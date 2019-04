Le titre du prochain album d'Astérix dévoilé

On connaît depuis ce mercredi 10 avril le titre du prochain album d'Astérix. Le 38e opus du plus célèbre Gaulois de la bande dessinée s'intitulera «La fille de Vercingétorix». La nouvelle a été rendue publique par les éditions Albert-René lors d’une conférence de presse donnée dans le Parc Astérix, près de Paris. Comme lors de l'annonce des précédents volumes, peu de détails ont filtré sur ce récit complet dessiné comme les trois précédents par Didier Conrad sur un scénario de son complice Jean-Yves Ferri (scénario). On sait toutefois que cette aventure évoquera des problèmes de l’adolescence et que son héroïne sera très convoitée par les Romains.

Bénéficiant d’un tirage exceptionnel de plus de cinq millions d’exemplaires, «La fille de Vercingétorix» sera publiée le 24 octobre prochain. À raison d'un titre tous les deux ans, toujours à la même époque, la sortie d'un nouvel Astérix tient du phénomène d’édition. Aucun autre livre ne bénéficie d’un tirage aussi important dans le monde francophone. Depuis sa création, en 1959, 380 millions d’albums des aventures du personnage imaginé il y a soixante ans par René Goscinny et Albert Uderzo ont été vendus dans le monde. Les albums ont été traduits dans plus d’une centaine de langues.

(TDG)