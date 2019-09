Amélie Nothomb: «Le roman de ma vie»

Chaque matin, Amélie Nothomb se lève très tôt, se prépare du thé noir et écrit. Puis, vers les 8 h – 8 h 30, elle arrive chez Albin Michel. Elle y jouit d’un petit bureau, encombré des centaines de lettres qu’elle reçoit. Chaque jour, elle y traite son courrier jusque vers midi. Parce que le contact avec ses lecteurs est pour elle primordial, on le voit dans les foires et salons du livre. Quasi en face de son antre, une pièce ceinte de cloisons de verre. C’est là que l’entretien a lieu.

Son roman de la rentrée est inhabituel. Ces dernières années, elle nous avait offert des livres plus légers, plus pétillants. Cette fois, c’est un roman profond et grave, même si on sourit encore à certains dialogues ou situations. Avec son écriture simple et ferme, souvent «cash», Amélie Nothomb se met à la place de Jésus dans ses derniers jours: le procès, le chemin de croix, la crucifixion. C’est Jésus qui parle. Et Jésus ne parle pas comme le prétendent les Évangiles. Il se sent blousé, il se déteste, il a du mal à se pardonner sa responsabilité dans ce qu’il appelle un contresens de l’Histoire. Mais il va jusqu’au bout. Parce qu’il est de ceux qui veulent dépasser les limites et Amélie Nothomb l’aime pour ça.

«Soif» est un roman fort audacieux.

C’est le roman de ma vie. Mon père m’a parlé de Jésus pour la première fois quand j’avais 2 ans et demi, et ça a été le coup de foudre absolu. J’ai tout de suite su que ce type était le héros de ma vie. J’ai toujours su que, d’une manière ou d’une autre, je voulais qu’il se passe quelque chose entre lui et moi. J’ai mis beaucoup de temps à comprendre quelle serait la nature de cette chose. Il était certain que ça ne passerait pas par le biais de la religion, surtout quand j’ai découvert cette religion. Mais peu à peu, j’ai compris que j’étais une raconteuse d’histoires, puis une romancière. Et oui, évidemment, le roman de ma vie, c’était raconter l’histoire de Jésus. Ma version, bien sûr.

Ce n’est pas le Jésus du catéchisme.

Non. Il n’est pas totalement canonique, mais je n’ai pas écrit ce livre dans le but de choquer qui que ce soit. Il m’était essentiel d’expliquer ce qu’était Jésus pour moi. Quand on est en situation d’extrême souffrance, forcément, on pense à la souffrance du Christ et on se demande quel est le sens de tout ça. Pour moi, ça a été une crise: comment peut-on nous présenter comme acceptable l’idée d’un sacrifice, de la souffrance expiatoire, nécessaire, quel salut y a-t-il là-dedans? Non seulement ce n’est pas un salut, mais c’est le contraire, c’est le début de la perte, et qu’on nous présente cela comme quelque chose de bien, quelle monstruosité! Cette incohérence fondamentale est totalement inacceptable. Jésus le dit: la parole de lui qu’il faut retenir, c’est «aime ton prochain comme toi-même». Il y a deux incohérences fondamentales dans cette phrase: s’aimer soi-même, ce n’est pas gagné. Et puis qui est-il lui pour prononcer cette phrase puisqu’on sait qu’il se déteste, puisqu’il accepte d’être crucifié? Donc c’est une phrase dégueulasse. Comment peut-on vivre avec ça?

L’audace est peut-être moins de présenter votre évangile à vous que de vous mettre dans la peau de Jésus, de parler à sa place.

Mon but n’était ni le blasphème ni le sacrilège. J’ai écrit assez de manuscrits dans ma vie pour savoir ce que c’est que de dire «je» quand on écrit un livre. C’est une manière de placer sa caméra qui est irremplaçable. Si je voulais écrire ce livre avec honnêteté, ce devait être «je» ou ne pas être.

