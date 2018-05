À la recherche d’un cinéaste oublié

Qui se souvient d’Edouard Luntz? Aujourd’hui complètement oublié, ce réalisateur français a tourné une poignée de films entre 1959 et 1974. Dont «Les cœurs verts», musique de Serge Gainsbourg, prix de la critique à Berlin. D’autres de ses longs-métrages seront projetés en compétition à Cannes et à Venise. Intransigeant, ce metteur en scène dirigera notamment Jeanne Moreau, Madeleine Renaud et Michel Bouquet. Pourtant, son œuvre demeure invisible, et introuvable.

Il fallait un passionné afin de remettre en lumière ce «cinéaste des âmes inquiètes», pour reprendre une partie du titre de ce récit complet en noir et blanc. Féru de septième art, Julien Frey mène l’enquête. Coauteur l’an dernier de l’excellent «Michigan» avec Lucas Varela, le scénariste s’associe ici avec le dessinateur Nadar pour tenter de comprendre, à travers l’exemple de Luntz, comment des pans entiers de culture peuvent disparaître.

Il se met en scène, fouillant à la BNF ou à la Cinémathèque française à la recherche d’une copie du «Grabuge», le film qui coûta la carrière de Luntz, en conflit avec Darryl Zanuck, le légendaire producteur de la 20th Century Fox. Des témoins sont interrogés. Parmi ceux-ci, Michel Bouquet, qui signe la préface de l’album. «Il m’a offert mes plus beaux rôles au cinéma», écrit le célèbre acteur, tout en reconnaissant que ses films «étaient sans doute trop dénonciateurs pour avoir un succès public. (…) Peut-être était-il trop frontal pour le monde du cinéma?» «Il faut que les gens puissent voir ses films», conclut le comédien. Un vœu pieux.

«Avec Edouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes», Nadar et Julien Frey, Ed. Futuropolis, 184 p.

(TDG)