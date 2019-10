Astérix, une certaine idée de la Gaule

Toutatis, Taranis et les autres, comme Amora, déesse de la moutarde, peuvent en témoigner. Rien, dans la culture quotidienne et l’inconscient collectif de chez nous, n’a autant fait pour former l’image du Gaulois qu’Astérix, Obélix et leur cohorte d’Abraracourcix.

«Astérix a largement diffusé des connaissances du monde celtique qui n’existeraient pas sans lui. Il a rendu des figures familières, comme Vercingétorix et César», tranche Thierry Luginbühl, professeur d’archéologie à l’Université de Lausanne et spécialiste de la culture tardo-laténienne. «Le grand public s’est approprié ces figures et ces clichés, ce qui ouvre aujourd’hui des fenêtres vers de la médiation.»

Même si le public a évolué depuis le premier album de 1961, décollant complètement en invoquant des extraterrestres plus que des bonshommes en «ix» au double niveau de lecture, le fond n’a peu ou pas changé. En 38 numéros, Astérix et Obélix popularisent encore une période qu’on peut situer grosso modo entre Alésia et la mort de César. Soit 52 à 44 avant notre ère. N’en déplaise à Petibonum et à Laudanum, la Gaule est plus pacifiée qu’occupée. Et il faudra attendre Auguste pour que s’organisent définitivement les populations laténiennes, autrefois indépendantes et belliqueuses, dans une province bien romaine.

«La culture matérielle représentée dans les albums est souvent très éloignée des connaissances archéologiques»

Et toujours en réalité, les Gaulois ne portaient pas leur chef sur un bouclier, c’est une tradition mérovingienne. Ils ne vivaient pas dans de bucoliques maisons de pierres avec balcons, mais dans des agglomérations où le torchis et le chaume étaient légion. Les Romains ne portaient, pour l’essentiel, pas encore la lorica segmentata, bien plus tardive et moins répandue dans les rangs. «La culture matérielle représentée dans les albums est souvent très éloignée des connaissances archéologiques, poursuit Thierry Luginbühl. À la différence d’Alix, où Martin s’est adapté aux connaissances et a fait une BD historique, ni Goscinny ni Uderzo n’ont jamais prétendu faire autre chose que de la fiction.»

Pourtant, ils n’étaient pas si faux. L’importance de la classe sacerdotale et de ses chefs de guerre était bel et bien réelle dans la Gaule à laquelle s’est attaqué César. Les peuples effectivement parfois opposés entre eux. Le barde fait partie de l’élite sociale. Les assauts gaulois face aux légionnaires terrorisés incarnent justement les masses de troupes chargeant en bloc et en furie, misant sur l’efficacité des premiers chocs. Des artisans de qualité alimentaient les agglomérations d’alors. Des contacts fréquents à travers la Gaule et vers le bassin méditerranéen ont permis de diffuser des produits d’importation tels que le vin, importé massivement par cargaisons entières d’amphores.

«On s’en fa! Mais addentzion…»

En revanche, non. Le Gaulois n’était pas ce jovial petit moustachu, toujours gouailleur, romantique et bon vivant. Les clichés diffusés par Goscinny et Uderzo sont le produit d’autres clichés.

D’abord ceux d’après-guerre. On se souvient de la case des Germains, casques à pointe, dont deux repartent en disant «Pon! On s’en fa! Mais addentzion, on reviendra!» Les deux auteurs ont souvent dit s’être basés sur leurs manuels scolaires puis s’être un peu documentés par la suite. Ces manuels, c’est notamment «Malet et Isaac», où les Gaulois sont demi-civilisés, «grands causeurs, grands buveurs», mais surtout des défenseurs héroïques. Des constructions qu’on retrouve au Second Empire et chez un Napoléon III grand admirateur de Vercingétorix dessiné comme le Gaulois astucieux, farouche, superbe de bravade, même vaincu. Il lui manquait encore une revanche, que la BD lui a donnée.

En fait, Astérix et Obélix, ce sont des récupérations de clichés et de lieux communs qui parlent au lecteur. «Les archétypes, et ces images d’Épinal qui sont utilisées, sont ante-archéologiques», poursuit le spécialiste. Entendons par-là qu’ils sont conçus pour l’essentiel avant la naissance des fouilles scientifiques. En découle l’armement souvent imaginaire, conglomérant des récupérations parfois franques, burgondes, ou un peu gauloises tout de même.

«Ces représentations et tout cet art de la fin du XIXe siècle cultivent une image romantique de la culture gauloise, mais qui se fondait toutefois sur des sources littéraires comme le «Bello Gallico» de César. Grâce à cela, via les clichés véhiculés durant l’Antiquité, le monde d’Astérix repose sur des réalités, dont certaines ont pu être attestées depuis par l’archéologie.»

On a la confirmation aujourd’hui que les populations laténiennes pratiquaient dans certains cas extrêmes le sacrifice humain, l’exposition de restes humains et animaux, ainsi que la décapitation des ennemis dans une perspective honorifique et cultuelle. Des aspects peu présents dans le ravissant village d’Astérix, et occultés par Uderzo et Goscinny, parce que peu cohérents avec les personnages et le caractère qu’ils ont construits. Ou alors simplement parce qu’ils ne voulaient pas s’attirer les foudres de Taranis.