À l’enseigne du bourreau Tabazan

Quand la rue Étienne-Dumont portait ce nom-là, sa voisine d’au-dessus s’appelait déjà «rue de Tabazan». Là où Tabazan habitait. Et ce Tabazan était, de père en fils, le bourreau de Genève. Les annales parlent de trois générations au service des hautes œuvres, comme on qualifiait la torture et la mise à mort en ces temps terribles. Pierre, François et Romain étaient leurs prénoms, actifs entre 1550 et 1617. L’enseigne n’est pas fixée sur la maison qu’ils habitaient, mais sur l’une de celles qui lui font face, portant le numéro 6. Son petit escalier extérieur existe toujours. Originaire de Chilly près de Douvaine, la famille Tabazan a obtenu la bourgeoisie de Genève en 1490. Son rejeton le plus connu est François (1534-1624), car il mania la corde et l’épée le lendemain de l’Escalade de 1602, «expédiant» les quelques Savoyards restés vivants aux mains des Genevois. De quand date l’enseigne moderne – fort dépeinte aujourd’hui – qui restitue le profil du bourreau? Elle est probablement contemporaine de la pièce créée en novembre 1950 au Théâtre de la Cour Saint-Pierre: «Tabazan» de Jacques Aeschlimann. Les décors sont de Théodore Strawinsky, le fils du grand Igor, et l’acteur Guy Tréjan fait partie de la distribution. Un succès repris à quatre reprises en octobre 1962 sur la scène de la Comédie, dans de nouveaux décors signés Bodjol. François Tabazan y apparaît à la fin de sa carrière, quelque peu désabusé, s’interrogeant sur la légitimité de sa charge. Un métier qui fait horreur à sa fille et qui fascine son fils. Quand l’homme à torturer et à mettre à mort est un ami, que se passe-t-il dans la tête de Tabazan? Une pièce qui avait remporté un prix lors d’un concours de «La Tribune de Genève»!

Image : Laurent Guiraud

Sous son effigie, le nom de Tabazan en lettres d’or se détache sur un gracieux drapé. Sept lettres d’un patronyme qui fut longtemps synonyme de bourreau dans la région genevoise.

L’exécuteur des hautes œuvres porte une capuche. Le bourreau peut s’en passer. Cet accessoire ne se voit pas sur les plus anciens dessins d’exécutions, notamment ceux des enluminures médiévales. Le rouge est sa couleur, mais aussi le noir et le jaune.

La grande épée que le fonctionnaire tient devant lui n’est que l’un des moyens à sa disposition avant l’invention de la guillotine. La corde de la pendaison et le fagot du bûcher lui sont bien connus. Ainsi que les instruments de torture.

Le pied botté du bourreau voisine avec la pointe de son épée. L’auteur de ce profil métallique a retenu l’allure d’un personnage médiéval, proche de celle que l’on prête au joueur de flûte de Hamelin dans le conte des frères Grimm.