Comment nous font-ils rire du coronavirus?

«Bon, ben, on va tous mourir, de ça ou d’autre chose, donc autant se marrer jusqu’au bout.» Thomas Wiesel, et il n’est pas le seul, l’a bien compris: jamais on n’a eu autant besoin de rire. Le coronavirus ouvre donc grande la porte aux humoristes. Depuis mi-mars, ils se déchaînent sur les réseaux sociaux. Confinés, ils nous dévoilent une partie de leur intérieur et égaient nos journées devenues trop longues. Ni décor, ni partenaires, ni musique: leur job ne demande rien d’autre que leur tchatche et une caméra. Alors ils s’en donnent à cœur joie. En ligne, sur les ondes, à la télé: ils sont partout.

Prévenir, alerter, est-ce devenu leur mission? Presque. Au début de la crise, les humoristes prenaient le sujet du Covid-19 très au sérieux. Vincent Kucholl se met dans la peau d’un policier pour faire passer le message de la prévention: «Restez chez vous! C’est quand même pas compliqué». Il choisit même de tomber le masque, d’ôter la barbichette et le képi du lieutenant Bruce Graber pour s’adresser au public sans artifice: «Fini de rire, le temps presse. Vous n’êtes pas porteurs du virus, mais faites exactement comme si vous l’étiez, et adaptez vote comportement en conséquence pour éviter de le transmettre.»

Puis Marina Rollman, Yoann Provenzano, le Grand JD, Thomas Wiesel et Yann Marguet prennent le relais avec un clip commun rappelant quelques règles élémentaires. À leur manière évidemment. «Lavez-vous les mains, bande de petits dégueulasses», assène Marina Rollman. «Évitez un maximum les contacts physiques», recommande le Grand JD. Et Thomas Wiesel de préciser: «Prenez exemple sur la vie sexuelle de toute mon adolescence.» Sur sa page Facebook, Marina Rollman résume l’attitude adoptée en début d’épidémie par les humoristes: «On fait des blagues, mais ça ne veut pas dire qu’on prend pas ça au sérieux.»

Puis, au fil des jours, le ton s’est libéré, la déconnade a repris le dessus et l’humour noir s’est permis de revenir. Un peu. Blanche Gardin, normalement plutôt discrète sur les réseaux, poste des vidéos d’elle en train de tenter de souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire avec un masque. Elle partage aussi la photo d’un magasin de pompes funèbres vide avec pour commentaire: «Putain! Et voilà, y a plus rien. Pensez aux autres!» Thomas Wiesel, lui, essaie de suivre, en vain, les conseils de Blocher en matière de pose du masque. Un exercice périlleux quand on a deux bras droits. À la manière d’Omar et Fred, et de leur «Service après-vente», Blaise Bersinger lance le «Coronallo», infoline du coronavirus. Et se trouve en bien mauvaise posture quand il s’agit de répondre à des positions abracadabrantesques dans sa capsule humoristique. Pour elle, «le rire est un remède à la morosité et se fait en partage. C’est toute la puissance des réseaux sociaux.»

Il y a aussi ceux qui nous amusent en chanson. Sur LFM, le matin, dans sa chronique «L’info trafiquée», Yann Lambiel fait le buzz quand il détourne la chanson de Claude François, «Viens à la maison, y a le printemps qui chante», en «Reste à la maison, même s’il y a le printemps qui chante». Ou encore, récemment: «Ça continue y’a Koch et en Koch. Quelque chose vient de tomber les coiffeurs pourront recouper…», en écho à une célèbre chanson de Francis Cabrel.

Il y a aussi les deux Vincent, Kucholl et Veillon, qui détournent avec brio «les amoureux des bancs public», de Brassens, qui deviennent «sans public». Ou la chanson de «La Llorona», du dessin animé «Coco», transformée en «Corona», interprétée, à distance, par des vedettes et des inconnus cloîtrés chez eux. On pense enfin à l’humoriste franco-suisse Jean-Michel Mattei, qui reprend «Je n’ai pas changé», de Julio Iglesias, à la sauce Covid-19.

Et pour ceux qui auont fait le tour de cette montagne de nouveaux gags, qu’ils réécoutent «Le pangolin», de Pierre Desproges, dans ses «Chroniques de la haine ordinaire». C’était en 1986!

Vincent Kucholl: «Si un message peut passer à travers le rire...»

