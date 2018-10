Andy Warhol a la banane en héros de BD

Déjà, passer de Rembrandt à Andy Warhol, ça vous pose son homme. Auteur atypique, le Hollandais Raymond Koot, plus connu sous le pseudonyme de Typex, aime se jouer des codes de la biographie. Jamais en retard d’un pavé, le dessinateur basé à Amsterdam livrait en 2015 sa version BD d’un des plus grands peintres de l’histoire. Un Rembrandt fantasque, capricieux, arrogant, dépassé par son propre génie. Trois ans plus tard, le même Typex met en images rien moins que la vie de l’empereur du pop art en personne. Une somme graphique à la hauteur de son sujet: près de 600 pages dessinées dans une dizaine de styles graphiques différents, en résonance avec l’imagerie et la musicalité des années Warhol.

Portrait contrasté

Publié simultanément en six langues, «Andy, un conte de faits» brosse le portrait contrasté d’un artiste aussi complexe que déroutant. «Alors que «Rembrandt» était une commande du Rijksmuseum, le monde d’Andy Warhol est plus proche du mien», confie Typex dans le dossier accompagnant la publication. «L’époque où il a vécu est à l’origine de tout ce que j’aime et qui m’inspire dans l’art, la bande dessinée, l’illustration, la musique et le cinéma.» S’appropriant son sujet au fil de nombreux repérages à New York et à Pittsburgh, l’auteur batave a puisé dans une documentation qui donne le vertige. «La bibliographie à la fin de mon livre ne présente que les bouquins que j’ai utilisés, pas tous ceux que j’ai lus, les films et les documentaires que j’ai vus.»

Soucieux du fond, Typex a aussi soigné la forme. «Rapport qualité-prix imbattable», annonce fièrement la couverture de son album, faux paquet de lessive (ou de corn-flakes) au design tranchant résolument avec toute la production BD du moment. Roman graphique au long cours dissimulé derrière un emballage pop allant jusqu’à dévoiler son poids net – 1,55 kg tout de même –, cet OVNI aux tranches argentées gratifie ses lecteurs d’une série de cartes biographiques à collectionner, dans la droite ligne des vignettes Panini. Un véritable Who’s Who de l’entourage de Warhol.

Convoquant toute la pop culture américaine de Jackson Pollock à Lou Reed en passant par Bob Dylan, Mick Jagger, Basquiat ou Keith Haring, l’auteur d’«Andy, un conte de faits» tronçonne son récit en dix chapitres, présenté comme autant de «comics», ces magazines emblématiques de la bande dessinée US. Perfectionniste, Typex ajuste son trait et ses couleurs, pour coller aux différents procédés en série utilisés par Warhol: dessin publicitaire, sérigraphie, photomaton, Polaroid, cinéma expérimental, etc. Un tour de force artistique qui n’oblitère pas le propos.

Voici Andy tel qu’en lui-même, génie geignard à la fois superficiel et attentionné, hypersensible et peu fiable, artiste de tous les excès assumant son homosexualité avec naturel. Le voilà régnant sur la Factory, entouré d’une belle bande de frappadingues adeptes de tout ce qui se fume et se sniffe. «J’essaie de montrer toutes ses facettes, afin de laisser au lecteur l’opportunité de se faire sa propre idée», commente Typex qui, à défaut de retranscrire une vérité difficile à cerner, interprète sa partition à partir de sources multiples. «Ce n’est pas la vie d’Andy que je raconte, mais mon Andy, tel que je le vois.»

Galeriste avisée

«Pour comprendre quelqu’un, il est important de voir d’où il vient.» Typex remonte à l’enfance grisouille de Warhol puis à son adolescence, avec cette remarque dédaigneuse d’un prof considérant les dessins de la future icône avec dédain: «Nous n’avons aucun désir d’exposer pareilles inepties.» S’inspirant de BD publiées dans les journaux (Popeye, Krazy Kat, Dick Tracy), Warhol découvre que Roy Lichtenstein l’a précédé dans cette voie. Dépression. Jusqu’à ce qu’une galeriste avisée lui suggère de peindre les boîtes de soupes à la tomate Campbells que sa mère lui cuisine et dont il raffole. La suite n’est pas moins colorée, dramatique, glauque, passionnante. Andy, quoi…

«Andy, un conte de faits», par Typex. Éd. Casterman, 562 p.

(TDG)