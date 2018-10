Miles Hyman, un maître de la lumière

«C’est un génie de la lumière!» Propriétaire de Papiers Gras, en l’Île, Roland Margueron n’y va pas par quatre chemins lorsqu’il s’agit d’évoquer Miles Hyman, dont il expose en ce moment une septantaine d’illustrations ou de planches originales. «Quand j’arrive le matin, j’ai l’impression qu’il y a du soleil plein la galerie, alors qu’il ne s’agit que de l’ambiance reflétée par les dessins.» Reconnaissables au premier coup d’œil, les couleurs délicatement veloutées de l’auteur américain basé de longue date du côté de Paris dégagent une atmosphère singulière, à l’image de ses travaux récents, des grands formats qui font voyager l’imaginaire entre La Havane, Venise, Prague et Rome.

Diriger le regard

Idem de ses scènes réalisées dans un noir et blanc crayeux. Que ce soit pour un livre de l’écrivain Michael Moorcock («Kaboul et autres souvenirs de la troisième guerre mondiale»), pour ses propres albums de bande dessinée («La loterie», «Le coup de Prague») ou pour une série d’illustrations sur les écrivains et l’espionnage, Hyman travaille savamment ses sources lumineuses. «Je me suis approprié une lumière inspirée par le film noir et la peinture réaliste américaine», explique l’intéressé. «La lumière sert non seulement à donner du volume et de la profondeur à une image, mais aussi à diriger le regard vers les détails importants. Elle permet également de se promener d’une façon presque narrative dans le dessin.»

Passant avec aisance du pastel au fusain, subtil également dans la mise en couleur numérique, l’artiste né dans le Vermont en 1962 n’est pas seulement un as de l’éclairage. Il sait aussi mettre l’accent dans ses dessins sur quelques éléments-clés, propices à instiller des moments de tension. «Ce qui m’intéresse c’est de proposer une lecture légèrement décalée par rapport à ce qu’on pourrait imaginer d’une scène», poursuit Miles Hyman. «Je cherche le cadrage exact qui va permettre de créer un petit doute. On parle de réalisme dans mes images, mais je suis souvent plus près d’un surréalisme permettant de rebondir sur un univers rêvé.»

Passé maître dans l’art de capter le non-dit, Hyman aime réinterpréter le quotidien en y amenant l’un ou l’autre élément de surprise. «Sa sensibilité transparaît dans tous ses travaux», remarque Roland Margueron, qui le connaît depuis près de trente ans. En 1990, ce jeune homme doué pour le chant lyrique venait d’illustrer «Manhattan Transfer», de Dos Passos. Depuis, la presse («Libération», «Le Monde», «Télérama», «The New York Times» entre autres), la communication (Louis Vuitton, IBM, Canal+, etc.) ou l’édition (des couvertures pour Djian, Conrad, la série «Le poulpe») ont adoubé son univers. Sa force? «Il perçoit des choses que les gens ne ressentent pas forcément.»

Peintures en vue

Sous le charme, le galeriste genevois a déjà pris date pour une future exposition… agendée en 2021. «Celle-ci sera centrée sur la peinture, qui prend de plus en plus de place dans mes activités», révèle Miles Hyman. Entre deux toiles, l’auteur travaille par ailleurs en ce moment sur une nouvelle bande dessinée pour la collection Aire Libre. «Une sorte de suite thématique au «Coup de Prague». Un univers britannique avec une intrigue d’espionnage scénarisée à nouveau par Jean-Luc Fromental. Intitulée «Une romance anglaise», l’histoire parle d’un scandale politique en 1963, à Londres.» Un album d’ores et déjà très attendu.

Expo Miles Hyman, jusqu’au 2 nov. Papiers Gras, 1, pl. de l’Île. «Miles Hyman, l’entre-deux mondes», monographie, Ed. Locus Solus, 130 p.

(TDG)