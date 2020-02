Plongez dans l’océan policier du 87e district d’Ed McBain

Avant McBain, Simenon avait déjà esquissé les silhouettes entourant celle, pesante, du commissaire Maigret. Et c’est comme à l’encre de Chine que Janvier, le petit Lapointe, Luca ou le gros Torrence se détachent. Mais malgré leurs qualités, les personnages, y compris l’incroyable Madame Maigret, restent des faire-valoir du protagoniste, qui, en absorbant ambiances et caractères comme un buvard l’encre, donne seul leur cohérence aux romans.

Même configuration, toutes proportions gardées, pour Sherlock Holmes et Watson, son fidèle «sidekick», ou pour Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, les héros mythiques de Chester Himes.

Loin d’être seule contre tous, la vedette de McBain est collective et pour ainsi dire démocratique. Ce sont les hommes (sauf erreur, on ne compte pas de femmes dans les rangs dans le premier roman de la saga) du commissariat du 87e district qui se démènent sur fond de ville, Isola, une métaphore de Manhattan.

L’explosion des points de vue, ficelle narrative aujourd’hui usée jusqu’à la corde, permet à l’écrivain de sauter d’un personnage à l’autre, d’un point de vue à l’autre de chapitre en chapitre. Et les poulets, qui mènent parfois des enquêtes séparées, de se trouver à deux mètres du gibier du collègue sans en avoir la moindre idée.

Méticuleux, McBain n’hésite pas à coller à son sujet, à s’informer sur les procédures réelles de la police au nom du «petit fait vrai» qui accrédite l’ensemble. Mais plus le temps passe, plus la critique du rêve américain se fait nette et vive.

Dans ce portrait collectif, des visages se dessinent, celui du Sourdingue, tueur pervers et malicieux, des petites frappes graisseuses, des prostituées et des camés largués. Mais le portrait sociologique est complété par les policiers: voici Cotton Haws, nommé en l’honneur du pasteur fondamentaliste John Cotton (1635), voilà Meyer Meyer, affublé par son père, un juif à l’humour impayable, d’un prénom identique à son nom. Et voilà encore le gros Ollie Weeks, raciste et homophobe. On termine la galerie par Steve Carella, le beau gars du groupe, Irlando-Italien, marié à Teddy, beauté aux cheveux de jais, sourde et muette. Et il y en a bien d’autres encore.

Et tous, protestant, juifs, racistes et bellâtres, d’assurer un minimum d’ordre dans une société en perdition.

On ne s’étonnera pas, vu ces ingrédients, que la saga du 87e ait été repérée… et récupérée. Elle a donné lieu à de nombreux films et séries dès les années 60, avant d’être copiée. Pas mal pour Ed McBain, alias Salvatore Lombino, secundo italien né en 1926, mort en 2005, scénariste des «Oiseaux» d’Hitchcock, de Colombo.

Ed Mcbain «87e district», intégrale Les Presses de la Cité