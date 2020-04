Historique! Paléo annule son édition 2020

Plus personne ne se faisait d'illusion. C'est désormais officiel: la plaine de l'Asse n'accueillera pas les dizaines ne milliers de spectateurs qui, chaque année en juillet, font de Nyon l'épicentre festif et musical de la Suisse romande.

«Etant donné le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle nous nous trouvons et l’incertitude concernant la tenue des manifestations estivales, a communiqué par voie de communiqué l'équipe du Paléo, c’est le cœur lourd, mais convaincus de notre juste décision, que nous annonçons le report de la 45e édition du Paléo Festival à l’année prochaine. Elle aura ainsi lieu du 19 au 25 juillet 2021. Nous travaillons actuellement avec les artistes prévus en 2020, y compris Céline Dion, afin de proposer dans la mesure du possible la même programmation en 2021. Les billets et abonnements achetés restent valables pour 2021.»

Vendredi, d'autres annulations de festivals pourraient tomber. Mercredi, le directeur du Montreux Jazz Mathieu Jaton confiait que son conseil de fondation se réunirait jeudi soir dans le but de prendre une décision. Le directeur affirmait que la Riviera ne fera pas cavalier seul, en Suisse comme à l’étranger. «C’est comme un château de cartes. Si tous les festivals européens annulent les uns après les autres, nous ne pourrons pas tenir seuls. Ce serait irréaliste et irresponsable.»

Si les grands raouts musicaux ont les reins solides pour affronter la tempête financière que ces annulations entraînent, de plus petits festivals craignent pour l'avenir. Sans l'interdiction claire que tous espérait du Conseil fédéral, les contrats avec les prestataires et artistes ne pourront être déclarés caducs pour raison de «force majeure». Beaucoup tournent désormais le regard vers un soutien financier cantonal afin d'affronter cet été blanc. À ce jour, le conseiller d'État vaudois Philippe Leuba, responsable de l'économie, s'est déclaré sensible à leur cause mais n'a pas encore communiqué de décision. «Il s’agit de définir les modalités pour leur venir en aide, dans le cadre du paquet culture promis par le Conseil fédéral (...) une intervention de l’État, c’est un libéral qui vous le dit, me semble justifiée dans un cas de figure aussi exceptionnel», assurait-il il y a dix jours.