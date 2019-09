Ayroles et Guarnido emmènent leurs héros sur la piste de l’eldorado

On les attendait dans un registre animalier. D’un côté Juanjo Guarnido, le dessinateur de «Blacksad», série aux personnages anthropomorphes dont le héros, un chat noir aux allures félines, exerce comme détective privé. De l’autre Alain Ayroles, scénariste de la saga «De cape et de crocs», une comédie d’aventure narrant les péripéties d’un loup, d’un renard et d’un lapin, entre autres comparses. Associés pour la première fois, Ayroles et Guarnido brouillent les cartes en proposant une bande dessinée au long cours située dans l’Espagne du Siècle d’or et dans une Amérique qu’on appelait encore les Indes.

Prolixe, baroque et parcourue par un souffle épique qui ne se dément pas, leur histoire mène ses acteurs des pics de la Cordillère aux méandres de l’Amazone, des bas-fonds aux palais. Si les bestioles de tout poil (chevaux, chiens, pumas, lamas) abondent dans «Les Indes fourbes», aucune ne parle. En revanche, la figure centrale de ce récit complet mêlant farce et tragédie ne manque pas, elle, de répondant. Opiniâtre et rusé, Pablos a tout du beau parleur. C’est surtout un fieffé coquin, vaurien sans scrupule. «Il fait ce qu’il faut pour survivre: voler, escroquer, mendier», remarque Juanjo Guarnido.

Inspiré par un aventurier nommé don Pablos de Ségovie, héros du livre «El Buscón» de l’auteur espagnol Francisco de Quevedo (1580-1645), notre fripouille va se lancer sur la piste de l’eldorado, cette contrée mythique d’Amérique du Sud supposée regorger d’or. L’amoral individu ne sera pas seul dans sa quête. Gueux parmi les gueux, Pablos va finir par duper même les plus malins, jouant sur la cupidité des uns et l’orgueil des autres. «Comme la plupart des héros de romans picaresques, il va traverser différentes couches de la société de l’époque, de la plus basse à la plus haute», explique Alain Ayroles.

Si l’écriture volontairement maniériste du scénariste semble s’égarer parfois dans des chemins de traverse et des tribulations à tiroirs, c’est pour mieux rebondir, démontrant qu’il y a plusieurs manières de raconter la même histoire. Caricatural dans les expressions mais plutôt réaliste par ailleurs, le magnifique dessin à l’aquarelle de Guarnido contribue pour sa part à faire passer certaines scènes éprouvantes de violence et de cruauté. Truculent en diable, bourré de rebondissements, «Les Indes fourbes» débute avec Velázquez peignant son célèbre tableau «Les Ménines». On ne vous dit rien de la fin, sinon qu’elle transcende tout l’album, à la fois énorme et surprenante, géniale et savoureuse.

«Les Indes fourbes». Par Alain Ayroles et Juanjo Guarnido. Éd. Delcourt, 160 p.