L’invasion des tableaux vivants sur les réseaux sociaux

C’est un véritable raz-de-marée. À l’initiative du Rijksmuseum d’Amsterdam d’abord, bientôt relayé par le compte Instagram Between Art and Quarantine, repris ensuite par le Getty Museum de Los Angeles, un challenge motive les reclus du monde entier à inonder la Toile de leurs recréations de tableaux célèbres avec les moyens du bord. Ingénieux ou humoristiques, figuratifs ou abstraits, impliquant matière inerte ou êtres vivants, ces détournements maison puisent dans les beaux-arts de tous les temps et de toutes les origines. Parce qu’une œuvre d’art, pas plus que la nature, ne se laisse reproduire à l’identique, tout l’enjeu du défi consiste à maîtriser l’écart, que celui-ci soit voulu ou dicté par la nécessité.

Revenons six semaines en arrière. L’instauration planétaire du lockdown a causé, sous nos latitudes nanties, différentes vagues successives. Dans un ordre ou un autre, on a nettoyé frénétiquement son intérieur – soudain élevé au rang d’univers –, parfois même au détriment de son hygiène corporelle. On s’est rué sur les denrées déployées sur les gondoles des supermarchés. On s’est gavé d’informations, minute par minute, sur tous les écrans possibles et imaginables. On a visionné des quantités gargantuesques de clips, films et séries. Enfin, repus ad nauseam, les confinés ont cédé à la démangeaison de la créativité: recettes culinaires, déco et bricolages, muscles et sueurs engendrés par le jogging. C’est alors qu’à travers le globe, une armée a repris en chœur ce slogan lancé par Robert Filliou dans les années 60: «L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.» Aussitôt pensé, aussitôt fait: la cohorte a remonté ses manches pour commettre des tableaux vivants.

Accès aux œuvres digitalisées

Pour vous donner une idée, «on estime à plus de 100000 les participants à notre challenge via Facebook, Twitter et Instagram», révèle Sarah Waldorf, responsable des réseaux sociaux au Musée Getty (lire ci-dessous). L’affluence a commencé à se mobiliser exponentiellement dès le 25 mars, quand l’institution américaine a ouvert l’accès à ses collections digitales (soit 80000 œuvres!), téléchargeables depuis son site. Des images documentées, de haute qualité numérique, que les usagers allaient pouvoir choisir pour modèles. Et un coup de pub bien vu de la part du musée, pour se garantir des visites en trombes après le déconfinement!

Sous les hashtags #gettymuseumchallenge (mais aussi, plus aléatoirement dans la jungle d’internet, #tussenkunstenquarantaine, #betweenartandquarantine, #usedprops ou encore #museumathome) se sont mis à fleurir des «Jeune fille à la perle» campées par un toutou, des Jeff Koons bricolés à partir de chaussettes, un «Guernica» familial en noir et blanc, une «Origine du monde» version patates, des mises en scène d’art pompier, des relectures de Cézanne, des natures mortes de bric et de broc, des halos en tissus, des variations arte povera des thèmes mythologiques, ou des collerettes façon peinture flamande réalisées à l’aide de rouleaux de PQ. Avis aux amateurs: toutes les recompositions doivent comporter au minimum trois objets domestiques, et doivent être, à l’image, associées à leur source.

«Nous sommes frappés et enchantés par l’ampleur du mouvement, rapporte notre interlocutrice Sarah Waldorf. La portée du challenge, même au-delà de nos canaux digitaux habituels, nous touche énormément. Nous avons reçu d’innombrables coups de téléphone pour nous demander comment participer, nous avons vu des gens aider leurs grands-parents à poster leurs créations. Je m’émerveille que ce défi ait réussi à créer du lien entre les gens malgré la distanciation sociale obligée. Je pense que l’on doit cela au pouvoir rassembleur de l’art, qui se manifeste aussi bien par les compliments échangés au sein de notre réseau en ligne que par les témoignages très personnels que nous avons reçus. Nous sommes très reconnaissants de la confiance qui nous est faite!»

Remède au blues du confiné

Évidemment, l’activité est contagieuse. Et addictive. Les likes et les partages des followers pleuvent sur les émulations les plus abouties. Ce succès, ajouté au statut d’artiste décroché comme par magie ainsi qu’au sentiment éprouvé soudain d’appartenir à une communauté élective, incite à se remettre au métier illico. Mais que deviendront, post-confinement, les fruits intangibles de tous ces efforts? Quelle trace laissera derrière elle cette ludique inventivité?

Les organisateurs du concours ont-ils prévu une anthologie sous forme de publication physique, de celles que l’on tient entre ses mains? «Nous discutons à l’interne de la meilleure façon de célébrer la créativité manifestée à l’échelle internationale, mais rien n’a été décidé à ce jour, répond Sarah Waldorf. Nous aimerions trouver un moyen de marquer ce moment particulier dans l’histoire, quelque chose qui puisse mettre en avant les résultats autant que l’assiduité de leurs auteurs. Pour l’instant, nous allons bien sûr continuer à diffuser les posts que nous recueillons sur les réseaux.» Une fois de plus, le virus aura su renouveler le regard de ceux qu’il aura épargnés.