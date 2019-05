La petite musique de William Boyd

Maître du «mentir vrai», William Boyd subjugue avec «L’amour est aveugle», saga virtuose de la passion de Brodie Moncur, accordeur écossais de pianos, et Lika, soprano russe, dans l’Europe de la fin du XIXe s. Tout coïncide dans ce roman fougueux, le bruit de l’histoire et la fureur des sentiments, et même le suspense aussi. Par le passé qui le tenaille comme viscéralement présent, l’écrivain a invité à sa table Staline, James Bond ou Charlie Chaplin, ourdi un canular massif avec David Bowie, accréditant l’existence d’un génie de la peinture expressionniste et mystifiant le gratin new-yorkais. Ici, le malicieux conteur laisse vibrer l’exquise petite musique des sentiments.

D’où vient l’idée de dépecer les émotions dans le coffre des pianos?

Depuis longtemps, je cherchais un portail pour écrire sur la musique classique. Tout à coup, en voyant un accordeur de pianos, j’ai eu un déclic. J’avais mon mécanicien des émotions. De là, je me suis documenté, j’ai pu travailler avec Clive Ackroyd, accordeur en chef de la Royal Academy of Music de Londres. Il m’a livré ses secrets que les pianistes ignorent parfois, limer une cale, une feutrine, graisser les touches, etc. Des histoires incroyables!

Avez-vous aussi des trucs pour tirer les larmes, comme votre musicien?

J’ai mes astuces. À chaque détour de l’intrigue, coin de porte d’un décor ou détail d’une allure, je m’applique à fuir le stéréotype. C’est ainsi que s’installe le sentiment d’authenticité, une singularité persuasive essentielle pour moi. Sinon, comment oser écrire une histoire d’amour?

La banalité crasse du titre «Amour aveugle» vous contredit!

Figurez-vous que dans la littérature dite «sérieuse», ce titre si cliché n’avait jamais été utilisé. Bizarre, hein! Mais j’ai rajouté ce sous-titre, «Le ravissement de Brody» qui à la réflexion, ne traduit pas l’intensité violente de «rapture», entre hold-up, enchantement. Ça brouille les pistes.

Le romancier accorde-t-il l’émotion pour trouver la note juste?

La métaphore va très loin dans ce texte, c’est vrai. Le roman m’apparaît toujours comme un bâtiment compliqué, que j’aborde en artisan, comme un architecte.

Dans ces murs, ne croise-t-on pas le fantôme de Tchekhov?

Oh oui, mais d’une manière aérienne qui, je l’espère, n’empêche pas de prendre du plaisir à mon histoire. Je laisse entrevoir ici et là Tchekhov mais aussi James Joyce, Gustav Mahler, etc. Ce jeu participe à mon projet de recréer un monde réel. À force d’y imbriquer des nuances plausibles, le caractère fictif s’oublie. C’est ma manière de séduire, d’escamoter le mensonge.

Tchekhov disait qu’un fusil au premier acte doit tirer au 2e. Usez-vous des crises de tuberculose du héros comme outil dramaturgique?

Ce livre foisonne de riches échos de ce genre. Je suis si obsédé par Tchekhov! J’ai beaucoup écrit sur lui. Du coup, les allusions se multiplient: flagrante comme le petit chien de mon héroïne qui sort d’une de ses nouvelles, ou plus floutée dans des annotations quasi invisibles qui tissent une texture tchékhovienne.

Est-ce votre antidote à la mièvrerie?

En tout cas, j’espère que ça fonctionne! J’ai encore lesté le roman de références à mon compatriote Robert Louis Stevenson. Comme Tchekhov, il meurt à 44 ans d’un mal aux poumons, aux îles Samoa. C’est pour ça que j’y expédie Brodie Moncur, loin de l’Europe civilisée, dans ce coin perdu du Pacifique.

Où il vit avec une anthropologue qui évoque fort Margaret Mead, non?

J’ai un peu décalé la chronologie, mais elle incarne pour moi ce boom féminin de l’anthropologie balbutiante.

Exotisme, romanesque, thriller: ce roman réunit-il vos obsessions?

Sans que cela soit prémédité, alors. J’ai vieilli, tenté beaucoup d’expériences littéraires. Au dernier tiers de ma vie, j’en arrive à oser aborder les complications de la condition humaine. Ça se clarifie.

Qu’y a-t-il dans la boîte de Pandore?

Mon prochain roman, «Trio», se passe en 1968, dans le Swingin’London, une enquête philosophique autour d’une femme et deux hommes, dont les vies se mélangent mais pas autant que les corps dans «Jules et Jim»! Je vais à l’instinct, sans savoir où cela me mènera.

Né au Ghana, éduqué au Royaume-Uni, en France. Où se situe votre «sweet home»?

J’habite à Chelsea, au cœur de Londres, depuis 30 ans. Je garde une maison en Dordogne, dans les vignes. Écossais, je me sens étranger en Grande-Bretagne. D’où je viens? Le déracinement est un avantage pour le romancier, il donne de la distance, le regard du voyageur.

Le génie musical, dites-vous, c’est l’addition de sensibilité, virtuosité et vélocité. Et en littérature?

L’imagination prime, et ça, personne ne peut l’apprendre. Vous l’avez, ou non.

Est-ce aussi une manière de vivre plusieurs destins par procuration?

Je voyage moins que jadis, j’aime la même femme depuis plus de 40 ans, j’ai structuré ma vie. Vivre par procuration dans la fiction, bien sûr, j’ai joué avec l’idée, surtout très jeune. Dans ma famille du genre très rationnel, médecins, comptables et fermiers, je suis le seul à avoir fait l’artiste. Mais je savais depuis toujours que je serais peintre ou écrivain. ()