Le GIFF livre sa vision du futur

Le 10 novembre 2018 s’achevait la 24e édition du GIFF – acronyme de Geneva International Film Festival, ex-Cinémas tous Écrans – sur un succès à la fois critique et de fréquentation. Sera-t-il possible de faire mieux cette année? Oui, a-t-on déjà envie de dire. D’autant plus que le festival, qui débute ce soir et dure jusqu’au dimanche 10, a démarré en flèche «online». «Depuis mercredi, nous avons déjà atteint la recette globale du festival 2018», nous apprenait hier Emmanuel Cuénod, son charismatique directeur artistique. Sur le pied de guerre depuis plusieurs jours, il sait la machine lancée, avec ses nombreux invités et son programme particulièrement alléchant.

C’est qu’il y aura des stars, cette année à Genève. Jugez plutôt. Jean Dujardin, Xavier Dolan, Anne Dorval, David Cronenberg, Park Chan-wook, Clotilde Courau, Hafsia Herzi, Costa-Gavras, Eva Ionesco, Jan Kounen, Elia Suleiman, et on en passe. De quoi faire saliver les gens et en rendre jaloux d’autres. «Nous n’avons pas à rougir par rapport à certains gros festivals qui ont cinq fois notre budget», renchérit Emmanuel Cuénod. «Cela dit, on ne cherche pas à tout prix le star-system. Le but, c’est avant tout d’inviter des gens engagés dans des projets.» On le sait, le GIFF privilégie la création, tout en s’articulant autour de trois formats dont les frontières ne cessent de se toucher, à savoir le cinéma, la télévision (séries avant tout), et la réalité immersive, ou virtuelle, pour laquelle Genève est devenu un pôle d’intérêt primordial.

Le retour de «Birdly»

Comme chaque année depuis six ans, la Maison communale de Plainpalais, où se situe le Théâtre Pitoëff, est le QG d’une manifestation qui n’hésite pas pour autant à investir de nouveaux lieux. Cette année, on ira se promener aux Salons, au Spoutnik et même à Saint-Gervais durant les dix prochains jours. Tout en continuant à fréquenter l’Auditorium Arditi, le Cinérama Empire, le Cinélux, la salle de Fonction: Cinéma, et tout l’intérieur de Pitoëff, là où la VR prendra ses quartiers dès aujourd’hui, avec comme attraction le retour de «Birdly», créé par une start-up zurichoise. Souvenez-vous, en 2018, cette machine volante permettait à ceux qui revêtaient le casque VR de prendre leur envol au-dessus de champs préhistoriques au risque de se crasher. Cette année, un nouveau projet nous transformera en tortue sous-marine au sein d’un écosystème à la fois beau et destructible. De quoi attirer du monde, mais pas avant jeudi 7, autant vous prévenir.

Recette pour les stars

Déterminer d’avance quels seront les programmes phares reste en revanche plus hasardeux. Généralement, la section Highlights est l’une des plus courues. Entre le «J’accuse» de Roman Polanski (la séance de samedi 2 au soir en présence de Jean Dujardin semble déjà complète), le nouveau Costa-Gavras, «Adults in the Room», ou la réédition en 4K indispensable du sublime «Crash» de David Cronenberg, il y aura de quoi satisfaire les appétits les plus différents. «Le Traître» de Bellocchio, «It Must Be Heaven» d’Elia Suleiman, tous deux rescapés du concours cannois, la première suisse de la série «Helvetica», produite par les Genevois de Rita Productions et primée à La Rochelle, ou le glaçant «Chanson douce», que Lucie Borleteau a tiré du roman de Leïla Slimani, Prix Goncourt en 2016, sont également au menu.

Quant à Xavier Dolan, invité d’honneur et lauréat du premier Geneva Award, il viendra commenter l’ensemble de son œuvre tout en donnant une master class. Pour Emmanuel Cuénod, afin de convaincre des stars de son calibre de venir à Genève, il n’y a pas de recette. «Tout simplement parce qu’il n’y a pas de cas de figure unique. Pour certains, l’invitation avait été lancée il y a longtemps. Pour d’autres, nous sommes passés par des amis ou des contacts. Il ne faut pas négliger l’importance des réseaux, des vendeurs internationaux et des distributeurs. Il faut qu’ils comprennent que le festival est une place forte pour montrer leurs films. Pour Xavier Dolan, par exemple, je suis passé par un proche, le producteur Michel Merkt, qui avait travaillé avec lui sur son précédent film. Et tous deux s’estiment.»

Autre nouveauté, le festival dure un jour de plus. «Pourquoi s’en priver?, rajoute Emmanuel Cuénod. Nous avons de toute façon les lieux à disposition, et cela permettra de montrer les films primés, ce qui fera plaisir à beaucoup de gens.» Démarrage ce soir avec la projection de «Proxima» d’Alice Winocour, hommage subtil aux femmes astronautes.

GIFF

Du 1er au 10 novembre. Rens. 2019.giff.ch