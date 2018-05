Deux cents ans et de drôles d’histoires

Pour bénéficier d’un éclairage neuf sur l’histoire ancienne de la Société de Lecture, une interlocutrice s’impose. Corinne Chaponnière est membre du comité de l’institution bicentenaire et auteure d’une étude fouillée sur son histoire. Genevoise jusqu’au bout des ongles et écrivain, la dame n’a pas pour autant accepté du premier coup de se plonger dans le passé de la société. Elle avait une peur bleue de s’ennuyer. «Cela n’a pas été le cas, heureusement! J’ai trouvé dans les procès-verbaux des séances du comité toutes sortes de détails amusants. Je me suis aussi intéressée à l’histoire du bâtiment du 11, Grand-Rue, siège de la société depuis sa fondation. Les bibliothécaires se sont occupés plus spécifiquement des collections.»

Tracas de latrines et de cigares

La maison a été construite entre 1740 et 1743 pour abriter le résident de France, qui se contentait jusque-là d’une demeure plus modeste au même endroit. Il y avait fait célébrer en 1679 la première messe à Genève depuis la Réforme: quel scandale! En 1800, Bonaparte, alors qu’il était consul de passage à Genève, fut reçu dans l’hôtel du résident, devenu préfecture du Léman.

Après le départ des Français en 1813, le retour à l’indépendance et la réunion de Genève à la Suisse, l’ancienne préfecture fut transformée en lieu de cours pour l’Académie et en musée. Les deux derniers étages accueillirent dès 1818 la Société de Lecture. Celle-ci n’y est vraiment chez elle que depuis 1998, après la constitution de la Fondation Société de Lecture, propriétaire de l’immeuble.

«En 1818, le botaniste Augustin Pyramus de Candolle réunit quelques amis de son milieu autour d’un projet de bibliothèque privée destinée à pallier les lacunes de la bibliothèque publique, ancêtre de la BGE», explique Corinne Chaponnière. «Il fallait aussi qu’on y trouve tous les journaux importants. La hantise des fondateurs était que la société puisse être confondue avec un cercle où l’on jouait et consommait différentes boissons. Le succès fut immédiat, car après une année d’existence, la société comptait déjà 225 membres!»

Corinne Chaponnière a découpé l’histoire de l’institution en quatre périodes: «Grandir» (1818-1868), «Tenir» (1868-1918), «Évoluer» (1918-1968) et «Prospérer» (1968-2018). «Les procès-verbaux des séances du comité renseignent sur des aspects triviaux, mais significatifs de la vie de la société Les problèmes de chauffage, d’éclairage et de commodités sont lancinants. Le défaut d’écoulement des latrines intérieures empestait toute la maison. Quant aux urinoirs situés dans la cour d’honneur, leur suppression, en 1873, déclencha un tollé chez leurs fidèles usagers, en dépit des nuisances qu’ils comportaient. Concernant la fumée des cigares et des cigarettes – autorisés temporairement au XXe siècle – on en redoutait les effets sur l’immeuble et les collections, plutôt que sur la santé des sociétaires.»

Lénine en visite

En 1872, la Société de Lecture annexa le premier étage du 11, Grand-Rue, occupé jusque-là par l’Académie, devenue l’Université, aux Bastions. D’un peu plus de 200 membres en 1819, la société était passée à 340 à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la tradition d’accueil gratuit de visiteurs étrangers, en vigueur depuis la fondation, commençait à souffrir quelques limitations. Trois communards parisiens avaient été repérés dans les doctes salons!

«Ce qui n’empêchera pas la Société de Lecture d’accueillir en 1904 son visiteur le plus célèbre, celui qui lui vaut encore aujourd’hui l’hommage de pieuses délégations roulant vigoureusement les r: Vladimir Oulianov, alias Lénine», rappelle Corinne Chaponnière.

