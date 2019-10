La libellule de Vevey à «La France a un incroyable talent»

Tout l’été, Emi Vauthey a vu le spectacle de la Fête des Vignerons de Vevey depuis les airs, suspendue à son fil de délicate libellule. Dès mardi 5 novembre, c’est dans le feu de l’action que l’acrobate, 27 ans, va se retrouver, sélectionnée pour la 14e saison de l’émission présentée par David Ginola sur M6. Artiste acrobate née à Cugy avant de faire ses classes à Lausanne, la jeune femme était arrivée à l’affiche du spectacle de Daniele Finzi Pasca assez tardivement, après avoir envoyé sa candidature au directeur artistique de la FeVi.

Par contre, c’est presque en habituée qu’elle revient à la télévision! Emi Vauthey avait 14 ans lorsqu’elle avait été prise dans les filets des chasseurs de talents et qu’elle s’était retrouvée sur le plateau de la 1re édition du télécrochet aux côtés du magicien Éric Antoine. L’adolescente avait ensuite passé les étapes les unes après les autres, jusqu’à la finale.

«J’y étais en touriste sans savoir que ce serait un tel buzz», se souvenait-elle récemment dans ces colonnes. Revenue au pays et à Cugy après des années de tournées notamment avec le Cirque Éloize, celle qui a ouvert son école de cirque à Renens et monté Okami, sa propre compagnie, aspire à faire connaître ses talents au public suisse et français.

«Ça s’est fait un peu par hasard, mais comme je suis de retour ici, c’est pile la bonne année. En plus dans la lancée de la Fête des Vignerons, je peux aussi montrer que je fais du cirque en présentant quelque chose de très différent avec de la contorsion et du hula-hoop. J’espère que le public suisse regardera!»