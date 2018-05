Le festival «Les Intimes» déroule ses mots

Découvrir les mots d’auteurs portés par des comédiens au fil de brunches ou d’apéros dînatoires, tel est le concept du festival littéraire Les Intimes. Ces découvertes textuelles s’ancrent dans divers lieux à Nyon, à Rolle, à Trélex ou à Gingins.

Pour cette 12e édition du rendez-vous orchestré par l’artiste lyrique Brigitte Ravenel, la comédienne Véronique Mermoud fera entendre «Monstre», de Gérard Depardieu (ce jeudi 24 mai, 18 h, la Cabane Blanche, rue Saint-Jean 24). Elle lira le lendemain «Primo», de Maryline Desbiolles (25 mai, 18 h , atelier de Monique Kuffer à Gingins). Puis fera entendre le «Journal d’un corps», de Daniel Pennac, qui entrera en résonance avec les notes de la violoniste Valérie Bernard (26 mai, 17 h , château de Nyon). Au rang des lieux insolites, le fleuriste Remy Jaggi, à Trélex, accueillera le comédien Örs Kisfaludy, qui portera «Le liseur du 6 h 27 », de Jean-Paul Didierlaurent (27 mai, 1 7 h ).

En fil conducteur de cette édition, l’hommage rendu au plasticien P.-A. Bertola, dont les œuvres sont exposées au château de Nyon dès samedi et jusqu’au 28 juin. Ses créations dialogueront avec «Théâtre», d’Emma Santos. L’auteure (1943-1983) a écrit des textes autobiographiques sur la folie et l’univers psychiatrique (27 mai, 11 h , av. de Perdtemps 5, Nyon).

Le tout se clora par le concert de la pleine lune le 28 juin, avec la création du quintette Amine et Hamza Mraihi en hommage au plasticien, accompagné par l’accordéon de Stéphane Chapuis, et Alena Dantcheva et Brigitte Ravenel au chant.

www.pleine-lune.ch

(TDG)