Le FIFDH sort son menu

Un effet d’attente indéniable. Chaque année, plus ou moins aux mêmes dates, le FIFDH (Festival du film et forum international sur les droits humains) prend place dans le tissu culturel genevois et se décline durant une dizaine de jours dans des lieux aussi multiples que divers. Avec, en général, un succès qui ne se dément pas. C’est mardi matin que le programme de l’événement a été dévoilé.

Il est comme toujours profus et alléchant, pour ne pas dire tentaculaire. «Partout, le festival est perçu comme un radar du monde», déclare en préambule, et non sans une certaine fierté, sa directrice générale, Isabelle Gattiker. L’urgence climatique est, on s’en doute, l’un des thèmes centraux de la manifestation. Projections ou débats, discussions ou soirées thématiques vont donc se bousculer sans qu’on ne sache toujours où donner de la rétine ou de l’attention. «Quand on regarde le monde d’aujourd’hui, on a l’impression que l’édifice des droits humains est en train de se fragiliser», déclarait mardi Bruno Giussani, président de la fondation FIFDH. «Le monde est en train de devenir sourd», ajoute-t-il en citant le pape François.

Changements de sexe

Du côté du cinéma, on dénombre dix-neuf films en compétition pour une cinquantaine de métrages en tout. «50% d’entre eux sont réalisés par des femmes», précise Isabelle Gattiker. Et parmi ces derniers, beaucoup de découvertes potentielles, mais également des films qu’on a pu déjà apprécier dans l’un ou l’autre festival. Comme à la Mostra de Venise, où avait été présenté le terriblement émouvant «Un fils» de Mehdi M. Barsaoui, dans lequel une famille éclate suite à un drame, un attentat commis dans le sud de la Libye. Nous sommes en 2011, et la victime de l’attentat, le fils d’un jeune couple, doit subir une transplantation. Dilemme qui va pourtant déboucher sur un autre drame. On pourra aussi enfin voir la Caméra d’or cannoise 2019, «Nuestras madres» de César Diaz, prévue également au programme.

Rendez-vous susceptible lui aussi de faire parler, la présentation du nouveau film de Robin Harsch, «Sous la peau», portrait de trois adolescents désireux de changer de sexe. Projection qui sera suivie d’un débat où il sera, entre autres, question de transphobie.

Mais on peut encore citer d’autres films et faire un nœud à son mouchoir – ou à son smartphone – pour réserver telle ou telle soirée. Par exemple en recommandant cet incroyable film à procès (si l’on peut dire) venu des Philippines, «Verdict» de Raymund Ribay Gutierrez, où il est question de femme battue dans une ambiance survoltée, et avec un mélange parfois troublant entre réalité et fiction – l’acteur principal est d’ailleurs décédé en prison peu de temps après la fin du tournage. Oscar du meilleur court-métrage documentaire, «Learning to Skate – Board in a Warzone (If You’re a Girl)» de Carol Dysinger s’immerge dans une école afghane où des petites filles s’entraînent à exécuter des «tricks» de skateboard. Les premières images qu’on a pu entrevoir ont l’air en tout cas assez délirantes. Nicolas Wadimoff, lui, a cosigné avec Emmanuelle Walter un documentaire tourné au Québec, «Maisonneuve, à l’école du vivre ensemble», lequel sera à son tour dévoilé au FIFDH.

Un parcours des maux

Du côté du forum, une vingtaine de rendez-vous, la plupart détaillés mardi par sa responsable, Caroline Abu Sa’ada, se succéderont dans un désordre pieusement organisé. De l’illettrisme numérique à la privatisation des prisons, de la légitimation des guerres par le droit international humanitaire au problème de la santé menstruelle, sans omettre les différentes révoltes dans le monde, on pourra assister à un parcours presque complet des maux qui cimentent en ce moment la planète. Rendez-vous le 6mars pour la soirée d’ouverture, où on parlera de «Hong Kong: la Chine défiée». Et ensuite dans l’un ou l’autre des 65 lieux où se déroulera l’événement.