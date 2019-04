Pascal Vandenberghe, bouquineur aux mains d'argent

Au détour de la conversation, Pascal Vandenberghe se lâche parfois. Ainsi sa crinière faunesque ne doit rien au rock’n’roll mais symbolise un tournant. «En 2007, je décide de faire table rase, je pars un temps en Bretagne me vider du superflu. La mer, grande baie vitrée. Je m’affranchis de balises qui m’avaient été nécessaires. Je garde les cheveux longs.»

Mais au lâché prise des rêveurs, le sexagénaire préfère «l’action congruente». Aux théories «des bla-blateurs», la méthode autodidacte. Les paradoxes n’effraient pas le plus grand libraire indépendant de Suisse romande. Ainsi «Cannibale lecteur», compilation de chroniques, obéit à une règle: déambuler vers des textes rejetés sur les rives du quasi-anonymat. En creux s’esquisse un portrait du patron militant, impudeur dont cet homme discret se défend aussitôt.

«Cannibale lecteur» s’accorde avec «l’ogre», votre surnom. Un trait d’ironie?

J’assume ce calembour en hommage à San-Antonio. Quant à l’ogre, c’est une vision liée au mythe du «Small is Beautiful». Donc gros, c’est forcément mal. N’empêche que le petit libraire, s’il ne le voit pas, je prends soin de lui. J’ai racheté Payot pour préserver l’écosystème des librairies indépendantes. Bon, de toute façon, ces critiques ne me touchent pas.

Le livre vous dévoile, un bilan à 60 ans?

Non, j’y rassemble mes chroniques hebdomadaires dans «Antipresse». Cette discipline m’a forcé à m’extraire de ma charge professionnelle. Certains font du jogging ou yoga, je lis des livres, mon hygiène mentale.

Pas d’«auteures» dans vos lectures, pas même une petite «princesse de Clèves». Pourquoi?

Mon axe de travail les a exclues, sans que cela soit délibéré. Or peu de femmes ont été publiées avant le 20e s., elles ont donc peu eu d’accès à la postérité. De surcroît, hormis Hannah Arendt, dans les sciences humaines, mon domaine de prédilection, les femmes sont peu représentées. Depuis une quarantaine d’années ça change, heureusement.

Autre énigme. Mécanicien à la base, comment devenez-vous un ponte de la librairie?

L’apprentissage de mécanicien, c’était à l’âge adulte déjà, j’avais 21 ans, j’étais entre deux voyages. Mais je revenais toujours à Metz, où finalement, j’ai débuté à la Fnac comme apprenti.

À un moment, vous auriez pu choisir l’édition. Pourquoi optez-vous pour la vente de livres?

Je suis l’opportunité. Mon ami Vladimir Dimitrijevic, qui a exercé dans les deux domaines avec L’Âge d’Homme, m’avait aussi parlé du bonheur, sous-estimé par rapport à l’aura de l’éditeur, du contact du lecteur. Quand je prends cette direction commerciale en 1994, je veux aussi quitter la France, Paris, sa petite aristocratie littéraire. Et tout le reste d’ailleurs.

Toujours nomade, en somme?

En fait, je ne me suis jamais senti déraciné mais «araciné», j’appartiens à l’instant où je suis. Le côté vie intérieure m’attache plus sûrement. Mes voyages par exemple, ne ressemblent pas à ceux des gens de ma génération, Népal, Inde ou Pérou. Moi je rêve du Brésil, de voir la forêt amazonienne, les Indiens. J’avais lu, fasciné, «Tristes tropiques», de Lévi-Strauss. On me dit parfois «le dernier des Mohicans»!

Glissez-vous des bouquins dans le sac à dos?

Ma première grosse période de lecture, c’est de 15 à 25 ans. Je rattrape ma scolarité. Je me cogne des œuvres complètes, Balzac, les Russes. Je me souviens de la bibliothécaire à Metz qui ébahie, me voyait attaquer le tome I le lundi, tome II le mardi etc.! À l’époque, je fais des métiers manuels. L’intérêt, c’est qu’à 16 h 30, le corps fatigué, vous avez l’esprit frais.

Viviez-vous dans une bulle?

Contrairement à mon image de type austère, et même avec des moyens très restreints, je vis aussi… j’avais des amis, une gonzesse, une vraie vie! Mais comme on dit, c’est vrai, je vais à l’opéra très tard.

La notion de temps, temps de lecture ou vitesse du temps, semble vous obséder, exact?

Obsédé, je ne sais pas. Évidemment pour lire les huit volumes de Saint-Simon, il faut du temps. En plus, cet auteur en particulier, perd tant à n’être lu qu’en extraits. Je me souviens d’une anecdote. Hugues Pradier, directeur de la Pléiade, me racontait que quelques mois avant sa mort, Claude Lévi-Strauss lui avait écrit pour lui demander l’intégrale de Saint-Simon. Il avait alors plus de cent ans et il allait s’y mettre! Ça en dit long… Comme tout le monde, je mets moi aussi des livres de côté, «pour plus tard».

Le temps, c’est aussi la théorie de «la société liquide» selon Zygmunt Bauman, un auteur trop obscur que vous mettez en lumière.

Même s’il traîne une réputation sulfureuse, ce théoricien me semble visionnaire. La société liquide, qu’il décrit dès les années 90, c’est ce glissement d’un système moral rigide vers le bonheur individuel à toute force, le consumérisme autophage. Or les livres sont là pour secouer les têtes comme dit Kafka, pas pour toujours répéter les mêmes choses.

L’économie de marché selon Google, Amazon, etc. n’encourage-t-elle pas l’inverse: si vous avez aimé Lévi-Strauss, lisez Bourdieu, si vous avez aimé Levy, achetez Musso?

Ce système des algorithmes rejoint la tendance au communautarisme, et c’est très dangereux. Non seulement nous nous enfermons dans une bulle culturelle mais la société du réseautage favorise la fréquentation de gens identiques. Le cumul de ces facteurs ne peut que provoquer une régression culturelle fondamentale. Soit vous vous fréquentez entre pairs, soit vous vous faites lyncher. C’est la fin de la curiosité et donc, de l’intelligence. Chacun a un ADN culturel unique à respecter. Un algorithme ne pourra jamais calculer ça, seul un libraire à l’ancienne peut le comprendre. De plus, tous ces réseaux sociaux auxquels d’ailleurs, je refuse d’adhérer, altèrent le rapport humain, encouragent l’anonymat, la délation. Quand on a des dizaines de profils, on n’est plus de face. (24 Heures)