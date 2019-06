Entretien exclusif avec Marina Abramovic

Rarement le travail d’un artiste, et qui plus est d’une femme, a fait couler autant d’encre que celui de Marina Abramovic . En 2010, la rétrospective qui lui fut consacrée au Museum of Modern Art de New York signa une consécration. En trois mois, pas moins de 750 000 personnes se sont pressées aux portiques pour découvrir l’univers de cette figure incontournable de la performance. Alors que cinq de ses créations historiques y furent rejouées pour la première fois, c’est sa dernière œuvre, The Artist Is Present, imaginée spécialement pour l’accrochage, qui créa l’événement. Pendant toute la durée de l’exposition, soit deux mois et demi, ou exactement 736 heures, Marina Abramovic a pris place dans une des salles du MoMA, invitant les spectateurs à venir s’asseoir, à tour de rôle, face à elle. Des face-à-face silencieux, parfois longs de plusieurs heures, dont de nombreux visiteurs sont sortis en pleurs, submergés par l’émotion et le regard magnétique de la performeuse.

Une force de caractère que l’artiste d’origine serbe a appris à se forger dès sa plus tendre enfance. Née en 1946 à Belgrade, en ex-Yougoslavie, elle est élevée selon des principes communistes par des parents anciens héros de guerre. Dans sa biographie, parue aux éditions Fayard, elle raconte qu’ils avaient l’habitude de dormir avec une arme chargée sur la table de chevet. C’était jusqu’à ce qu’à 14 ans, elle convie un ami pour jouer à la roulette russe... Cette envie irrépressible de jouer avec le feu a rythmé l’ensemble de la vie et de la carrière de l’une des artistes les plus célèbres aujourd’hui. Manquer de suffoquer en s’allongeant au milieu d’une étoile en feu. Crier jusqu’à en perdre la voix. Marcher pendant deux mois et demi sur la Muraille de Chine pour retrouver à mi-chemin son ancien compagnon, l’artiste Ulay. Se projeter contre des cimaises de toute sa force pour essayer de les faire basculer. Tout cela fait l’art de Marina Abramovic. Ce besoin de repousser ses limites psychiques et physiques se fait sentir dès ses premières performances qui remontent aux années 1970. «Ce n’était pas de la provocation», commente-elle. «Mes parents se sont battus pour la Yougoslavie. Je pense que quelque part, je voulais prouver que j’étais aussi courageuse qu’eux. Et puis, j’étais jeune. On réfléchit d’une autre manière à 20 ans, que passé la septantaine.»

Une grande partie de son œuvre, Marina Abramovic l’a réalisée avec Ulay, son compagnon pendant 12 ans. Dans Rest Energy, c’est le poids des corps des deux amants qui empêche la flèche de venir se planter dans le cœur de l’artiste

Parmi ses œuvres les plus marquantes, reste Rhythm 0, présentée en 1974 dans une galerie napolitaine. Alors que l’artiste s’y tient debout, immobile, tel un pantin, elle invite le public à utiliser sur elle 72 objets, de plaisir et de douleur, qu’elle a préalablement disposés sur une table. Une performance choc, longue de six heures, pendant laquelle un membre du public lui entaille la gorge au couteau, avant de boire son sang, et qui a bien failli complètement dégénérer lorsqu’un individu s’est emparé du pistolet, l’a chargé, et le lui a pointé sur la tempe.

Photo tirée de la performance choc Rhythm 0.

Si 45 ans plus tard, les images et les récits relatant l’événement sont toujours aussi poignants, Marina Abramovic est aujourd’hui à mille lieux de tout cela. Après avoir poussé son corps à bout, cherchant à atteindre un état de transcendance, les enseignements qu’elle a tirés de ses séjours auprès de peuples Aborigènes d’Australie et des moines bouddhistes d’Inde, lui ont permis de mettre au point la «Méthode Abramovic» qui aide les gens à faire le vide et atteindre un meilleur niveau de concentration. Rien que récemment, elle l’a employée auprès d’un public s’apprêtant à assister à un opéra. La préparation devait leur permettre d’accéder à un niveau de perception plus profond… L’opéra, c’est d’ailleurs l’un des projets à venir de l’artiste. Elle s’apprête, en effet, à entrer dans la peau de Maria Callas, son idole, pour jouer sur scène sept fins tragiques d’opéras – où les protagonistes sont les femmes! – avant d’enchaîner avec une rétrospective à la Royal Academy of Arts de Londres.

