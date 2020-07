L’Exemplaire choie belles reliures et livres rares Après une pause, Catherine Tabatabay a retrouvé une arcade pour exprimer sa ferveur bibliophile. Visite à la veille des vernissages communs d’Art en Vieille-Ville jeudi. Irène Languin

Catherine Tabatabay en son fief de la rue Jean-Calvin, où elle bichonne quantité de merveilleux opus. Laurent Guiraud

Parés d’ors et de couleurs, leurs cuirs souples luisent doucement sur une grande table de bois blond. Minuscules ou d’augustes formats, les nobles ouvrages patientent encore à l’horizontale. Ils trouveront leur place dans les vitrines et les bibliothèques de la librairie L’Exemplaire juste avant l’inauguration de jeudi, afin de préserver leurs flancs précieux de la trop vive curiosité des marchands.

Mais dès le 26 septembre, lors des vernissages en commun de l’association Art en Vieille-Ville (AVV) (lire encadré), les amateurs pourront découvrir les trésors de la littérature réunis pour l’exposition «Reliures. De l’Art nouveau à l’an 2000» au numéro 2 de la rue Jean-Calvin. La maîtresse des lieux, Catherine Tabatabay, assistée d’Eliott Cardet, y montrera notamment une édition originale de «La Peste» de Camus, reliée par Pierre-Lucien Martin, «Les Romances sans paroles» de Verlaine, dont la couverture est signée Andrée et Jeanne Langrand, ou encore des pépites sorties des ateliers des relieurs Georges Leroux ou Paul Bonet. Ces opus rares doivent à cette ardente bibliomane leur préservation et, souvent, le renouvellement de leurs atours par des maîtres contemporains de la reliure d’art, tel le Genevois Jean Luc Honegger.

Royaume de papier

Si son royaume de papier a une nouvelle adresse, Catherine Tabatabay en est la souveraine depuis des décennies. C’est en 1987 qu’elle ouvre L’Exemplaire à la rue du Perron, après des études de lettres et un passage chez Slatkine. Car elle concède avoir toujours été habitée par la fureur du livre, inoculée dès l’enfance par un père follement bibliophile. «En fait, c’était horrible, se remémore-t-elle, l’œil clair et rieur. Il me traînait dans les librairies le samedi, je n’avais rien le droit de toucher, tout le monde paraissait très vieux et ça sentait la poussière. Il s’agissait en réalité de cette odeur de livre que, maintenant, j’adore!»

En 2007, elle fonde l’AVV avec ses voisins et confrères Marie-Laure Rondeau, directrice de la Galerie Grand-Rue, et François Horngacher, spécialiste des Arts décoratifs du XXe siècle, en s’inspirant de la manifestation parisienne Carré Rive Gauche. «Vernir des expositions le même soir a quelque chose de très convivial, souligne-t-elle. Le public a tout de suite suivi, et c’est agréable pour les galeristes de se voir régulièrement pour partager leurs interrogations.»

Il y a huit ans, un chauffard renverse et brise Catherine Tabatabay. Une longue convalescence monopolise ses forces: la libraire se voit contrainte de vendre son arcade en 2011 – les lieux se trouvent désormais occupés par une épicerie italienne. Sa flamme, toutefois, ne vacille pas. Elle poursuit ses activités depuis chez elle, avant que ne se présente l’opportunité de rouvrir un espace: «On revient avec pignon sur rue, c’est un ravissement!» Tout récemment, L’Exemplaire a également retrouvé sa place au sein d’AVV.

Comptant près de 5000 références, le catalogue de Catherine Tabatabay, orienté plutôt vers la littérature, comporte essentiellement des éditions originales ainsi que des livres illustrés et des reliures signées du XXe siècle, pour lesquelles l’enseigne est reconnue internationalement. «Je conserve une quantité de livres à la maison. Tous ne sont pas répertoriés sur le site, je garde quelques surprises sous le coude. Les passionnés adorent que les ouvrages passent d’une bibliothèque à l’autre sans être vus par d’autres. Les collectionneurs sont parfois de drôles de personnes, vous savez!»

Des salons et un favori

Depuis quelques années, le progrès numérique a ôté le sel des voyages au métier; pourparlers et échanges de photos se font surtout par téléphone et sur internet. «Nous avons un grand client en Belgique que je n’ai encore jamais rencontré, s’amuse l’enthousiaste Catherine. Mais nous nous déplaçons pour les salons, qui sont absolument primordiaux pour lier connaissance avec les marchands et les amateurs.»

Entre-temps, elle bichonne ses protégés. Pourrait-elle élire un favori? Question éminemment difficile, à laquelle l’érudite se plie gracieusement: «J’aime extraordinairement «Le Voyage d’Urien», de Gide, sourit-elle en exhibant une édition originale datée de 1893 du récit illustré par Maurice Denis. Il est si beau en lui-même que je n’avais pas envie qu’il soit relié. On lui a juste confectionné une boîte en carton pour éviter de l’abîmer.»

«Reliures. De l’Art nouveau à l’an 2000» Vernissage le 26 septembre à la librairie L’Exemplaire, 2, rue Jean-Calvin. Jusqu’au 9 novembre 2019.