Vous faites dire à Jésus: «Je suis coupable du plus grand contresens de l’Histoire, et du plus délétère.» C’est une phrase choc.

Mais comment conclure autre chose? Comment interpréter «aime ton prochain comme toi-même» autrement que comme ça? Un type qui dit ça n’accepte pas d’être crucifié, sinon cette phrase est une condamnation absolue de toute l’humanité. Et le pire, c’est que la condamnation a eu lieu. Regardez: tout le monde souffre de cette culpabilité. C’est à la base de cette religion. Et même quand on n’est pas dans la religion, on reste dans l’idée que le sacrifice, c’est bien. On le voit aujourd’hui avec le terrorisme. Finalement, les trois religions du livre professent la même chose.

C’est ce sens de la culpabilité qui ronge l’Occident?

Oui. Et qui nous rend tous coupables d’une violence absolument exceptionnelle. Tout cela, qu’on le veuille ou non, ça continue d’être bien vu: le Christ sur la croix, c’est beau, il nous sauve, le martyre, c’est bien.

En somme, le Christ est un homme qui a été très mal lu.

Je le pense, oui. On est dans le paradoxe parce que j’ai quand même une vision sublime du Christ. Mais s’il est sublime pour moi, «my own personal Jesus», c’est parce qu’il comprend son erreur sur la croix. Et il se sauve lui-même. Parce que ce qu’il y a quand même de colossal dans cette religion qui pose tant de problèmes, c’est le pardon. Le simple malentendu, c’est que c’est à soi-même qu’il faut pardonner. Et c’est ça le plus difficile.

Les dernières paroles du Christ, sur la croix, pour vous, c’est: «J’ai soif.»

La soif, c’est le parfait mysticisme pour moi. Il se trouve que je suis une grande soiffarde, donc j’interprète tout avec mon corps, mais c’est la meilleure façon de le faire. C’est dans les moments d’extrême soif qu’on comprend exactement ce qu’est le mysticisme. La soif n’est pas une métaphore du mysticisme, la soif, c’est le mysticisme. J’ai appris à boire bien autre chose que de l’eau et je ne répudie aucune de mes soifs, mais je persiste à trouver que, quand on crève de soif, qu’on a un verre d’eau devant soi et qu’on commence à boire, c’est ça Dieu, en fait.

«Soif» reste malgré tout un roman d’amour.

Oui. C’est tout bête, mais j’aime Jésus et je voulais trouver un moyen que cet amour fasse sens. Donc je donne le Jésus que j’aime et qui pour moi a beaucoup de sens. Et qui parvient même à s’aimer lui-même.

Et qui aime charnellement.

Mais c’est la meilleure façon d’aimer, quand même. J’ose espérer que ça ne contrarie quand même plus personne d’imaginer que Jésus a pu faire l’amour avec une femme.

Et Dieu dans tout ça?

C’est là que c’est très problématique. Jésus est censé être le fils de Dieu. Comment tolérer ce Dieu qui envoie son enfant en sacrifice? C’est immonde. J’aime penser que Jésus est un homme comme n’importe lequel d’entre nous, qui a simplement décidé d’aller au bout de toutes ses possibilités. Nous pouvons tous prendre cette décision. Ça rend dingue, mais on peut le faire.

Jésus est chez vous un marginal absolu. Est-il la métaphore d’un artiste?

C’est l’artiste absolu. Mais son art, c’était la rencontre. On était subjugué. La suprême présence. L’artiste absolu qui est prêt à mourir pour son art, ce qui est très beau. Mais de là à en faire la rédemption du genre humain, là c’est une abomination. Quel acte culpabilisateur pour nous tous! Mais je prétends que ça ne s’est pas passé comme ça. Jésus est forcément omniscient, sinon il n’est pas Jésus. Et il devait savoir qu’il n’allait pas nous sauver. Sauvés? Tu parles: on court à notre perte.

«Soif», Amélie Nothomb, Albin Michel, 162 pages.