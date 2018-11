«La femme n’est pas censée être autonome»

Elle dit avoir écrit ce livre pour se «donner du courage». Parce qu’exorciser des millénaires de patriarcat exige hardiesse de cœur et d’esprit, surtout lorsque les civiles dispositions d’une éducation bourgeoise inclinent plutôt à «fonder le courant poule mouillée du féminisme». Après «Beauté fatale, les nouveaux visages de l’aliénation féminine» (2012) puis «Chez soi, une odyssée de l’espace domestique» (2015), Mona Chollet poursuit ses réflexions avec «Sorcières, la puissance invaincue des femmes».

L’essayiste et journaliste, née à Genève en 1973, y décrypte quels types de femmes les procès en sorcellerie ont visé aux XVIe et XVIIe siècles. Sa plume vive, singulièrement éloquente quand elle noue aux problématiques contemporaines ses questionnements intimes, démontre ensuite en quoi les femmes qui s’émancipent aujourd’hui de certaines injonctions sociales sont les héritières de celles qu’on condamnait au bûcher. Mona Chollet sera ce soir à la Librairie du Boulevard pour une rencontre organisée par le festival Les Créatives.

Comment vous êtes-vous intéressée aux sorcières?

Le sujet me fascinait depuis longtemps. Petite, j’ai été marquée par Floppy Le Redoux, un personnage positif qui apparaît dans un livre d’enfant. Puis, il y a une quinzaine d’années, j’ai été bouleversée par «Femmes, magie et politique» de l’Américaine Starhawk. Après «Beauté fatale», j’avais envie d’écrire sur la relation des femmes à l’âge et sur celles qui refusent la maternité. Mais aucun sujet ne me satisfaisait tout seul. Comme, à leur manière, ce sont des sortes de sorcières, ça m’a permis de nouer la gerbe.

Pourquoi a-t-on accusé certaines femmes d’être maléfiques?

Beaucoup d’éléments se conjuguent. Aux XVIe et XVIIe siècles, il y a les grandes épidémies, les guerres de religions, et un climat de misogynie particulièrement intense, nourri par des livres virulents, comme «Le Marteau des sorcières».

Qui était visé par cette chasse?

Les femmes indépendantes, célibataires ou veuves étaient spécialement concernées. À cette période, leurs droits se restreignent: on leur interdit de travailler, on les chasse des corporations. En Allemagne, il devient illégal qu’une veuve reprenne le commerce de son époux après sa mort, par exemple.

Pourquoi l’indépendance féminine faisait-elle peur?

La société est patriarcale, fondamentalement. La femme n’est pas censée faire preuve d’autonomie. Or la sorcière tient debout toute seule! Aujourd’hui, l’indépendance féminine est certes admise, mais la sanction revient à travers les stéréotypes, telle l’image de la «femme à chats», de la vieille fille frustrée et ridicule. On a beaucoup de mal avec celle qui n’est au service de personne.

En quoi considérez-vous que la maternité est le plus gros obstacle à l’égalité?

Plus on a considéré les enfants comme des individus – ce qui est bon – plus on a nié l’individualité des mères et attendu d’elles une totale abnégation. Comme si du fait de porter un enfant découlait une série de devoirs et de responsabilités au-delà de la naissance, alors que ça ne va pas de soi. Déduire d’un processus biologique une attitude procède d’une fausse évidence.

Patti Smith serait un exemple de sorcière moderne…

Oui, en particulier parce qu’elle garde ses cheveux blancs et indisciplinés. Il s’agit d’un signe de sagesse, très valorisé chez les hommes mais pas du tout chez les femmes. À l’époque de la chasse aux sorcières, on redoutait leur expérience. Aujourd’hui, injonction est faite aux femmes de se teindre les cheveux, pour paraître jeunes et innocentes. Et si elles osent le poivre et sel, il leur faut alors compenser l’audace par un redoublement de soins et de discipline: la chevelure ne doit pas être trop libre et sauvage.

La figure de la sorcière connaît un fort regain d’intérêt. Pourquoi?

Pour plein de raisons. On se rend compte que la manière dont on traite notre environnement constitue un énorme problème. La sorcière entretenant un rapport très direct à la nature, notamment par sa connaissance des plantes et sa pratique spirituelle, c’est une façon de restaurer ce lien. De plus, à la façon d’un réflexe archaïque, les sorcières répondent à l’arrivée de figures masculines incarnant le pouvoir machiste, comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro, qui écrasent femmes et minorités.

Vous décrivez avec humour les contradictions dans lesquelles vous êtes vous-même empêtrée. Être féministe, cela n’est pas si facile?

Je tiens à écrire très honnêtement, avec mes peurs et mes lâchetés. J’estime plus intéressant de proposer à mes lectrices – elles sont majoritaires – de se retrouver sur un terrain sans faux-semblants. Les féministes sont dans une situation délicate. Elles empêchent de penser en rond, mais ceux qui les contestent jouent beaucoup sur leurs peurs, de ne pas être aimées, de ne pas être respectées. Il s’agit de menaces assez fortes et intimidantes.

La parole féminine a-t-elle toujours suscité de la frayeur?

À la fois du mépris et de la frayeur. Avec le mouvement #MeToo, la parole des femmes s’avère un peu maléfique. Les mots ont révélé un envers du décor piteux de notre société. C’est très perturbant.

Les chasses aux sorcières se poursuivent-elles à ce jour?

Oui, concrètement au Nigeria, en Inde ou en Zambie, cela reste une réalité meurtrière très semblable à ce qui s’est passé en Europe. Dans mon livre, j’avance qu’aujourd’hui, en Occident, ces crimes se sont privatisés, en faisant un rapprochement avec les meurtres conjugaux. Souvent, il subsiste une sorte d’indulgence sociale pour ce genre de crimes qui sont qualifiés de passionnels. Comme si un homme avait encore un droit sur sa femme.

«Sorcières, la puissance invaincue des femmes» Mona Chollet, La Découverte, 2018, 229 p.

