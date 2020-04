Lire sur papier ou sur écran?

Sagement reclus, vous n’avez pas envie de relire vos chouchous ni de vous plonger dans les quelques classiques qui dorment dans votre bibliothèque? Envie de nouveautés et dépité par la fermeture des bibliothèques ou une livraison parfois compliquée? Le constat est là: la lecture numérique a pris son envol depuis la mi-mars.

Même si le secteur ne représente que 4 à 5% de ses ventes en lignes, Payot vend cinq fois plus d’e-books qu’en temps normal. En France, la Fnac communique une croissance de 130% des achats de livres électronique sur son site. Sur les deux dernières semaines du mois de mars, Rakuten Kobo, l’un des leaders de la lecture numérique, a déclaré avoir constaté une augmentation de 200 à 300% des «volumes moyens de lecture» sur les trois pays européens les plus durement touchés par la crise que sont la France, l’Italie et l’Espagne. Gallimard déclare avoir vendu près de 10 000 exemplaires numériques de «La peste» d’Albert Camus, livre icône de la crise sanitaire.

Quant aux bibliothèques, elles voient également leurs activités de prêt numérique augmenter. En France, les bibliothèques de Paris enregistrent 1000 téléchargements par jour, contre 200 en temps normal. Sur la plateforme suisse e-bibliomedia, qui réunit 99 bibliothèques, dont celles des villes de Lausanne et Genève, les prêts ont plus que doublé depuis le début du confinement. Ils sont passés d’une moyenne de 1200 à plus de 2500 par semaine. Le confinement a accéléré les demandes d’accès également, tant de la part des bibliothèques (une dizaine en plus, soit en un mois l’équivalent du nombre de demandes annuelles) que de la part des particuliers (plus de 20 000!)

Mais est-ce pareil? Le Covid-19 va-t-il sonner le glas du livre papier? La part de la lecture numérique, qui stagne aux environs de 5% par rapport à la lecture papier, va-t-elle prendre son envol? Un roman lu sur votre tablette, liseuse, ordinateur ou smartphone a-t-il le même goût que son équivalent imprimé sur du papier? Le match est lancé!

La lecture numérique est plus pratique, vrai ou faux?

VRAI

Au moins 3000 livres sont téléchargeables sur les liseuses à la mémoire la plus basse, soit de 4 Go; 6000 livres dès que vous montez à 8 Go; et jusqu’à 25 000 en moyenne à 32 Go: difficile d’imaginer plus vaste bibliothèque personnelle, toute réunie en seul appareil de la taille d’un seul livre papier… En termes de rapidité d’achat ou de prêt, et sans même sortir de chez soi ou de son bureau, il suffit de quelques clics et les pages se tournent déjà. Quant aux vacances, aux déplacements à l’étranger ou même dans le bus et le métro, la lecture numérique multiplie les avantages en matière de poids, de place et d’éventail de choix. Plus besoin d’hésiter entre Nothomb, Bussi et Chattam au moment de faire ses valises: vous prenez tout! Et si dans la même journée, vous aimez passer d’un livre à l’autre, ils sont tous à dispo. Reste le souci de la batterie, mais qui songerait encore à oublier sa prise de téléphone ou d’ordinateur en faisant ses valises?

La lecture numérique est moins chère, vrai ou faux?

VRAI

Complètement vrai et même gratuit si vous empruntez les livres en bibliothèque, évidemment. Gratuit aussi dans le cas de grands classiques que l’on trouve facilement à télécharger, ou d’opérations promotionnelles de la part d’éditeurs ou de fabricants de liseuses. Partiellement vrai pour le reste: en ce qui concerne les nouveautés notamment, la différence entre le prix du matérialisé et du dématérialisé n’est pas énorme et varie entre 30 et 50%, et le prix unique du livre n’a toujours pas cours en Suisse. Ainsi, le dernier roman de Tatiana de Rosnay vaut 28 francs en version papier sur le site de Payot, 14 francs en e-book sur le même site de Payot, tout comme sur ebooks-store.ch de chapitre.ch, et 21 francs sur e-readers.ch. Quant à «La disparition de Stéphanie Mailer» de Joël Dicker, il vaut 16 francs en e-book sur payot.ch, e-readers.ch ou ebooks-store, 29.90 francs en version originale papier grand format et… 13.90 francs en version poche chez Payot ou lelivre.ch des librairies La Fontaine.

La lecture numérique apporte moins de plaisir, vrai ou faux?

VRAI et FAUX

Le plaisir de lecture suivant les supports est un sentiment très personnel, et grandement une question d’habitude. De nombreux lecteurs se plaignent de ne pas ressentir autant d’émotions en lisant sur écran. D’un point de vue neuroscientifique, le support ne crée pas de différences au niveau visuel: l’écran ou le papier ne changent rien au processus de la lecture.