«La gravité de la situation crée le besoin de s’en distancier, d’en rire si c’est possible, même si cela demeure délicat. Pour les humoristes, cette pandémie est un sujet inexploré, avec lequel tout reste à faire. Cela libère l’imagination. Avec Vincent Veillon, nous avons d’abord endossé un rôle civique. Notre première intervention à la télévision consistait à se mettre dans la peau d’un policier qui encourage les gens à rester chez eux. On se sentait responsables et on voulait porter un propos de prévention qui nous paraissait évident. Ensuite, la légèreté a repris le dessus. Nous avons trouvé une dimension de sensibilisation en filigrane parce que si un message peut passer à travers le rire, c’est bien aussi. C’est important de proposer une réflexion: on aime mieux interroger que de donner notre avis, cela nous paraît essentiel. Nous avons créé une galerie de personnages, comme la vieille dame qui reste confinée chez elle, l’employé des pompes funèbres qui ne connaît pas la crise, l’organisateur de concert, le coiffeur ravi de pouvoir rouvrir son salon. Vincent a aussi eu l’idée de composer une parodie de la chanson de Brassens «Les amoureux des bancs publics» en l’appelant «Sans public», puis de «La Llorona», qui est devenue «Corona». Continuer à divertir les gens, c’est important. On le fait au plus près de notre conscience avec, si possible, un peu d’intelligence.»

Vincent Kohler: «Je préfère la fermer ou taper dans l’absurde»

«Je parle d’une manière générale, mais c’est presque un peu fatigant de voir ce tsunami d’humour déferler sur les réseaux sociaux. Tout le monde envoie des gags, livre sa pensée. Tout est mondialisé. C’est une épidémie de rire et tout n’est pas drôle. C’est parfois très nombriliste. Il faudrait prendre un peu de distance et aller plus loin que son ego. Je deviens peut-être un peu vieux, mais j’en ai marre de ce bombardement de l’info, des nouvelles, du rire. La situation n’est pas drôle et si on essaie de faire de la drôlerie, il faut que cela soit superfin. Je préfère la fermer ou taper dans l’absurde et montrer que la solitude existe, même quand il n’y a pas de confinement. Nous ne sommes pas allés au bout de la question, au bout de la réflexion. Ce virus nous montre à quel point il y a des faiblesses dans notre société. Avant, elles étaient cachées et là tout est à vue. Il faudrait en tirer des leçons, plutôt que de se poser la question si on va pouvoir partir en vacances cet été. Moi, j’ai plus peur de la réouverture que du confinement. Les gens vont se ruer les uns sur les autres, on va devoir travailler cinquante fois plus et, surtout, on risque de repartir encore plus vite qu’avant. Quand j’arpente les rues de La Chaux-de-Fonds dans le costume de l’envoyé spécial André Klopfenstein en tenue de cosmonaute, je me protège du virus, mais je montre aussi que j’ai envie d’aller vivre ailleurs, sur une autre planète.»

Sandrine Viglino: «Tout est dans le ton et la mesure»

«Je suis comme une lionne en cage, en manque de public et d’échanges, de famille et d’amis. Je vis cette période avec des hauts et des bas. Mon spectacle «Road Trip» est suspendu, repoussé jusqu’à nouvel ordre, je me pose des questions quant à l’avenir, mais je suis aussi consciente d’être en bonne santé, d’avoir un toit, de quoi manger… et boire.

Au début, je n’avais pas trop envie de rire, sachant ce qui allait nous tomber sur la figure. Puis l’humour reprend le dessus et on se dit qu’il y a toujours à plaisanter d’une situation, si délicate soit-elle. Encore faut-il trouver le ton et la mesure. J’ai essayé de rester moi-même, sincère, en posant des questions plutôt qu’en donnant des réponses. Je me suis mise dans mon fauteuil bulle, pour parler des petites choses légères de la vie. J’ai abordé des sujets comme l’école, la météo, que l’on espère mauvaise pour ne pas être tenté de sortir, de mon appartement qui est poutzé nickel.