À 72 ans, l’artiste serbe n’a plus rien à prouver. Alors que sa «Méthode Abramovi?» enseigne l’art de la performance, elle s’apprête à monter sur scène pour entrer dans le peau de son idole, Maria Callas.

Mais ce mois de juin, c’est chez la galerie Wilde à Bâle que Marina dévoile l’une de ses dernières créations. Pour nous en parler, elle nous avait donné rendez-vous à Zurich, où elle s’apprêtait à donner une conférence. Mais elle a été forcée d’annuler ses engagements. Souffrant de la maladie de Lyme depuis plusieurs années, elle a dû prendre quelques jours off. C’est donc depuis sa maison au bord de l’Hudson, à deux heures de New York, qu’elle répond à nos questions.

Vous avez en ce moment plusieurs projets en cours, pensez-vous lever le pied un jour?

Vous savez, cela fait 15 ans que ma vie ressemble à cela. Je ne fais que travailler, mais il y a encore tellement de projets que j’aimerais réaliser!

Qu’allez-vous présenter chez Wilde?

J’ai intitulé l’exposition «Happy Christmas», en référence à une œuvre que j’ai faite il y a plusieurs années, à un moment où j’étais très triste. On m’y voit pleurer face à la caméra. L’idée de cette exposition était d’exploiter les émotions que suscite en moi l’idée de la mortalité, ce que représente cette dernière phase de ma vie, penser aux limites physiques et mentales du corps humain. J’ai vécu beaucoup de Noëls, certains étaient heureux, d’autres moins. De nos jours, plus personne n’aime Noël. C’est le genre de fête où on n’a pas le droit d’être malheureux, alors que rien ne garantit que vous serez heureux…

Est-ce que vous prévoyez également une performance?

Non, je fais très rarement des performances dans des galeries, aujourd’hui. Je préfère y présenter les recherches qui entourent mon travail, mais je ferai une performance lors de l’exposition à la Royal Academy of Arts de Londres l’année prochaine.

Pourquoi avoir choisi la performance comme principal moyen d’expression?

J’avais fait de la peinture dans ma jeunesse. Mais à un moment, j’ai senti que la bidimensionnalité ne me suffirait pas. J’ai eu envie d’utiliser mon corps pour m’exprimer. Mais je travaille aussi beaucoup avec les objets, je fais des installations.

Pour moi, votre œuvre la plus puissante reste «Rhythm 0», est-ce que vous pensez que le public réagirait avec autant de violence aujourd’hui?

Je pense qu’il me tuerait. C’est un contexte complètement différent aujourd’hui. J’avais 28 ans à l’époque, j’étais prête à mourir. À 72, on ne réfléchit plus de la même manière. Je ne pense pas que je prendrais à nouveau le risque que quelqu’un utilise un pistolet pour s’en servir contre moi.

Dans vos performances, vous avez souvent poussé votre corps à bout. Qu’est-ce qui vous a fait tenir pour endurer la souffrance?

Je pense que je suis née avec un pouvoir, une vraie force innée. Mes parents étaient des héros de guerre, ils se sont battus pour la libération de la Yougoslavie. Ils avaient une très haute estime du courage. J’ai grandi dans un pays communiste, où il fallait tout sacrifier pour la cause.

Avez-vous l’impression d’avoir dû sacrifier quelque chose pour votre art?

