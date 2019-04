La «Pléiade du pauvre» fête ses quarante ans

C’est une histoire de papier finlandais et de rotatives longilignes, pas de colle spéciale, une petite cuisine brevetée en Angleterre qui donne il y a 40 ans, l’idée à Guy Schoeller de lancer Bouquins en France. Toute l’excentricité de ce dandy va infuser dans une collection vouée à «l’humanisme et l’encyclopédie», une «Pléiade du pauvre» à prix modique. Alors éditeur chez Robert Laffont, le bouillant personnage (1915-2001) que ses amis surnomment «le roi Relire», bosse depuis le restaurant au coin de la rue et attire les passionnés de toutes espèces. Lui n’aime que les femmes, les chevaux et le vin, et pas toujours dans ce tiercé. Pour l’anecdote, accessoirement époux fugace de Françoise Sagan, il n’hésite pas à clamer: «Casanova, c’est moi!» Bluffeur, il pourra se vanter d’avoir soufflé les droits de publication d’«Histoire de ma vie» du célèbre séducteur vénitien par la magie d’une nouvelle traduction. De redécouvertes d’auteurs oubliés en initiatives inédites, son fonds de commerce va prospérer jusqu’à compter 3000 titres désormais. À l’heure où internet a bousculé l’édition papier des dictionnaires, la vitalité de Bouquins reste aussi insolite qu’un varan sur un trottoir de Saint-Germain-des-Prés. Les varans, la marotte cachée de Guy Schoeller. Plus sérieusement, Jean-Luc Barré, aux commandes depuis une décennie, raconte comment doser la fantaisie dans l’académisme.

Comment ressentez-vous l’impact d’internet sur le dictionnaire papier?

L’économie du net a rendu obsolète la consultation traditionnelle. Désormais les gens en quête d’informations brutes, n’utilisent plus l’outil papier, ils vont sur la Toile. C’est flagrant depuis dix ans. Avec des exceptions notoires. Ainsi depuis 40 ans, «Le dictionnaire des symboles» reste un gros succès papier tiré à 10, 15 000 exemplaires par année. Mais le succès n’est jamais acquis.

Ce succès, vous l’expliquez-vous?

L’exception enracine Bouquins, des ouvrages qui se démarquent par une ligne référentielle. Cette personnalisation les rend pérennes, un «Dictionnaire du rock», mais de Michka Assayas par exemple.

Quarto, Omnibus etc. vous imitent désormais. Une concurrence?

Pas vraiment, eux sont dans le recyclage, prestigieux chez Gallimard, compilation modeste chez Omnibus. Bouquins va vers la création totale, inédite, je veille aussi à intégrer toujours plus d’auteurs vivants.

Schoeller avait refusé Barbara Cartland. Prendriez-vous Marc Levy?

Je ne veux pas citer de noms. Nous avons pu essayer des auteurs au succès colossal, à la qualité indéniable, tel Christian Jacq, que le public a rejeté d’instinct. C’est une question d’ADN, d’esprit à respecter.

Mais comment le définir, ce lecteur?

Un homme, une femme «qui est du peuple dans son bon goût» comme disait Guy Schoeller. Impertinence stylée, exigence éditoriale, éclectisme thématique, ce ne sont pas vraiment des critères à la mode.

Quel succès vous a étonné?

Le Bouquins des méchancetés, 80'000 ventes en très peu de temps, alors que nous tirons en général à 7 ou 8000 exemplaires. Les mots d’esprit, l’humour, ça marche en général. Encore une fois, ça ne se programme pas, il faut surprendre. Le lecteur ne cherche pas d’info directe dans Bouquins mais des connaissances inattendues, du «savoir un peu décalé», imprévisible. (TDG)