Quand l’Ensemble Vide fait le plein d’archets

D’entrée, il vous tend une feuille de format A3, pliée en deux, sur laquelle se succèdent des signes et des notes qui forment des modules, des cellules intrigantes de musique. Le moment venu, lors des premières répétitions, puis le soir du concert, ce samedi, il faudra emboîter le tout pour constituer la grande fresque conçue par le compositeur. Cela fait quatre pages en tout, qui concentrent plusieurs mois de travail et concrétisent ce que son créateur désigne, sourire en coin et café à portée de lèvres, comme «un délire de compositeur». En évoquant sa dernière pièce, Denis Schuler affiche à la fois une distance amusée et une curiosité innocente face à son œuvre, à découvrir sur la scène du bâtiment Arcoop à Carouge. Voilà pour les apparences.

Le reste, tout ce que ne racontent pas les feuilles en question, laisse paraître un projet artistique ambitieux, qui mobilisera plus de cent jeunes musiciens issus des écoles de musique genevoises et de la Haute École de musique (HEM), auxquels il faut encore ajouter les membres du Quatuor Byron. Cette troupe opulente d’archets – des contrebassistes jusqu’aux violonistes, en passant par les violoncellistes et les altistes – fera pulser «Corazón», titre de la pièce. Pour saisir sa nature, rien ne vaut un détour par le dispositif auquel elle va faire appel. «Les musiciens formeront six groupes distincts, précise Denis Schuler. Chacun a appris par cœur, selon son degré d’avancement dans l’apprentissage de son instrument, un module défini. Ensuite, il le jouera dans un cadre donné, guidé par des chefs d’attaque qui communiqueront par des gestes convenus. Mais chacun pourra abandonner à tout moment la pièce et la reprendre à sa guise.»

Dans ce voyage sonore où la liberté des interprètes est rigoureusement de mise – trait que le compositeur revendique comme une signature de sa démarche –, l’œuvre avancera avec des effets de décalage recherchés entre les modules. On tiendra donc, au final, une sorte de mille-feuilles sonore; du cumul de strates agrémentées par une mise en espace que les lieux volumineux d’Arcoop promettent de rendre saisissante. Un dernier point pour aiguiser l’intérêt des mélomanes? «Le spectacle comptera aussi sur une mise en scène discrète, conclut Denis Schuler. Le sol sera recouvert de papier blanc, il y aura un jeu de lumière et des mouvements des musiciens.»

«Corazón», de Denis Schuler, avec l’Orchestre de la CEGM, les étudiants de la HEM et le Quatuor Byron, bâtiment Arcoop, sa 2 nov. à 19h. Rens. www.ensemblevide.ch