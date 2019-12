Genève entre riches et friches

Souviens-toi l'hiver 2011. On fumait en terrasse depuis une année déjà. Les pieds gelés, on discutait encore de la fin des squats, du souvenir d’Artamis fermé trois ans plus tôt. La scène alternative allait-elle mourir? Politique d’austérité, il n’y a plus un sou à disposition. Au printemps, le Vert Patrice Mugny passerait la main au socialiste Sami Kanaan à la tête de la Culture. Ville de Genève: le plus gros budget des arts, mieux que Zurich! En attendant, il y a des flocons qui tombent dans les cendriers. Moment choisi par Antigel, première édition, pour lâcher des danseurs dans un dépôt de trams, organisant un concert dans une piscine. Miracle, il se passe quelque chose de nouveau. Ou n’était-ce qu’un mirage?

Une décennie s’achève. Artamis désormais a été remplacé par un carré vert en béton, avec sa coopérative d’habitations, ses restaurants branchés, son bar à bières artisanales. Côté culture, la grande histoire genevoise pourrait ne raconter que les grands projets qui ont vu le jour ces années-là: le nouveau Musée d’ethnographie a ouvert ses portes en 2014, l’Alhambra rénové accueille foule de concerts depuis 2015. On attend la Cité de la musique, le Pavillon de la danse, la nouvelle Comédie. Affaire d’institutions. Affaire de politique volontariste. Genève si attractive en ville mondaine qu’elle en oublierait d’où ont émergé nombre de ses artistes. C’est-à-dire des lieux à bas prix, des petites associations, ce que les squats rendaient possible. Or, la décennie qui s'achève aura été cela aussi: le temps de l'après-squat.

Culture d’institution ou de marge, ces deux pôles ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, remarque le sociologue Luca Pattaroni. «La disparition des squats nuit aussi à la culture institutionnelle», déclare ce spécialiste des politiques urbaines, enseignant à l’EPFL. Deux décennies à observer les mutations au bout du lac, cela fait une somme, réunie dans un ouvrage collectif, à paraître en février, «La contre-culture domestiquée».

Selon Luca Pattaroni, il faudra remonter plus loin que l’an 2010 pour saisir les mutations en cours. Aussi loin qu’il y a un siècle de cela. Où l’on se rappellera comment, au début du XXe siècle, le rapport entre art et contexte devient de plus en plus prégnant. C’est la «Fontaine» de Duchamp en 1917, un urinoir exposé au musée sans autre intervention. Rien à voir avec notre sujet? Et pourtant. Ici s’instaure l’art contextuel, qui donnera naissance au happening, en plein boom dans les années60 et70. «Puis dans les années90, les commandes publiques deviennent le moteur de ce phénomène, instaurant des relations fortes entre l’art et la ville. Cette urbanisation de l’art se parachève avec l’idée qui germe au début des années2000 que la clé du succès d’une ville dans la grande course à l’attractivité internationale réside dans sa vie culturelle. La ville doit ainsi devenir créative pour être compétitive.» Nous y voilà.

La ville créative. Capable d’une attractivité supplémentaire, celle-ci participant à l’indicateur de qualité de vie, attisant l’intérêt du consommateur comme du touriste. Et même la scène alternative est enrôlée dans cette nouvelle machine du développement urbain. Vrai d’ailleurs pour ce qui concerne cette catégorie nouvelle du voyage culturel, qualifié de «tourisme immersif»: frotter son goût de l’exotique à l’âme punk de l’Usine, cela aussi intéresse le voyageur de passage.

Artiste ou manager?

Voilà le grand changement de ces dix dernières années, selon Luca Pattaroni: «Ville et Canton reconnaissent à la culture une valeur économique et sociale. Un mariage heureux sur le papier. Le hic? Genève, comme Berlin, Londres ou Amsterdam, est une ville de plus en plus gentrifiée, de plus en plus chère. De sorte que les consommateurs plus riches, ceux-là mêmes qui s’intéressent à la culture, chassent les artistes appartenant à une catégorie plus pauvre.» Ce sont ces corps de métiers aux frontières, cette «matière noire» du monde de l’art, qui rendent possible le fonctionnement culturel en général, et lui ajoutent du grain. «Les squats permettaient de produire une scène artistique vivante, en bonne partie grâce aux loyers et aux espaces de production bon marché. Après les squats, ces mêmes artistes, pour faire face aux pressions du marché et de la bureaucratie, sont devenus managers, au détriment de la création.»

Mauvais deal en somme. Pourtant, relève le sociologue, «Sous la pression des milieux culturels, Ville et État ont cherché, avec l’aide de partenaires privés, à produire de nouveaux lieux de création». On a relogé le Théâtre du Galpon, du site d’Artamis vers les bords du Rhône. On a ouvert La Gravière sur les rives de l’Arve. En oubliant toutefois un aspect primordial: «Avec les squats, on avait tout au même endroit, création et diffusion, rappelle Luca Pattaroni. Désormais, on assiste à une sectorialisation des espaces. Chaque lieu a un rôle particulier, qui correspond à des aides particulières.» Ce qui pose de nouveaux problèmes: un projet transversal, tel que Porteous dans la STEP d’Aïre, se heurte aux catégories compartimentées de l’administration. Est-ce social ou culturel? Politiques et mécènes ne soutiendront que l’un ou l’autre aspect, non plus les deux réunis.

