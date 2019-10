Le jury Goncourt dévoile ses quatre finalistes

Littérature L'écrivain franco-suisse Frédéric Pajak s'est vu attribuer le Goncourt de la biographie pour le 7e volume de son «Manifeste incertain». Plus...

France Le romancier et académicien François Weyergans, lauréat du prix Renaudot et du Goncourt, est mort ce lundi à l'âge de 77 ans. Plus...