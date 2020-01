Quand prendre un verre d'eau ne résout plus rien

Elle en a marre, Juliette, que, face aux difficultés de la vie, aux annonces désagréables, aux souffrances physiques comme psychologiques, l’humanité toute entière lui propose à chaque fois «un verre d’eau?» Comme si l’hydratation immédiate résolvait tous les maux...

Juliette, c’est l’attachante héroïne du «Chemin des amoureux», un parcours forcément sinueux avec des montées – de sève, d’adrénaline, de fièvre – et des descentes, et bien évidemment une succession d’obstacles plus ou moins franchissables. Et comme pour nous tous, les petits tracas du quotidien finissent souvent par ressembler à des montagnes.

Juliette est donc sur le point d’accoucher. Entre nostalgie des bières-clopes en terrasse avec son amoureux et excitation de rencontrer ce bébé tant désiré, son cœur balance. Et quand Joseph finit par «montrer le bout de son nez», comme on dit sur les faire-part de naissance, le 13 novembre 2015, la joie est immédiatement noyée par l’effroi des attentats qui frappent Paris. Et plus précisément la fameuse terrasse des bières-clopes...

Le monde semble fonctionner à l’opposé de celui de Juliette. Quand elle jubile, il s’effondre. Et quand elle perd l’amour de sa vie, la France entière célèbre la victoire des Bleus à la Coupe du monde de football 2018. Entre zooms arrière et zooms avant, l’écriture cocasse de Louison fonctionne à merveille et nous interroge forcément sur le rapport que nous entretenons avec notre nombril. Un constat de similitude avec l’héroïne aussi irritant que les traces de café ignorées par son conjoint sur son adorée table de formica de la cuisine. Une histoire unique, plurielle et universelle.