Orsenna parlera de Figaro

La saison des rendez-vous littéraires de la Société de lecture reprend cette semaine avec deux auteurs bien genevois, Louis de Saussure et Corinne Chaponnière. Le premier a parlé mardi soir de sa chronique familiale «Apprends-moi à danser», la seconde présentera jeudi à midi son «Henry Dunant: la croix d’un homme».

Restons entre gens d’ici – et un peu d’ailleurs – avec la rencontre entre le banquier penseur Yves Oltramare et son préfacier, l’astrophysicien vietnamo-américain Trinh Xuan Thuan, autour de «Regards croisés sur la quête de sens». Au chapitre des curiosités historiques, pas question de manquer l’exposé du bouillant professeur Olivier Fatio sur la figure de Michel Turrettini, dont les imposants mémoires n’ont plus de secret pour lui.

Il suffit de consulter le site pour découvrir les noms des autres visiteurs de cette saison d’automne. Des personnalités parisiennes, il y en a tout un choix de septembre à décembre: l’aventurière Isabelle Autissier, l’ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen, Muriel Barbery, Laurence Debray, Pascal Bruckner, Sylvain Tesson, Sorj Chalandon et Erik Orsenna, auteur d’une nouvelle biographie de Beaumarchais qui est un peu la sienne… Du plus local aussi: Matthieu Mégevand, qui publie «Lautrec» chez Flammarion, Gabriela Zalapi, une Italienne dont Zoé a édité «Antonia», son premier roman, Pascal Vandenberghe, le PDG de Payot, etc.

La Société de lecture s’intéresse aussi à l’image. Surtout à celle de ses invités, dont elle expose les portraits réalisés par Rebecca Bowring et Magali Dougados. «Les instantanés de la Société de lecture» sont accrochés dans les locaux du 11, Grand-Rue et seront même commentés par leurs auteures et leur conservateur, Maxime Canals, lundi 23 et lundi 30 septembre de 18 à 20 h. Une occasion de visiter l’institution deux fois centenaire sans bourse délier (mais sur réservation), dans le cadre du festival No’Photo.

Programme complet de la Société de Lecture, Grand-Rue 11, sur www.societe-de-lecture.ch