À la merci de Delphine de Vigan

Jusqu’à l’an dernier, Delphine de Vigan restait cette Parisienne chic et classe dans l’exposé de sa vie moderne sur le mode semi-autobiographique. Et les couronnes littéraires célébraient sa sincérité froide et passionnelle. «Les loyautés» bousculait la donne, court roman où les générations se percutaient dans un fracas émotionnel rare. «Les gratitudes» récidive dans cette voie chorale. Michka se meurt de vieillesse, entourée de Marie sa jeune amie et Jérôme son orthophoniste. Chacun donne sa version de l’expérience.

Comme la loyauté, la gratitude ne passe-t-elle pas pour un sentiment ringard de nos jours – comme il y a peu, la bienveillance?

J’ai été frappée par un constat: à longueur de journée, nous disons merci, merci pour le sel, la porte, la baguette. Ces reconnaissances ordinaires, par une politesse quasi automatique, anecdotique pour le moins, peuvent aussi prendre une dimension plus grave. J’avais envie d’explorer ces formes plurielles, comment elles nous rassemblent aussi.

De «Loyautés» en «Gratitudes», y a-t-il un diptyque, une future trilogie?

Peut-être y aura-t-il une suite en miroir, qui pourrait prendre comme titre «Les ambitions». Quand j’ai pensé aux «Loyautés», j’avais déjà en tête «Les gratitudes». Et pourtant, aujourd’hui, au-delà du chapitrage par nom de personnage, je vois de fortes différences structurelles. J’avais envie de relever ce défi de donner un souffle romanesque à tous ces dialogues et monologues. Jusque dans l’étrangeté de l’aphasie qui atteint Michka.

Un autre point commun, cependant, ne vient-il pas du poids de l’enfance?

Nous sommes tous reliés par des liens invisibles qui tissent une expérience universelle. Ainsi des blessures d’enfance qui laissent une empreinte indélébile. Même si rien ne me semble irréparable.

D’où la dernière volonté de l’héroïne de saluer ceux qui la sauvèrent jadis?

Je suis partie d’une dette qui rattrape en fin de vie. Le temps lui est compté. Les souvenirs émergent à ce moment crucial aussi où elle perd le langage et ressent l’urgence de manière plus prégnante.

«Les vieux ne perdent rien pour attendre», notez-vous. Crâneuse?

La mort, il faut l’admettre, non? J’y vois la même trivialité qui choque Michka quand elle refuse le terme «personnes âgées», exige de dire de «vieux», comme on parle de «jeunes». Comme elle, je déteste ces fausses pudeurs, ces manières de tourner autour du pot, de contourner l’évidence.

La vieillesse vous terrifie-t-elle au point de donner des cauchemars «gestapistes» à votre vieille dame?

Chez les vieilles personnes, les souvenirs qui seuls, finissent par émerger, touchent une permanence d’enfance. Chez elle, la terreur nazie. J’évoque ces peurs en me mettant dans la peau de mes personnages. Pour Marion, dans la force de l’âge, je déduis que la plus grande hantise serait de ne plus sentir l’autre dans ses bras. Sans doute cela correspond-il à une angoisse personnelle qui s’immisce.

Analysez-vous la manière dont se stratifie un roman?

Ça reste très mystérieux, ce moment où l’écriture s’impose. Le début d’un livre vient souvent d’un grain de sable qui a roulé jadis, d’une petite pierre jetée parfois plusieurs années en arrière, qui surgit soudain sous forme de nécessité.

Pourquoi avoir tant tardé à publier?

J’écris depuis l’âge de 12 ans, je ne peux imaginer le monde sans littérature. Mais ces textes n’avaient pas vocation à être lus. Il s’agit de journaux intimes, sans recherche formelle ni fil romanesque, une libération des mots à la source sans contrainte ou censure. Les mêmes mots, ensuite, m’ont structurée et construite. À 29 ans, il m’a semblé salutaire de publier, mais cela n’avait plus rien à voir avec mes expériences précédentes.

Que vous a apporté la tournée avec la chanteuse La Grande Sophie?

J’ai même découvert du plaisir à oser lire en public! Moi qui à chaque fois que j’ai exposé ma vie (ndlr: allusion à son compagnon François Busnel, animateur vedette de «La grande librairie») ou fait un pas en avant, l’ai aussitôt regretté. Mais dans cette tournée – 50 dates quand même! – j’ai appris beaucoup. De l’oralité déjà, sujet qui me passionne, et puis, je sais maintenant affronter le regard de l’autre. (TDG)