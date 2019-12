Fin de la route pour le chanteur de «Ma vie», le Français Alain Barrière

À l’instar de Michel Delpech, le nom d’Alain Barrière résonne de ces échos lointains d’une chanson française sage et propre, marquée par des émissions télévisées aux teintes vives et par une courte période de gloire précédant une bien plus longue traversée du désert. Alain Barrière n’en est jamais vraiment sorti, lui qui est mort mercredi à l’âge de 84 ans, après plusieurs années marquées par des démêlés avec le fisc et des AVC à répétition, dont un puissant en 2011, qui l’avait définitivement retenu loin de la scène.

Le chanteur est décédé à Carnac, une commune de Bretagne proche de la Trinité-sur-Mer, où il naquit Alain Gennec, en 1935, dans une famille de mareyeurs. En 1963, le musicien rencontre le succès avec «Elle était si jolie», qui représente la France au Concours de l’Eurovision. L’année suivante paraît son premier album, «Ma vie», dont la chanson-titre reste son plus grand tube. Servi par une voix charmeuse aux résonances profondes et un physique entre Cary Grant et Franck Dubosc, il interpréta des chansons faites de mélodies suaves, d’envolées chaudes et de révolte romantique.

Jusqu’en 1969, tubes («La Marie-Joconde», «Rien qu’un homme», «Les Guinguettes»), disques et tournées s’enchaînent. Mais Alain Barrière, têtu et peu maniable, agacé par le showbiz, crée sa propre maison de production et achète un vieux moulin, où il vivra en retrait pendant quelques années. Au milieu des années 70, sa carrière patine. De mauvais placements, dont la construction coûteuse d’un complexe hôtelier-discothèque à Carnac, le Stirwen, le plombent.

Dénonçant le harcèlement du fisc, il part s’installer en 1977 à Los Angeles avec sa famille, revient en France en 1981, enregistre deux albums qui n’ont pas le succès escompté, s’exile à nouveau au Québec. Retiré dans sa Bretagne natale, il publie en 2006 son autobiographie, «Ma vie». Et sa mort.