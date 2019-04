Une bible dessinée sur le mystérieux art japonais du sushi

Il vous faut imaginer un récit illustré en noir et blanc, avec de parcimonieuses taches de couleur. Une BD à la ligne épurée et au propos dense. Il vous faut aussi imaginer une enquête gastro-ethnologique pointue, un traité quasi exhaustif, un haletant reportage gourmand, plus une belle tranche d’autobiographie. «L’art du sushi» est tout cela à la fois. Son auteur, le dessinateur breton Franckie Alarcon, nous avait déjà amenés dans l’atelier d’un confiseur de haut vol dans «Les secrets du chocolat». Le voilà sur les traces du plus célèbre et mondialisé des mets nippons. Et c’est un fin limier.

Pour mener son projet à bien, l’auteur, qui se met en scène, file avec sa copine et son éditeur au Japon. Il va y croiser une ribambelle de figures passionnantes: un intimidant maître sushi de la vieille école triplement étoilé au Michelin; un sushiman de la nouvelle génération au répertoire iconoclaste; un céramiste et un coutelier aux techniques ancestrales; des producteurs de riz, de soja, de saké. Il va aussi partir à la pêche à l’anguille. Comprendre les secrets de l’ikejime, le «tuer vivant», technique d’abattage du poisson traditionnelle, moins stressante et cruelle, qui garantit des chairs marines d’exception.

À chaque rencontre, le bédéaste se confronte à l’exigence, à l’excellence et au jusqu’au-boutisme des artisans et cuisiniers de l’Empire du Soleil levant. Au Japon, chaque technique, chaque geste, chaque option cache un savoir-faire minutieux, rigoureux et longuement acquis. Une interminable tradition, aussi. Oui, ça peut manquer de simplicité.

De retour à Paris, le dessinateur se retrouve à L’Abysse, sur les Champs-Elysées, nouvelle enseigne de Yannick Alléno. Le chef trois étoiles y organise le télescopage des hautes cuisines japonaise et européenne, autour de sushis élaborés en compagnie d’un jeune cuisinier asiatique. Le grand cuisinier français a lui aussi filé au Japon pour apprendre cet art raffiné auprès d’un grand maître. Il en est revenu tout chose. «Un sushi de grande qualité a quelque chose de profond et céleste», dit-il. Méditons là-dessus.

(TDG)