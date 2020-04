Little Nemo comme dans un rêve

Dans une précédente existence, il portait un costume-cravate et jonglait avec les chiffres au service de contrôle d’un établissement bancaire genevois. À le voir en jeans et col roulé, épanoui au milieu de splendides reproductions signées Bilal, Moebius ou Hugo Pratt, on se doute bien que Jacques Bonzon ne regrette pas d’avoir abandonné l’univers de la finance pour celui de la bande dessinée et de l’illustration.

Quand il a ouvert en 2014 la galerie Little Nemo, en plein cœur de Carouge, cet ex-employé de commerce a vu ses revenus chuter de manière drastique. Tant pis, ou peut-être tant mieux. «Je suis attaché à la notion japonaise d’«ikigai», que l’on peut traduire par mission de vie. Il ne faut pas hésiter à tout tenter afin de réaliser ses objectifs», confie cet amoureux du neuvième art, qui voulait s’offrir «le plaisir d’un nouveau projet».

À l’origine de sa reconversion, un coup de foudre. Lors d’un déplacement à Turin, la ville natale de sa femme, il flashe sur une boutique bourrée de belles images d’artistes transalpins. L’endroit porte le nom d’un héros de BD célèbre, Little Nemo, un personnage créé par l’auteur américain Winsor McCay en 1905. À l’intérieur? Ma che bello! Massimiliano Frezzato dévoile son chaperon rouge revisité, Mauro Rosso détourne Batman à sa façon, Osvaldo Cavandoli s’amuse avec «la Linea», une série qui met en scène un personnage au simple tracé linéaire blanc sur un fond uni de couleur. Et puis il y a des œuvres de Milo Manara, «le roi de la sensualité»…

Une clientèle bigarrée

Séduit, Bonzon se dit qu’il pourrait reproduire ce concept attrayant à Genève. «Rien de tel n’existait jusqu’alors». Il se lance avec succès, ouvrant une franchise Little Nemo dans la cité sarde. «Dès le départ, les gens ont afflué, appréciant les pièces présentées, qui tiennent autant de la bande dessinée que de l’illustration.» Le bonheur pour ce jeune quinquagénaire ayant grandi avec les héros de Gotlib et de Franquin, le «Philémon» de Fred, ou Rahan, le fils des âges farouches dessiné par André Chéret. Dans son antre du 35 rue Saint-Victor, il voit passer une clientèle bigarrée. «Par exemple des jeunes couples en quête d’une image pour décorer leur appartement ou la chambre de leur enfant.»

D’autres amateurs fréquentent les lieux, en quête de sérigraphies, de toiles ou d’affiches. Des personnes de tous âges, fans de superhéros, nostalgiques d’un âge d’or à la Tintin, collectionneurs parfois mais pas toujours. Pas mal de curieux aussi, dont un conducteur de tram qui passait chaque jour devant la devanture de Little Nemo au volant de son véhicule. Idéalement situé, juste en face de l’arrêt TPG place du Marché, Bonzon n’a pas choisi de s’implanter n’importe où. «L’emplacement, c’est primordial», reconnaît-il, fort de quelques notions de marketing. «J’ai visité une dizaine d’endroits avant de me décider.»

Changement de nom en vue

En 2018, suite à la fermeture d’une librairie de BD à Carouge, il en reprend l’activité, en divisant sa galerie en deux espaces distincts. Depuis le début de 2020, il fonctionne en indépendant. L’occasion de songer à un changement de nom pour son échoppe, sans doute à l’automne. «Je pense appeler mon magasin La Ligne.» Comme la ligne claire, la ligne du tram, la ligne qui entoure un dessin, ou encore «la Linea», cette série animée qu’il adore.

En attendant, Jacques Bonzon se démène pour continuer son activité malgré le coronavirus. Le 16 mars au soir, il a dû fermer. Mais il a pris le taureau par les cornes, listant en compagnie de son assistante Yasmine tout ce qu’il avait en stock. Adepte contraint et forcé de la vente en ligne, il a déjà écoulé environ 200 albums et quelques œuvres d’art, parmi lesquelles des dessins du Genevois Reynald Aubert, réinterprétations colorées des Bains des Pâquis, de la place Neuve, du Café Remor ou de l’Alhambra.

«Je livre à domicile, en scooter ou à pied. À Carouge, j’ai trouvé un lieu de rendez-vous neutre, où l’on peut réaliser des transactions sans contact. Je pose les livres commandés sur le bord de la fontaine de la place du Marché. Les gens passent les prendre et paient par virement.» Le système D a du bon.