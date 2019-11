Bilal soigne son «Bug» en série

Il faudra attendre l’an prochain pour découvrir les premières images de la série «Bug», ambitieuse production de France Télévisions en langue anglaise. Enki Bilal, auteur de la bande dessinée originale, en signe l’adaptation avec son vieux complice, le romancier Dan Franck. Deux volumes sur les cinq shots prévus sont déjà parus, qui excitent l’imagination.

Même si pour l’artiste visionnaire, de nos jours, il n’est plus nécessaire d’inventer. La réalité du monde contemporain suffit désormais à écrire les scénarios les plus fantastiques. Ce prophète le répétait le mois dernier lors du colloque Imagine à Paris: «Depuis très longtemps, j’ai conscience que nous sommes entrés dans un univers de science-fiction. Même si le terme est impropre: la science est là, la fiction a disparu.» De fait, sa nouvelle création d’anticipation résonne dans un écho troublant au présent.

Ici, dans l’ombre de Notre-Dame de Paris se dresse une mosquée. Là, un transhumain au corps «amplifié» désespère de survivre sans la mise à jour de ses programmes. Rien finalement de si spectaculaire... Sauf que dans «Bug», la planète se réveille en panne.

Ce matin de 2041, impossible de se connecter à internet. Le chaos s’aggrave quand les terriens découvrent que toutes les données informatiques ont disparu. Pire, la paralysie créée par cette béance sans fond s’intensifie par une cruelle prise de conscience. Le cerveau humain, «googlisé» à outrance, a lui aussi perdu sa capacité à se souvenir de codes ou numéros. La sclérose produit au moins un effet positif, quand le dictateur d’un potentat anarchique n’arrive plus à se souvenir du chiffre déclenchant l’arme atomique. Trou de mémoire ou amputation par décérébration: qui d’ailleurs, aujourd’hui, connaît par cœur plus de dix numéros de téléphone?

Pour l’anecdote, le deuxième tome ricane souvent avec un humour très noir. Ainsi, plutôt que de disserter sans fin sur l’injustice économique créée par les progrès digitaux, Enki Bilal se contente d’un gimmick éloquent. Seul les vieillards, ou du moins les plus de 60 ans, savent encore conduire une voiture et passer les vitesses. Voir ainsi un retraité aussi ratatiné qu’une momie zigzaguer dans une Buick dinosaurique à travers les ruines de la civilisation.

Par chance pour les producteurs de la série, l’action progresse ainsi, par allusions subtiles, plus que par fracassantes séquences d’exposition. «Bug» évoque plus qu’il ne met en scène les crashs d’avions et autres catastrophes engendrées par la panne. À ce stade, la cause du désastre reste aussi opaque que le voile qui commence à occulter la Lune. Seul indice conséquent, les données pompées sur les serveurs de la planète se retrouvent stockées dans la tête d’un seul homme. Ce Kameron Obb rentrait de mission depuis Mars. Son équipage a été décimé, lui survit avec une pigmentation bleue qui s’étend sur son visage. Les aliens ne se matérialiseront qu’en amibes flottant comme des gouttes de pluie ou des spermatozoïdes fatals.

Preuve de cette volonté de réalisme, apparaît encore Ray Kurzweil, très authentique génie de la futurologie et actuel directeur de l’ingénierie chez Google. Le supergeek est porteur d’une lettre désespérée et croit qu’Obb, aux lobes gavés de big data, est seul capable de sauver le monde dénumérisé. «Je vous propose en collaboration avec l’élite de la New Silicon Valley et de nos partenaires chinois, indiens, brésiliens, africains, russes, européens même (ndlr: sic!), de partager ce bien précieux et vital.»

Néo-marxistes, éco-guérilleros, mercenaires et autres factions pullulent dans cette société hybride. «Ma vision s’invente au fil des pages», dit encore Bilal, fils apatride d’un père bosniaque musulman et mère tchèque catholique. Lui qui chérit l’esthétique du désordre, à l’image d’un siècle «violent, réussi et raté à la fois», affirme connaître l’épilogue depuis le début d’un album qui commençait par: «Maman, j’arrive pas à me connecter.» Au fond, «Bug» ne parle-t-il sans doute que de ça, de transmission.