J’ai l’intention de poursuivre cette aventure internet avec des propositions de voyages, dans l’esprit de mon spectacle, mais en restant chez soi. Moi, je suis là pour faire rire les gens de bon cœur. Le rire est un remède contre la morosité et il se partage. C’est toute la puissance des réseaux sociaux. Comme il n’y a plus de scène, il faut bien trouver un autre terrain de jeu. Alors si je peux gagner 1 fr. 30 en faisant 1 million de clics, c’est cool. Bon, là j’en suis à deux…»

Brigitte Rosset: «Le virus, je l’ai eu, il ne m’a pas fait rire du tout»

«Je suis tombée malade le 12 mars. Je me suis mise en quarantaine à la montagne. J’ai perdu le goût et l’odorat, j’ai eu des boutons de fièvre, je n’étais vraiment pas bien. J’avais l’impression d’être dans une machine à laver et je n’arrivais à penser à rien. Surtout, je n’avais pas du tout envie de rire, et encore moins d’en rire, de ce virus. Je ne trouvais rien de drôle. Puis j’ai commencé à aller mieux, à prendre un peu de recul, à retrouver le sourire. J’ai pris le temps d’en tirer quelque chose de positif.

Contactée pour participer à l’émission «Bon pour la santé – Les artistes avec vous» (ndlr: diffusée hier soir sur RTS1), sur le thème de la famille, j’ai voulu partager ce moment avec mon fils Léon, qui commence à faire du stand-up. Ensemble, nous nous sommes penchés sur la conception de petites capsules dans lesquelles une mère et son fils échangent par écrans interposés. On a eu du plaisir à écrire les textes, à faire des maquettes, à fignoler les saynètes. Cela a créé entre nous une relation assez inédite. Un moment privilégié dans cette période plutôt anxiogène. Peut-être que cela débouchera sur un plus grand projet. Pour la suite, je suis assez optimiste. J’ai l’impression que les gens reviendront au théâtre et que ce n’est pas un DVD, un film sur Netflix ou un apéro virtuel qui remplaceront la scène, le cinéma et le plaisir du partage.»

Thomas Wiesel: «Un peu de baume au cœur»

«Avant, quand j’abordais les thèmes d’actu et de politique suisse, mon souci était de savoir si les gens en avaient entendu parler. Là, c’est un des rares moments où le sujet intéresse et concerne tout le monde. Ce n’est pas parce que la situation est grave qu’il faut arrêter de rigoler, au contraire. Ceux qui ont été touchés de près par le corona ne vont simplement pas vouloir nous écouter à ce moment-là. Notre but est de faire rire la majorité des gens, de faire preuve de jugeote et de ne pas se moquer des malades ou des morts. Le rire est salutaire et utile en cette période de grande angoisse. J’ai reçu des messages de personnes malades qui me disent que d’avoir rigolé, même quelques minutes par jour, leur a fait du bien. Le rire c’est bon pour la santé, certes, je ne sais pas si ça guérit du Covid-19, mais cela met un peu de baume au cœur. Là pendant deux semaines, j’ai été appelé sous les drapeaux et c’est moins mon délire. Ce n’est pas tout à fait de gaieté de cœur: je préfère rester chez moi à écrire des bêtises plutôt que d’écrire des PV.

Le retour à la normale va prendre du temps. Dans le spectacle, on sera dans les derniers à pouvoir recommencer à travailler. On sera donc encore sur internet un petit moment. C’est agréable pour la créativité, mais c’est bénévole. Au bout d’un moment, il faut aussi que l’on gagne notre vie.»

Yann Lambiel: «On aimerait tous parler d’autre chose!»

«Notre travail est de conserver l’humour, durant cette période, pour que les gens puissent penser à autre chose. Actuellement, la difficulté c’est qu’il n’y a qu’un seul sujet. Quand tu as fait les 72 angles différents, tu aimerais parler d’autre chose, les gens aimeraient parler d’autre chose, mais tout nous ramène à cette crise. Alors, j’essaie de varier, de jongler avec les personnalités que j’imite, ou avec les chansons que je présente le matin sur LFM pour que les auditeurs démarrent la journée du bon pied. Je fais cela pour le public. Aussi un peu pour moi, pour ne pas devenir fou à la maison. J’ai besoin d’inventer, de créer. Pour mon équilibre.

Mon spectacle «Multiple» s’est arrêté après seulement cinq représentations et je ne sais pas si je pars pour une année blanche. Si je suis présent sur internet c’est aussi pour continuer à avoir un lien avec le public. Il y a plusieurs façons d’aborder des sujets délicats comme le corona. Le côté critique, un peu cassant, comme le fait Thomas Wiesel; sous l’angle politique, à la Yann Marguet. Moi, je n’y arrive pas, j’essaie un truc rigolo et plus léger. Chaque humoriste a son style, aux gens de se servir. Mais ce qui m’a frappé, c’est que tous les humoristes ont fait plein de gags les deux premières semaines, puis tout s’est un peu calmé. Peut-être que l’on aimerait tous que cela s’arrête.»