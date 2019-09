Nicolas de Crécy bourlingue façon Nicolas Bouvier

Il s’était pris pour un Nicolas Bouvier en herbe. Un Bouvier qu’il n’avait d’ailleurs jamais lu. Avec son cousin Guy, au volant d’une Citroën Visa moribonde, Nicolas de Crécy a mis un jour le cap vers l’est. Paris-Istanbul si tout va bien. Ankara, pourquoi pas. Le plus loin possible en tout cas, bringuebalé dans un tacot en bout de course à travers le nord de l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie puis finalement la Turquie. «On s’est dit: on verra bien jusqu’où on ira», raconte aujourd’hui le dessinateur et illustrateur français de 52 ans en regardant dans le rétroviseur.

Car le temps a passé. Plus de trente ans. À l’été 1986, quelques mois après l’explosion de la centrale de Tchernobyl, De Crécy se prépare à tailler la route. Un périple placé sous le signe de la poésie, narré avec humour et finesse dans «Visa Transit», son album le plus autobiographique à ce jour. Du «Bibendum céleste» (1994) à «Un monde flottant – Yokai et Haikus» (2016), l’auteur a davantage laissé parler son imaginaire qu’il n’a représenté la réalité. «La principale difficulté a été de me dessiner moi-même», confesse-t-il dans le dossier qui accompagne l’ouvrage.

Couleurs lumineuses

D’une case à l’autre, le jeune De Crécy, 20 ans à l’époque, ne se ressemble pas forcément. Broutille. L’essentiel de ce roman graphique qui emporte son lecteur dès les premiers tours de roues tient dans une narration subtile, soutenue par un trait tout à la fois fragile et virtuose. Ainsi que par des couleurs lumineuses, à l’aquarelle – une technique nouvelle pour l’intéressé.

Sans véritable documentation – «ce livre, je l’ai dessiné comme je voyage, sans trop rien préparer», note-t-il – l’auteur de «Visa Transit» a suivi la trame de ses souvenirs. Des détails se sont estompés, le temps a déformé certaines images. D’autres ont disparu. Tant pis, ou plutôt tant mieux. «Je dois faire œuvre de recomposition», écrit le dessinateur. Qu’on retrouve à l’intérieur de sa Citroën poussive offerte par un oncle qui comptait la mettre à la casse. Sur la banquette arrière de leur véhicule rongé par la rouille, Nicolas et son cousin ont bricolé une petite bibliothèque. Autant de livres qu’ils ne liront pas au cours de ce voyage qui les confrontera au monde autant qu’à eux-mêmes. «On était encore des bébés, on avait besoin de se rassurer en décorant la voiture comme une petite maison confortable.»

Premier volume d’un diptyque, «Visa Transit» témoigne d’une époque disparue, alors encore marquée par la guerre froide. «Il y avait un rapport aux frontières différent. Les pays que nous avons parcourus à l’Est nous paraissaient particulièrement étranges et leurs spécificités par rapport à l’Ouest étaient marquées. J’ai voulu resituer ce contexte géopolitique qui n’existe plus.» Conteur inspiré, De Crécy s’y entend pour mettre en valeur une rencontre, à l’image de ce berger turc comme sorti d’un tableau de Delacroix. Il sait aussi décrire l’impalpable: «L’air sentait l’écorce, le jasmin et le café.»

Jamais en retard d’une anecdote savoureuse – le chauffage bloqué au maximum dans une voiture transformée en sauna –, le futur diplômé des Beaux-Arts qu’il est en 1986 entame au cours de son voyage un dialogue surréaliste avec le poète Henri Michaux, mort deux ans auparavant. «Ça a été un auteur important pour moi. Le mettre en scène m’a permis de prendre de la distance, de donner au récit une dimension différente et d’évoquer un homme qui a participé à la construction de mon univers.»

Station-service volatilisée

Superposant souvenirs d’enfance et de voyage, le dessinateur de «Visa Transit» passe d’une temporalité à une autre avec un parfait naturel, par le biais d’une mise en scène au cordeau. Le voilà à la recherche d’une station-service volatilisée, en Italie. Le voici en culottes courtes, terrorisé à l’idée que la Sainte Vierge lui apparaisse, telle un ectoplasme inquiétant. L’occasion de s’interroger sur la mémoire, bien avant l’avènement de l’hypermnésie numérique généralisée.

Également plasticien, écrivain («Les amours d’un fantôme en temps de guerre» en 2018), Nicolas de Crécy a d’autres cordes à son arc. Pour lui, pas question de consacrer tout son temps à la bande dessinée. Avant d’attaquer la deuxième et dernière partie de «Visa Transit», il va finaliser d’autres projets. Puis il se remettra au volant de sa vieille Citroën Visa, afin d’arriver au terme de son voyage à travers le temps en octobre 2021. On a hâte.

«Visa Transit», vol, 1. Par Nicolas de Crécy. Éd Gallimard, 136 p. Sortie le 11 septembre.