Un drame intemporel à l'actualité brûlante

«Les immortelles» raconte un destin. Celui de Dea, née trop belle pour échapper à la convoitise des hommes. Fleur blonde éclosant après cinq frères bruns, elle pousse en pleine campagne entre un père la chérissant de trop près et une mère dont l’amour passe par la transmission du secret des plantes. Celles qui soignent et celles qui tuent.

Sous le charme d’un bel inconnu, Dea le suit dans une ville lointaine. La voici dans une tour bétonnée, soumise à la loi d’un homme violent qui l’exhibe comme un trophée, avant de l’abandonner. La folie guette. Elle mènera à la tragédie.

Le roman «Les immortelles» (Éd. L’Age d’homme) est sorti en avril, en pleine vague #MeToo. Fabienne Bogádi, qui rencontrera le public du Prix des lecteurs de la ville de Lausanne ce samedi 4janvier, s’intéresse cependant au thème des violences faites aux femmes depuis longtemps. La Genevoise polyglotte, journaliste économique et traductrice, a toujours écrit de la fiction en parallèle à son activité professionnelle. D’abord de la poésie, puis des nouvelles, puis «Le corps déchiré» (Olivier Moratel Éditeur, 2014), un premier roman remarqué où Rose, l’héroïne, survit tant bien que mal à un viol collectif.

«Depuis toute petite, je suis heurtée par le peu de place qu’on donne aux femmes. Beaucoup d’hommes les considèrent comme des objets de désir, comme si c’était par essence des êtres inhabités. À un moment, j’ai eu besoin d’exprimer ma révolte. Le thème du mal me préoccupe aussi beaucoup. J’essaie de le comprendre depuis des années», motive l’auteure.

Dans une langue poétique et puissamment évocatrice qui convoque tous les sens, Fabienne Bogádi construit un drame qui confine au mythe, loin du récit réaliste. Les lieux restent indéfinis, les caractères réduits à quelques traits saillants. La jeune déesse évolue aux côtés de son père surnommé le Minotaure, de son frère préféré Orfeo, et tremble plus tard face au «maudit». «Mes histoires sont toujours décalées par rapport à la réalité. Le message me semble plus fort si on le décolle du quotidien.»

«Les immortelles» se veut aussi «un hymne à la nature», que chérit l’auteure, qui a vécu en Valais jusqu’à ses 10ans. De son père hongrois, l’écrivaine a hérité le côté onirique, passionné. C’est aussi cette puissance du rêve que chante le roman, où l’opulence du langage renvoie à la richesse du monde intérieur de son héroïne.