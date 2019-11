«J’ai le prix Goncourt chaque année»

Romancier, dramaturge, réalisateur, comédien… et même membre de l’académie Goncourt, Éric-Emmanuel Schmitt, 59 ans, se démultiplie sans cesse. «Écrire, confie-t-il, de passage à Genève, c’est une manière de me sentir vivant. Moi, je ne me suis jamais senti immortel, car j’appartiens à la génération sida; j’ai perdu des camarades de classe, d’études, de jeu. Je veux vivre l’intensité à chaque seconde.»

Dans «Journal d’un amour perdu», le géant zen affronte la mort de sa mère. «Tout à coup, l’avenir, cet horizon qui reculait, devenait un mur sur lequel je me cogne.» Lui, si religieux, ne se console pas. «La croyance rajoute un poignard, l’inquiétude qui me taraude, comment ça se passe dans l’au-delà?» Dans le brouhaha de la rentrée littéraire, ce beau texte aurait pu décrocher des prix littéraires, la récompense suprême même, ce Goncourt décerné lundi à l’hôtel Drouot. Dans une autre vie, Éric-Emmanuel Schmitt en sourit.

Que cherchez-vous, en tant que juré, dans l’écriture des autres?

En tout cas pas ce que je cherche dans la mienne! Au contraire, je me rends attentif à la spécificité de chacun, je me mets aux aguets de la différence, je m’efforce de rester vierge. Presque à l’inverse de mon mode d’écrivain. Moi, quand je commence à écrire, je m’endors, boum!, une ou deux minutes sur ma table, puis vaseux, totalement soumis à mon histoire, à mes personnages, je «vomis» une matière brute qui, à force de travail, devient romanesque. Avec le recul, je me satisfais d’ailleurs beaucoup de voir la cohérence de mon imaginaire. Mes livres sont comme l’iceberg qui peut flotter grâce au bloc d’inconscient qui vibre dessous.

Vous trouvez ça chez vos confrères?

Pas souvent, et c’est tant mieux. Sans leur singularité, les écrivains seraient épouvantables!

Le jury Goncourt vise-t-il vraiment l’originalité?

Nous ne sommes pas si sages (ndlr: sept hommes, trois femmes, moyenne d’âge 73 ans). Il faut voir les enthousiasmes se déchaîner autour de la table, le président Bernard Pivot en premier, qui affiche une capacité de curiosité absolument intacte. Cela dit, la fonction de juré ne peut s’exercer trop jeune, quand un romancier est trop préoccupé de lui-même, obstiné à chercher son chemin.

Un romancier trop occupé à rêver de recevoir un prix, voulez-vous dire?

Mais oui, sans doute! Quand les jurés Goncourt m’ont demandé de les rejoindre, en 2016, la première pensée qui m’est venue, c’est de comprendre que je ne le recevrais jamais. Ils m’ont même expliqué les raisons de ce rejet: «Il ne faut pas ajouter le succès au succès, blablabla… De toute façon, les tirages du Goncourt, vous les avez chaque année.»

Étiez-vous secrètement déçu?

Oh, c’est évident, non? J’ai espéré le Goncourt, l’ai frôlé de près pour «La part de l’autre» en 2001, et j’étais vraiment triste de ne pas l’avoir. Après, je suis un grand garçon, j’ai construit ma vie sans ça. Personne n’avance sur la frustration. Bon… au fond, désormais j’ai le Prix Goncourt chaque année.

Amélie Nothomb, toujours en lice avec «Soif», n’est-elle pas dans la même position que vous naguère?

Oh, et c’est une amie, une compatriote. Et je ne cache pas d’avoir beaucoup œuvré pour elle. Je trouve aberrant qu’un écrivain de sa stature soit exclu au prétexte de son triomphe en librairie. Le Goncourt est là pour parler des bons livres avant tout. Un prix ne doit pas être amoureux de son pouvoir. Nous pouvons provoquer le succès dans les ventes, mais cela doit rester une conséquence. Après… ces listes qui se resserrent au fil des semaines, cela reste un jeu qui s’achève avec toute la bêtise que peut représenter un vote.

Mais vous en défendez le principe.

Oui, il faut conserver cette institution. Car il est déjà merveilleux de voir un pays se passionner pour sa vie littéraire. En plus, le Goncourt change la vie d’un écrivain, d’un éditeur même parfois.

Même s’il ne gagne rien?

Oui, car un écrivain sélectionné dans la première liste de quinze concourt automatiquement pour le Goncourt des lycéens. Et ce prix semble avoir toujours plus d’impact. Comme d’ailleurs les Goncourt de l’étranger, présents désormais dans 20 pays, de l’Italie à la Grande-Bretagne, qui assurent une visibilité aux élus de la première liste et, souvent, une traduction.

Pourquoi Yann Moix, avec «Orléans», a-t-il été évincé dès le premier tour?

Attention, cela ne s’est pas présenté tout à fait ainsi. Nous lisons les livres de la rentrée assez tôt, dès l’été. Tous, nous avions remarqué «Orléans» et l’avions destiné à figurer dans la liste de départ. Puis premier problème: ce texte qui se donnait comme «vrai», apparaît en grande partie «faux» (ndlr: le frère et le père de Yann Moix l’ont accusé d’avoir menti quant aux sévices qu’il aurait subis). Or un écrivain se doit de rester fidèle au devoir de vérité. Prenez mon livre, si autobiographique sur la mort de ma mère, ma sœur ne va pas me faire un procès! Dire «J’engage les autres», donc, interdit d’écrire n’importe quoi, par délicatesse déjà. Ensuite autre problème: la polémique autour de Yann Moix a enflé et tendait à occulter la rentrée littéraire. C’était très agaçant de n’entendre parler que d’un seul ouvrage, alors que tant d’autres méritaient aussi la lumière. Donc nous avons décidé de passer notre tour.

La rentrée littéraire s’accommode volontiers de scandales, non?

Évidemment. Et, au-delà, j’affirme que ceux qui disent n’écrire que pour eux-mêmes sont dans la pose. Car qu’est-ce qui donne une forme à nos pensées sinon la volonté de communiquer avec l’autre? Le livre fonde son existence dans le regard porté sur lui. Mais, de là… je n’écris pas comme on dégurgite, ou du moins cela serait alors de l’ordre du journal intime. Quand je m’adresse à l’autre, je le respecte, je lui donne une voie d’entrée. La structure d’une phrase, c’est la présence de l’autre. Mes bêtises, mes errances dessinent un chemin et, quand j’ai vu s’esquisser la lumière, j’ai voulu le partager.