Dans les rangs généralement sans histoire du personnel de l’institution se détachent deux figures atypiques. «Deux loups dans la bergerie», commente l’historiographe de l’institution. «Le premier est Louis Montchal, docte bibliothécaire mais anarchiste dans l’âme, que la fréquentation des messieurs de la bonne société genevoise exaspérait. Connu pour sa correspondance admirative avec le polémiste français Léon Bloy, il a inspiré à Ferdinand Hodler un saisissant portrait. Le second est Edouard Dufour, qui milite dans les rangs socialistes en 1927 et se permet, en 1929, de faire signer une pétition pour le suffrage féminin dans les locaux mêmes de la Société de Lecture. Il est poussé à la démission.»

Abonnées, mais pas sociétaires

Quelques dames – veuves, sœurs et filles de membres décédés – ont été admises dès 1888 à emprunter des livres mais pas à fréquenter les salons du premier étage. On les appelait les «dames abonnées».

«L’une d’elles fut la suffragette genevoise Émilie Gourd, abonnée dès la mort de son père en 1909, et qui le resta jusqu’à son propre décès, en 1946, sans avoir pu obtenir le sociétariat plein et entier pour les femmes», explique Corinne Chaponnière. «Le ridicule de la situation avait pourtant culminé en 1940, quand une demoiselle gagna un concours du «Journal de Genève» dont le prix était une année de sociétariat gratuit à la Société de Lecture. Impossible pour elle d’en profiter!»

Dès 1953, les femmes purent enfin aller et venir librement dans les locaux du 11, Grand-Rue, même si certaines d’entre elles préférèrent rester «dames abonnées» leur vie durant.

Les collections

Des exemplaires grillés, quelques polars et un enfer, il y a toujours eu de tout au numéro 11 de la Grand-Rue

L’ancien hôtel du résident de France, au 11, Grand-Rue, abrite la Société de Lecture depuis sa fondation, en 1818. Photo: Charles Weber

En vue du bicentenaire, les bibliothécaires de la Société de Lecture ont fait le point sur l’histoire des collections de la vénérable institution. Nous empruntons les renseignements suivants au chapitre «La lecture» qu’ils ont rédigé pour le volume anniversaire destiné aux membres et en vente au premier étage de la société.

De 1818 à 1833, les statuts obligeaient les sociétaires à enrichir eux-mêmes le fonds par des dons de livres. Des auteurs offraient parfois leurs œuvres, comme Eugène Sue ses «Mystères de Paris», que la société n’avait pas voulu acheter… Plus tard, la cotisation fut augmentée pour donner les moyens au comité d’acheter plus de livres, sans faire disparaître la tradition des dons de volumes. Ces dix dernières années, ils représentaient encore 35% des acquisitions.

On s’arrache les journaux

Longtemps, le choix des livres achetés par la société se faisait sur la base de suggestions que les sociétaires étaient censés inscrire dans un registre. Ce cahier recueillant plus de rouspétances que d’idées d’achats (on est à Genève!), il fut remplacé par une boîte destinée à décourager ceux qui aimaient faire partager leur humeur chagrine aux autres lecteurs. Depuis 1954, une commission de lecture existe, qui choisit parmi les nouveautés prêtées par les libraires celles qui seront achetées et mises en circulation.

La Société de Lecture est abonnée depuis sa fondation à de nombreux journaux et revues, qui ont beaucoup varié avec le temps. Ces périodiques circulaient entre les sociétaires selon un tour de lecture tiré au sort. Le philosophe Amiel enrageait, en 1851, de ne pas avoir été prévenu à temps du tirage, le reléguant loin derrière les nombreux amateurs de la «Revue des deux mondes» et de la «Revue britannique».

De 1976 à 1980, la Société de Lecture recevait même «Playboy»! Depuis 1911, les journaux et revues purent finir leur course chez l’un ou l’autre des membres ayant acheté ce privilège aux enchères.

Fondée par des hommes surtout intéressés par les matières académiques, l’institution du 11, Grand-Rue a commencé par être très sérieuse. Dans son histoire, l’irruption du roman fit figure de révolution. Particulièrement le roman policier, un genre réclamé à grands cris par les lecteurs mais peu considéré par le comité. Les polars n’étaient pas inscrits au catalogue et jetés sans pitié dès que leur extrême usure l’imposait.

