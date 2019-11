Helge Reumann remporte le Prix Töpffer Genève

On imagine que les débats ont été une nouvelle fois vifs entre les jurés chargés de décerner les Prix Töpffer. C’est qu’il y avait du beau monde sur la ligne de départ. De gauche à droite, Pierre Schilling et son originale «Enquête de l’inspecteur McCullehan», Tom Tirabosco et sa magnifique «Femme sauvage», ainsi qu’Helge Reumann avec «SUV», une bande dessinée à l’écriture graphique forte. C’est finalement ce dernier qui a émergé dans la dernière ligne droite, décrochant ainsi le Prix Töpffer Genève d’une valeur de 10'000 francs, récompensant le meilleur album publié entre septembre 2018 et septembre 2019. Édité par les Genevois d’Atrabile, «SUV» a été unanimement salué. Dans ce livre au trait rigoureux, Reumann explore plus avant les thèmes qu’il travaille depuis longtemps, à savoir la violence urbaine et la nature austère domptée par l’homme. Le tout traité avec un humour grinçant et une esthétique entre BD et art contemporain.

D’une valeur de 5000 francs, le Prix Töpffer de la jeune bande dessinée, qui récompense le projet non publié d’un auteur âgé de 15 à 30 ans, va quant à lui à Jeff Délez. Déjà lauréat du Prix Caran d’Ache/HEAD 2019, ce jeune artiste de 22 ans offre avec «Quelques bribes éparpillées par-ci, par-là» une réflexion sur le rapport à l’espace et sur le médium du dessin. Les nombreuses trouvailles graphiques et textuelles de l’auteur ont séduit un jury qui a par ailleurs révélé le nom du Grand Prix Töpffer 2020. Succédant à Nikita Mandryka, récompensé cette année pour l’ensemble de son œuvre, c’est la Belge Dominique Goblet qui sera couronnée l’an prochain.