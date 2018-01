Ursula Le Guin a quitté sa terre mère

On imagine mal ici l’importance qu’Ursula Le Guin occupe dans la littérature américaine. Sa disparition à l’âge de 88 ans, mercredi, permet de lui rendre sa place, celle d’une «icône», déclarait mercredi le roi de l’horreur, Stephen King.

Le Guin est en effet une des rares femmes a avoir percé en science-fiction. Un des rares écrivains de l’imaginaire dont le nom a circulé pour le Nobel de littérature. À la fin des années 60, elle fut aussi pionnière d’une SF littéraire s’ouvrant à la critique sociale. Fille d’ethnologue, archéologue de formation, elle a écrit une vingtaine de romans tous primés, une centaine de nouvelles et une vingtaine de recueils de poésie.

Son livre le plus connu, La main gauche de la nuit, est un roman féministe qui met aux prises des êtres aux genres indéfinis et changeants avec un terrien sexiste. Se déclarant anarchiste, l’Américaine a aussi écrit une magistrale utopie sur une société sans classes dans Les dépossédés et une ode écologiste dans Le nom du monde est forêt et Planète exil. Avec sa série Terremer, elle s’était aussi imposée aux lecteurs de Fantasy avec un univers moins manichéen que chez Tolkien ou Martin, jouant des équilibres subtils de sa philosophie taoïste. (TDG)