Ce n’est donc pas parmi eux qu’il faut chercher les quelques «trésors» conservés au 11, Grand-Rue.

Les livres de l’enfer

Ces livres rares et beaux étaient frappés d’un cachet représentant une grille. On les appelait les exemplaires grillés, car ce tampon indiquait qu’ils étaient enfermés en lieu sûr. Leur variété est grande. Trois titres parmi d’autres: «L’institution de la religion chrétienne» de Jean Calvin (1559), «Le cuisinier modèle» de Vincent La Chapelle (1742), «Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens» de Jean-François Champollion (1824). Certains livres à ne pas mettre entre toutes les mains ont alimenté ce qu’on pourrait appeler l’enfer de la Société de Lecture. Leur condamnation en France en 1857 n’empêcha pas «Les Fleurs du mal» de Charles Baudelaire d’entrer au catalogue – vingt-cinq ans après leur parution, précisons-le… Au contraire, «Mademoiselle Fifi» de Maupassant, «Le jardin des supplices» d’Octave Mirbeau et quelques autres durent être retirés du prêt à la demande de sociétaires scandalisés.

C’était à la fin du XIXe siècle, mais en 1923, nouveau tollé, cette fois causé par le roman de Victor Margueritte «La garçonne», dont l’héroïne menait une vie sexuelle nettement trop libre au goût des gens comme il faut.

Témoignage peu flatteur

Les mêmes, ou leurs enfants, refusèrent en 1978 l’acquisition de «Pipes de terre et pipes de porcelaine, souvenirs d’une femme de chambre en Suisse romande», témoignage peu flatteur pour certains employeurs de la bonne société genevoise, fourni par Jeanne Lamouille, ancienne domestique des grands-parents de l’écrivain genevois Luc Weibel. Le bibliothécaire de l’époque, Jacques Picot, lui-même issu du milieu brocardé, insista pour le livre fût enfin acheté. B.CH.

Les déjeuners-débats

Écrivain maladroit, mathématicien farfelu et futurologue angoissé

Salle comble pour les deux Vincent, Kucholl et Veillon, reçus dans ses superbes salons par la Société de Lecture le 11 avril 2014. Photo: Rebecca Bowring

Comme le bois de cœur d’un arbre, une haute colonne remplit depuis mardi la cage d’escalier menant à la Société de Lecture. Elle expose de grands portraits d’hommes et de femmes en noir et blanc, signés Rebecca Bowring et Magali Dougados. C’est un échantillon, juste un aperçu de ceux qui ont gravi ces marches – 500 en dix-huit ans, tout de même – à l’invitation de la maîtresse des lieux, Delphine de Candolle. Pour le bicentenaire de l’institution dont elle gère la programmation événementielle depuis le 1er janvier 2001, celle-ci a souhaité mettre en valeur non seulement les livres, mais aussi leurs auteurs. On reconnaît Anne Sinclair et Pascal Quignard, Omar Porras et Éric-Emmanuel Schmitt, Francis Huster et Jean d’Ormesson. Écrivains, poètes, historiens, journalistes, mais aussi photographes, illustrateurs ou gens de théâtre, ils forment, pour sa directrice, le cœur de la Société de Lecture d’aujourd’hui.