Ce qu’il manque à ces lecteurs, c’est l’aspect sensoriel du papier, le toucher, de la couverture et des pages, la tranche plus ou moins épaisse, la couleur et l’odeur de l’encre, la possibilité de corner, de souligner, d’annoter au crayon ou au stylo, dans un corps à corps unique avec le livre objet. Le livre physique permet une appropriation, une relation affective que ne permet pas (autant) l’e-book. On se sent plus proche d’un livre papier que de son équivalent dématérialisé. À tort peut-être: les fonctionnalités des modèles récents de liseuses en termes de navigation, d’affichage, de renvois et d’annotations dépassent celles des livres papiers.

La lecture numérique fatigue, vrai ou faux?

VRAI et FAUX

Si vous téléchargez vos livres sur l’ordinateur ou l’ipad et que vous passez déjà vos journées de travail derrière un écran d’ordinateur, vos yeux vont se fatiguer et crier grâce. Dans ce cas, le livre papier tient du repos du guerrier. En ouvrant un livre, vous aurez même l’impression de ne pas être au travail, d’où un effet psychologique particulièrement positif. Par contre, les qualités de luminosité des liseuses sont remarquables et offrent un confort de lecture impeccable, qu’il fasse jour ou sombre, soleil ou ombre. Et pour les yeux fatigués par la petite taille de caractère des livres de poche, par exemple, rien ne vaut une liseuse, qui permet de grossir les caractères et personnaliser couleurs, contrastes ou polices.

On comprend et retient moins ce qu’on lit sur écran, vrai ou faux?

VRAI

Différentes études montrent que la lecture sur papier permet de mieux comprendre et mémoriser un texte. C’est que la lecture d’un livre implique non seulement l’analyse et le traitement de ce qui y est écrit, mais aussi l’association entre un contenu et un objet riche d’un point de vue sensoriel. Forme, couverture du livre, odeur, nombre et épaisseur des pages aident notre cerveau à intégrer les informations qui lui parviennent et à mieux les retenir dans la durée.

La lecture numérique transforme également nos habitudes de lecture: sur l’écran, nous aurions tendance à naviguer sur la page en nous attachant plus aux mots-clés qu’à la structure globale du texte. Dans la page papier, notre lecture serait plus linéaire. Les chercheurs en sciences cognitives appellent ce phénomène «l’écrémage». Par contre, notre capacité à nous concentrer sur un long texte ne dépend pas du média qui le délivre, mais de notre discipline, et des sources de distraction potentielles. D’où l’ambiguïté des liens hypertextes, parfaits pour approfondir une information, dangereux en termes de focus d’attention. Ce n’est pas lire à l’écran qui perturbe, c’est lire connecté: difficile de rester concentré si vous gardez ouvertes vos fenêtres de fils d’information ou de courriels. Le livre papier a cet avantage de proposer un espace délimité, une bulle, qui permet de s’enfoncer en soi-même seulement, pour mieux rencontrer le texte, la narration et les émotions qu’il nous procure.

La lecture numérique est l’ennemie de ma bibliothèque, vrai ou faux?

FAUX

La majorité des lecteurs qui pratiquent la lecture sur des supports multiples continuent d’acheter la version papier de leurs livres et auteurs préférés. Le numérique est, dans ces cas, une pratique complémentaire, dédiée à la lecture consommable, de pur divertissement, aux séries. Les livres que l’on veut conserver, regarder, contempler, ceux dont on veut s’entourer parce qu’on les voit comme des amis, des compagnons de route, les cadeaux précieux, les beaux livres, on les place avec soin dans son salon ou sa chambre à coucher. Lire en numérique ne fait ainsi pas de vous un ennemi du papier, un mauvais lecteur ou un assassin de votre bibliothèque. Au contraire: ceux qui y trouvent leur place sont les vrais élus, d’autant plus précieux.

La lecture numérique n’est pas conviviale, vrai ou faux?

VRAI

Quand on aime un livre, rien de plus sympathique que de se le faire dédicacer par l’auteur! Certaines liseuses et l’iPad permettent la dédicace numérique via leurs outils graphiques et un stylet, en direct ou à distance via l’intégration d’images de signature entre deux pages de l’e-book au moyen de logiciels ad hoc. La pratique est assez répandue aux États-Unis, où la lecture numérique est prisée. Mais cela reste des fichiers numériques et, en direct dans un Salon du livre, la démarche reste plus fastidieuse que la griffe rapide au stylo sur la page. De même, l’art d’offrir un livre passe encore rarement par un e-book… Difficile également d’alimenter les chaînes de lecture, les clubs de livres, les librairies d’occasion et les boîtes à livres qui essaiment généreusement dans nos quartiers avec des ouvrages numériques. Voire souvent simplement impossible, puisque les e-books achetés ou empruntés sont la plupart du temps sécurisés par DRM (Digital Rights Management), système qui verrouille un fichier pour empêcher son piratage.