Le 40, rue du Marché voit naître un grand savant

Elle donne sur la place du Molard mais elle porte le numéro 40 de la rue du Marché. C’est l’ancienne Maison Bonnet, qui accueillera bientôt les 144 chambres du premier hôtel CitizenM de Genève. Cette chaîne est la locataire de PSP Swiss Property, maître d’ouvrage des travaux en cours. Ceux-ci n’ont rien changé à l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble. Exception faite des fenêtres traditionnelles reconstituées, qui sont venues remplacer opportunément les vitres d’un seul tenant placées là lors de la restauration dans les années 70.

Ce bâtiment devant lequel se croisent piétons, trams et autobus est l’un des derniers qui subsistent des Rues-Basses du XVIIe siècle. Ses proportions imposantes et le décor raffiné de sa façade sur la place du Molard l’ont sauvé de la démolition à laquelle tant d’immeubles plus modestes ont été condamnés au cours du XXe siècle sur cette artère.

Les hallucinations du grand-père

Cette maison a été bâtie entre 1690 et 1698, à l’emplacement de plusieurs immeubles distincts rachetés par Jean-Jacques Bonnet. Celui-ci est le futur grand-père du naturaliste et philosophe genevois Charles Bonnet, né dans la maison en 1720, comme le rappelle une plaque fixée sur la façade. Charles Bonnet a laissé son nom à un syndrome qu’il avait observé chez son grand-père. Le pauvre homme, dans sa vieillesse, était victime d’hallucinations visuelles qui auraient pu le faire passer pour fou. Son petit-fils en comprit la cause, qui était d’origine ophtalmologique.

Dans l’excellent volume de «La maison bourgeoise en Suisse», consacré au canton de Genève (1912), la Maison Bonnet est considérée comme «l’une des œuvres architecturales les plus importantes qui aient été exécutées à Genève à la fin du XVIIe siècle». Ce n’est pas rien. La description de sa cour intérieure et des escaliers qu’on y trouvait encore au début du XXe siècle occupe plusieurs lignes. Elles concernent notamment le portail du bâtiment sur cour, dont la «porte cintrée est flanquée de colonnes ioniques fortement galbées qui portent un entablement saillant. Le fronton droit encadre un gros cartouche sur lequel se détachent, entre deux cornes d’abondance, les doubles initiales de Jacques Bonnet.»

À contempler la façade du 40, rue du Marché et ses six étages de hauteur, on s’aperçoit qu’elle aurait dû être plus longue. La symétrie n’est pas réalisée de part et d’autre des pilastres formant le corps central: cinq fenêtres à gauche et deux seulement à droite… Sans doute le grand-père Bonnet n’était-il pas parvenu à acheter la ou les maisons voisines côté Jura, ce qui lui aurait permis d’achever son œuvre. Ironie du sort, les deux immeubles aux façades étroites qui gênaient son projet en 1690 sont toujours debout. Elles sont parmi les rares qui subsistent des Rues-Basses d’autrefois. Charles Bonnet mourut en 1793 dans la belle maison de campagne de sa femme, née De la Rive, rue du Village à Genthod.