Au début, tout n’est pas rose

Si des déjeuners-débats avec des écrivains sont organisés dans ses murs depuis 1976, à raison d’une dizaine par année, c’est en 1999 qu’à la demande du comité, la cadence augmente. On fait venir dans ce but une Delphine de Candolle de 33 ans, qui arrive toute fraîche de Pro Helvetia après avoir travaillé au Centre européen de la culture. La jeune femme prend en main la programmation des rendez-vous littéraires, naviguant au gré de ses coups de cœur et des thématiques qui lui parlent. «Nous avons un public de très grands lecteurs. Ils apprécient surtout l’histoire, la littérature, la géopolitique et l’histoire de l’art», constate-t-elle. «J’essaie d’inviter alternativement des personnalités qui parlent à tout le monde et des gens qui sont de découvertes.» Au début, tout n’est pas rose. Delphine se fait raccrocher au nez plus d’une fois lorsqu’elle appelle des éditeurs. À Paris, on lui répond en pinçant les lèvres: «On vous passe le secteur province…» Patiemment, Mme la directrice explique que non, la Suisse n’est pas une province française et que oui, à Genève, on parle français. «J’ai eu la chance de connaître Maureen Brown, une attachée de presse qui avait ses entrées dans de nombreuses maisons d’édition», se souvient-elle avec gratitude. «Elle m’a mise en relation avec les auteurs qui venaient à Genève pour faire la promotion de leurs livres. Je leur parlais de la Société de Lecture et les invitais à venir quelques semaines plus tard parler de leur ouvrage. Ça a marché.»

Depuis en effet, 700 rencontres ont eu lieu, 500 personnalités des arts et des lettres ont animé des causeries dans la salle du premier étage aux lambris jaune bouton d’or. Delphine de Candolle possède aujourd’hui un carnet d’adresses aussi pavé de beaux noms que le «Walk of Fame». Les auteurs l’appellent pour lui parler de leur nouvel ouvrage, les éditeurs la courtisent. «Dans notre mensuel «Plumes au vent» paraissent des comptes rendus des livres que nous achetons, rédigés par notre commission de lecture formée de douze bénévoles. Il n’est pas rare qu’un auteur me téléphone pour me demander: «Pourquoi Untel a eu droit à une recension et pas moi?» sourit la directrice. «La réputation de la Société de Lecture est maintenant assise», résume-t-elle. Entre les pages de son livre d’or personnel sont glissées des anecdotes en guise de signets. «Peu avant sa conférence, raconte Delphine de Candolle, Alaa al-Aswany, l’auteur de «L’immeuble Yacoubian», me demande «un dé de jus de pomme». On file en douce acheter une bouteille de whisky au magasin le plus proche. Face au public, voilà qu’il lâche son verre. Et moi, je me retrouve accroupie à ses pieds en train d’éponger!»

Contrat de 50 pages

Autre moment cocasse, celui où un mathématicien, célèbre et farfelu, faisait un petit somme méditatif sur le sol d’un bureau, pieds nus. «Deux minutes avant le début de la conférence, j’entre et le réveille. Il avait disposé à côté de lui cinq broches en forme d’araignées et nous a demandé, à mes collègues et à moi, de désigner celle qu’il devait porter pour son intervention.» Moins drôle, cette «Rencontre improbable» entre Amélie Nothomb et Jacques Chessex, annulée en raison du décès subit de l’écrivain vaudois. Ou ce futurologue vivant en Suisse, aux exigences inversement proportionnelles à sa notoriété: «Train en première classe, eau d’Évian à l’exclusion de toute autre marque, compagnies aériennes sur lesquelles il refusait de voyager… Nous avons reçu un contrat de 50 pages. On en rit encore!»

Il y a aussi des instants de grâce, inattendus, comme «cette osmose entre la calligraphe Fabienne Verdier et Éric-Emmanuel Schmitt autour du geste créatif» ou «Fred Vargas, réputée extrêmement timide, qui, interviewée par Pascale Frey, seule sur la scène du Théâtre de Carouge puisque Marc Dugain s’était désisté, nous a fait un show incroyablement décomplexé, ses pieds chaussés de Converse posés sur une table.» À raison de deux ou trois rencontres par semaine, il y aurait de quoi se lasser. «Pas du tout, riposte Delphine. Je ne m’en lasse pas. J’adore entendre les auteurs parler de leur univers, raconter comment et où ils écrivent, expliquer leur processus de création. Suivre le fil de la pensée d’un Pascal Quignard, quel privilège!» Pascale Zimmermann