J’ai dû tout sacrifier! Il n’y avait pas d’autre façon de faire. Vous n’avez qu’une énergie dans votre corps. Si votre but est d’être heureuse avec l’homme que vous aimez, avoir des enfants, une belle maison et préparer le dîner le soir, vous n’aurez pas le temps de vous consacrer à votre travail. Le travail que je fais demande toute mon énergie. Mais si vous aimez ce que vous faites, je ne vois pas où est le problème. Il n’y a pas de plus grande satisfaction que lorsque vous créez une œuvre qui touche les gens.

Vous avez su très tôt que vous vouliez être artiste. Est-ce que vous l’avez toujours vu comme un don ou cela a pu s’avérer un fardeau?

Je ne l’ai jamais vu comme un fardeau. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir su prendre cette décision très tôt. Beaucoup de gens vivent une grande partie de leur vie sans savoir ce qu’ils aimeraient en faire. Si j’étais née une seconde fois, je ferais exactement la même chose. Je n’aurais même pas changé de parents car ce sont les épreuves que j’ai traversées qui font de moi la personne que je suis aujourd’hui. C’est pour aider les gens à y voir plus clair que j’ai développé la «Méthode Abramovic». Au mois de mars, j’ai passé quelques jours à Francfort pour apprendre aux gens de simples exercices de concentration avant d’écouter un concert de musique classique de cinq heures!

Développer une meilleure conscience de l’instant présent, vous insistez là-dessus depuis le début de votre carrière. Est-ce d’autant plus important aujourd’hui à l’époque ultraconnectée que l’on vit?

Je pense que 20 ans en arrière, cette méthode n’aurait pas été nécessaire. On n’avait pas ce genre de problèmes, ou en tout cas dans une moindre mesure. Aujourd’hui, les gens ne prennent plus le temps de lire, ils «googlent», ils zappent trop vite. Plus j’avance et plus je me rends compte de la nécessité de revenir vers des choses plus simples.

Ne seriez- vous pas en train de devenir une sorte de gourou?

C’est vous qui le dites! Être artiste, c’est tout ce que je sais faire...

Que pensez-vous de cette tendance qu’ont les musées, galeries et foires à mettre les artistes femmes en avant?

Pour moi, l’art n’a pas de genre. Peu importe que ce soit une femme ou un homme qui le réalise. Il n’y a que deux catégories que je respecte: le bon art et le mauvais. S’il est bon, il a sa place au musée, qu’il soit fait par une femme ou un homme.

Vous travaillez également sur un projet d’opéra appelé Seven Deaths. Quel est le propos?

Ce qui m’a intéressé dans ce projet, c’est le fait que dans les opéras, les femmes meurent souvent à la fin, à cause d’un sentiment de jalousie, par amour, pour leur pays ou par sacrifice. Le thème principal de cette œuvre n’est cependant pas la mort, mais le cœur brisé. L’idée était de montrer comment les femmes peuvent mourir par amour. Maria Callas, à qui la pièce est dédiée, est morte d’un cœur brisé. C’est une chose si belle! Je comprends très bien cet état car, moi-même, j’ai failli mourir d’un cœur brisé. Je ne pouvais pas manger, ni parler, c’était physique, comme une maladie. Mais j’ai survécu. Cela fait plus de 30 ans que j’ai ce projet en tête et finalement, on m’a donné la possibilité de le réaliser. Je m’apprête à monter la pièce dans sept des plus grands opéras autour du monde, de Paris à Athènes, en passant par Londres, Munich ou Berlin. Après tout ce temps, je n’aurais pas pu rêver mieux!

Dalida a chanté qu’elle aimerait mourir sur scène, est-ce votre cas?

La mort est la seule chose que l’on ne peut pas prévoir, en revanche on peut prévoir ses funérailles. J’ai 72 ans aujourd’hui, c’est la dernière étape de ma vie. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est l’idée de passage de la vie à ce territoire inconnu qu’est la mort.

Dans vos performances, vous avez souvent cherché à dépasser vos peurs. Avez-vous encore peur de quelque chose aujourd’hui?

La seule peur que j’ai, c’est de ne pas avoir assez de temps pour réaliser les projets qui me tiennent à cœur.

(Tribune des Arts)