Fiami rajeunit Newton

Pourquoi l’édition originale de 1687 des «Principia» d’Isaac Newton, conservée à la Fondation Martin Bodmer, à Cologny, est-elle tachée de brun? Parce que ce volume a appartenu à l’illustre mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz, qui le lisait dans son lit, tout en fumant la pipe. Ce livre est l’un des rares survivants parmi les quatre cents exemplaires de cette première édition.

Ce mercredi soir, la Fondation Martin Bodmer présentera ce trésor au public en présence d’un successeur de Newton au XXIe siècle, l’astrophysicien suisse Michel Mayor, et du dessinateur Fiami, dont la dernière publication est consacrée au père de la théorie de la gravitation. «Post-scriptum. Les vies de Newton» est un album de bande dessinée dont l’action commence lors des funérailles de Newton à Westminster. «Au milieu du cortège, parmi la foule, les langues se délient et les lois de Newton vacillent», prévient Fiami. C’est Nicolas Ducimetière, vice-directeur de la Fondation Martin Bodmer, qui guidera la visite de celle-ci, à 19 h, sous l’angle scientifique Il proposera ensuite des extraits des «Principia» de Newton, avant la présentation par Fiami de son nouvel ouvrage (disponible sur www.fiami.ch) et une allocution de Michel Mayor sur Newton.

(TDG)