2020 s’amène. Culture et territoire s’interpénètrent comme jamais auparavant. Belle perspective pour qui s’entend en gouvernance, planification et autre stratégie culturelle. L’exemple d’Antigel revient en force: «Tout devient festival, ce qui, en soi, n’est pas forcément mal, note Luca Pattaroni. Mais quelle trace cela laisse-t-il lorsque la démarche reste temporaire, donc cosmétique? Il s’agit également de défendre les marges, en maintenant les acteurs plus précaires non plus dans des interstices temporaires telles que les friches industrielles en attente de destruction mais dans des lieux pérennes. Genève gagnerait à établir une politique durable des marges où s’inventent les autres possibles du développement urbain.»

Dix ans en (très) bref

Tout beau, l’Ethno nouveau

Vingt ans de patience, et voilà! Le nouveau Musée d’ethnographie (MEG) rénové et agrandi ouvre ses portes au public le 31octobre 2014. Un bâtiment neuf à la charpente bien identifiable coiffe deux étages en sous-sol qui recèlent les salles d’expositions, l’une réservée à la collection permanente, «Archives de la diversité humaine», l’autre consacrée aux accrochages temporaires, un par année. Accueillant en moyenne 175000 visiteurs par an, le MEG, en cinq ans, s’est imposé comme le deuxième site muséal genevois le plus fréquenté. P.Z.

Le MAH se fera sans Nouvel

Le 28février 2016, les Genevois tranchent: 54,3% des votants refusent le projet d’agrandissement et de rénovation du Musée d’art et d’histoire (MAH) dessiné par l’architecte vedette Jean Nouvel et en partie financé par Jean Claude Gandur, qui voulait y exposer ses collections d’archéologie et de peinture abstraite. Un nouveau concours d’architecture devrait être lancé en 2020. P.Z.

Deux géantes en visite à Genève

Pendant quelques jours, Genève aura été la capitale d’un monde de Géants. Du 28septembre au 1eroctobre 2017, la troupe nantaise Royal de Luxe a dépêché auprès de 800000 spectateurs ébahis deux membres de sa famille démesurée: la Grand-mère et la Petite-fille. Escortées d’une armée de Lilliputiens vêtus de rouge actionnant les poulies des gigantesques marionnettes, les deux Géantes ont dormi, mangé une fondue, fait pipi dans la rue ou encore sauté des ponts aux quatre coins de Genève. P.Z.

Titeuf en bronze dans le préau

Sa maîtresse d’école, Mademoiselle Biglon, a tiré une drôle de tête le 6juin dernier: Titeuf s’est retrouvé statufié, là même où il a commencé sa carrière de cancre, dans le préau de l’École Jacques-Dalphin à Carouge. «Je n’aurais jamais imaginé ça», confie Zep, son créateur. Sur la base d’un dessin de l’auteur genevois, Catherine Mauron a créé un modèle 3D. Le fondeur David Chojnacki a ensuite pris le relais. Solidement arrimée dans le sol, la sculpture, d’une hauteur de 1,45 m, pèse environ 120 kilos. PH.M.

Miracle au Plaza

Ce fut un miracle. Promis à la destruction, perdu pour Genève et son patrimoine, le Plaza a fini par être sauvé in extremis. C’était en août 2019, et on apprenait son rachat par la Fondation Arditi-Wilsdorf. Ce cinéma mythique pour les Genevois renaîtra officiellement de ses cendres après travaux. Il deviendra probablement un lieu de cinéma polyvalent. L’épilogue heureux d’un feuilleton interminable qui a failli se clôturer par la mort d’un cinéma emblématique dans notre ville a redonné du baume au cœur à tous ceux qui avaient lancé l’initiative pour sauver le Plaza. Les multiplexes n’ont pas encore tué le cinéma et c’est tant mieux. P.G.

La danse prend son envol

L’essor de la danse contemporaine aura marqué la décennie qui s’achève dans le domaine des arts de la scène genevois. Le public, la créativité et la qualité artistique de la discipline n’ont cessé de croître, suivant un mouvement amorcé dès les années90, jusqu'à décrocher l’érection, au cœur de la ville, de ce Pavillon pour lequel l’Association pour la danse contemporaine (ADC) s’est longtemps mobilisée. Cette progression s’est bien sûr traduite par la programmation de chorégraphes de renom international. K.B.

L’Opéra des Nations, un rêve boisé

En février 2016, une nouvelle histoire lyrique s’amorçait à une poignée de kilomètres du siège du Grand Théâtre. L’Opéra des Nations ouvrait ses portes avec «Alcina» de Haendel. Et ce fut d’entrée une expérience retentissante, qui allait marquer les esprits durant plus de deux ans, le temps d’achever les travaux à la place Neuve . Les qualités acoustiques exceptionnelles des lieux et la proximité avec le plateau ont très vite fait regretter la nature éphémère de ce beau rêve en bois. R.Z.