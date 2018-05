Il avait entamé la série «Les petits riens» en 2006 pour acquérir une certaine maîtrise de l’aquarelle. À l’évidence, Lewis Trondheim a dompté son sujet. Mais il continue à livrer ses épatantes tranches de vie autobiographiques, sans se mettre de pression, pour le plaisir de digresser sur l’existence. Commencée il y a vingt-cinq ans déjà avec l’album «Approximativement» et poursuivie dès 2001 avec ses «Carnets de bord», cette introspection au long cours s’avère passionnante. Doté d’un titre à rallonge aussi intrigant que peu commercial («Tout est à sa place dans ce chaos exponentiel»), le tome VIII de ces pages à l’humour pince-sans-rire mélange une nouvelle fois les instants de grâce avec le trivial.

Toujours représenté sous la forme d’un faucon anthropomorphisé, l’auteur se moque volontiers de lui-même, se représentant sur les WC ou en train d’observer les étoiles filantes avec son fils, pour conclure: «On a fait un bruit de pet avec nos mains moites. Et c’était bien aussi.» Plus loin, il raconte un accident de personne sous un train, avant d’enchaîner avec la vue d’un Super Picsou géant dans une vitrine. Voilà le ton Trondheim, unique et sautillant, bien établi entre légèreté et gravité, truffé de réflexions incongrues en décalage avec le dessin. Rien n’est indispensable dans ce recueil qui voit son auteur ranger des livres, se balader dans la rue ou attendre la projection du dernier «Star Wars», la vessie un peu chargée. Mais l’ensemble de ces pages au ton ironique en devient incontournable.

«Les petits riens de Lewis Trondheim», t. 8

Lewis Trondheim. Éd Delcourt, 128 p.

(TDG)