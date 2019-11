L’ensemble Gli Angeli a éclairé les profondeurs de la polyphonie

Ce sont cinq siècles et des poussières de tradition musicale entièrement cristallisés autour d’un psaume funèbre, qui clame et invoque le divin depuis les profondeurs. On le désigne par un simple chiffre – le 130 – mais on l’identifie davantage encore en citant les mots liminaires du texte: «De Profundis». Voilà deux mots qui ouvrent grandes les fenêtres sur un corpus d’œuvres foisonnantes, enracinées tout d’abord dans les pratiques polyphoniques de la Renaissance, mais qui ont cheminé aussi à travers l’esthétique baroque et jusqu’au XXe siècle.

C’est dire si l’héritage artistique en question a acquis à travers les âges des allures imposantes, voire intimidantes. C’est en cela que l’exploration à laquelle nous ont conviés dimanche au Victoria Hall l’ensemble Gli Angeli et son directeur, Stephan MacLeod, avait de quoi attiser l’envie des mélomanes et des curieux. Le programme du concert promettait en effet de plonger, en un peu moins de deux heures, dans un choix de pièces significatives qui ont enluminé, siècle après siècle, ce psaume si célèbre et célébré. Un voyage thématique donc, que la formation genevoise a magnifié avec élégance et engagement, en déployant toute sa polyvalence.

Car le premier enjeu placé en filigrane de l’affiche consistait à basculer en permanence dans des dispositifs scéniques, et donc vocaux, disparates, nécessitant tantôt des rangs opulents – pour la bouleversante pièce de Michel-Richard de Lalande, véritable plat de résistance de la soirée – tantôt des appareillages très ramassés – le sobrissime «De Profundis» de Nicolaus Bruhns. Partout dans ces variations et dans les soubresauts stylistiques qu’elles ont suscités, les complices de Gli Angeli ont fait preuve d’une cohérence granitique, en cheminant avec aisance dans le «Aus der Tiefen» d’Heinrich Schütz ou dans la cantate du même titre de Bach, territoires, ces deux, familiers de l’ensemble. Et en éclairant avec finesse, dans une configuration scénique circulaire, les lignes austères de deux «De Profundis» de Josquin des Près; jusqu’à rejoindre la création contemporaine, avec une toute aussi spartiate pièce d’Arvo Pärt.

Sur cette flèche du temps musical, parcourue sans ordre chronologique, on a retrouvé une formation aux allures de dream team, qui sait intégrer harmonieusement entre ses rangs des figures par ailleurs solidement établies dans leurs carrières solistes. Un tour de force que le public du Victoria Hall aura une fois encore mesuré à travers les voix de la soprano Marie Perbost, du haut-contre William Knight et du ténor Thomas Hobbs.