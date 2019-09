Les Design Days éclairent le futur

Du concept à l’objet. Cela aurait pu être le thème, tout du moins le fil rouge, de ces 11e Design Days qui ont occupé Genève ces quatre derniers jours. Mais c’eût été réducteur que de le penser. Mieux, une visite nous permet de balayer les éventuels a priori qu’on peut ressentir face à un événement dont la HEAD (Haute École d’Art et de Design) semble être le partenaire naturel. Car au Pavillon Sicli, là où la manifestation a élu domicile, on trouve de tout, mais pas n’importe quoi.

«C’est la seule manifestation de Suisse romande dédiée au design, nous apprend sa directrice, Patricia Lunghi. Les jeunes et les labels qui exposent n’ont aucune autre visibilité. Cette année, l’une des tendances, comme partout, c’est l’utilisation de matériaux durables.» Une cinquantaine d’exposants se partagent l’espace, sur deux niveaux, d’un événement qui a lieu en alternance, une année sur deux, à Genève et Lausanne. Chez Wogg, qui fonctionne comme un éditeur de jeunes designers, on découvre une étagère amovible tout à fait séduisante. Le label Virage, formé d’étudiants de l’ECAL, présente une série de masques davantage destinés à décorer un mur qu’à être porté. Mais leur best-seller, c’est un bilboquet qui est commercialisé depuis trois ans. Un gadget, certes, mais au prix de 20 francs abordable.

Sur le stand d’Ami Ami, Jean-Sébastien Amiguet nous raconte que les emballages des objets qu’il édite doivent être aussi beaux que ceux-ci. Les couleurs fluorescentes accrochent l’œil, c’est certain. Dans ce domaine, le label est le seul à en faire en Europe. Le concept a même été déposé, apprend-on.

La bague au message secret

Dans la cour, un projet participatif, YEAP, se met en place, la construction d’une sorte de cabane en bois qui plaît particulièrement aux enfants. «Notre équipe rencontre les jeunes yeux et on construit cette installation, du story telling à la peinture», nous éclaire l’une des responsables de l’a-project studio, heureuse de voir que ce rêve commun se concrétise.

Mais l’une des attractions de l’événement, c’est une bague, ou plutôt des bagues, qui recélaient des messages secrets à leur surface. Seule la lumière révèle le contenu du message ainsi gravé sur l’or fin. «Chaque bague est faite sur mesure, explique Romain Testuz de The Rayy, label qui vient de lancer cette ligne de bijoux. L’algorithme permettant de réaliser ce projet a mis dix ans à se mettre en place. Notre but était de rendre le bijou interactif.» L’affaire résulte d’une collaboration entre l’EPFL et un designer zurichois. Pour offrir l’objet, il en coûtera entre 7000 et 9000 francs.

Plus loin, des étudiants de la HEAD proposent aux visiteurs de construire un tabouret en carton. Les gens peuvent partir avec ensuite. Mais la HEAD a aussi retenu les projets de trois diplômés. Dont celui de Valentin Dubois, assistant de la filière d’architecture d’intérieur. «Mon idée, c’était de travailler avec des éléments incompatibles, explique-t-il. Et en l’occurrence d’intégrer la condensation.» Objet unique, le luminaire qu’il présente devient le réceptacle de dizaines de gouttes en suspension lorsqu’il est allumé. «J’aime bien créer des objets un peu poétiques.» Le modèle existera aussi sous la forme d’une lampe d’appoint.

VR attractive

Le second niveau du Pavillon Sicli est plus particulièrement dédié à la mode et aux accessoires, c’est-à-dire majoritairement des sacs à main, mais pas seulement, exemple cette blague à tabac que le label Valentoine se plaît à nous vanter. A cet étage, on retrouve aussi la créatrice de mode Mademoiselle L et ses robes noir blanc aux lignes graphiques à la fois souples et géométriques.

«Le Swiss Fashion Point est devenu un partenaire à part entière des Design Days, rappelle-t-elle. L’idée, c’est de promouvoir ce qui se fait en Suisse, bien sûr. Et puis il y a la VR, toujours aussi attractive. Via «Space Duality», lauréat cette année du prix USM Design Grant, des étudiants de la HEAD proposaient sept expériences - on en a testé cinq - pour mieux nous immerger dans des espaces virtuels inédits et planants. Yes!