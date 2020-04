La Joie de lire pense très fort à ses petits lecteurs

Lancé le 25 mars, le blog «La Joie de lire à la maison» porte bien son nom. Chaque mercredi, l’éditeur genevois envoie une lettre d’informations à ses abonnés, mais on peut aussi visiter sans attendre le site lajoiedelire.ch et cliquer sur l’onglet correspondant. Le contenu est actualisé toutes les semaines. «L’idée, c’est de garder le contact avec nos lecteurs et de montrer que la créativité ne s’arrête pas en cette période de confinement», explique Camille Bernasconi, responsable de la communication.

Quotidiennement, les enfants se voient proposer un conte à lire en famille. Chaque jour aussi, la lecture sonore d’albums de La joie de lire figure au programme. Par ailleurs, des titres phares tels que «Les oiseaux» d’Albertine, primé à de nombreuses reprises, peuvent être téléchargés gratuitement. Enfin, les kids trouveront à la même adresse des coloriages à imprimer, avec notamment des dessins d’Albertine, d’Adrienne Barman ou de Haydé (le chat Milton).