Electron construira une salle éphémère à Plainpalais

Deux visages bouche contre bouche, une femme, un homme - ou peut-être une autre femme et un autre homme… Comme à son habitude, Electron a opté pour un visuel aussi bon enfant qu’évocateur. C’est un flirt, entend-on à propos de l’affiche du festival des «cultures électroniques». Ça fait un joli pied de nez à la paranoïa sanitaire, se dit-on encore. De pareilles interprétations ne sont pas pour déplaire aux organisateurs. Cependant l’image traduit une intention précise d’Emmanuelle Dorsaz et de Jérôme Soudan: le tendre baiser est synonyme de rencontre. Celles, nombreuses, constituant la trame de la 17e édition du grand rendez-vous genevois des musiques techno, house et consœurs, à suivre sur deux longs week-ends du 23 avril au 5 mai, après les vacances de Pâques.

Des rencontres, il faut en relever deux en particulier, à même de conférer au festival son statut d’événement culturel du printemps. C’est d’une part l’alliance de la musique avec les sciences: plusieurs artistes invités travaillent avec la recherche fondamentale, certains ont d’ailleurs un parcours scientifique, ainsi du producteur et DJ techno Max Cooper, une sommité dans son domaine, qui présentera au Globe de la science du CERN un spectacle audiovisuel.

Structure en containers

Ce sont, d’autre part, les retrouvailles du festival avec le cœur de la cité: après avoir migré de l’Usine vers le PAV pour deux éditions successives, Electron revient au centre-ville. Sur la plaine de Plainpalais sera installée une salle éphémère constituée de containers, baptisée le «Treffpunkt», le «lieu de rencontre» en allemand – «parce que nous aimons les sonorités de cette langue», sourit Emmanuelle Dorsaz.

«La plaine de Plainpalais nous permet de renouer avec une salle à cent pour cent dévolue à notre programmation, poursuit la directrice d’Electron. Pour montrer aux publics de différentes générations que la manifestation existe encore, il nous a paru essentiel d’implanter son lieu central au cœur de Genève.» La démarche symbolise un renouveau. Les deux années passées, le festival a couvert une grande partie de ses dettes – 100'000 francs de déficit – en réduisant sa voilure et en partageant les frais avec d’autres clubs de la ville. Certes, en 2020, l’Audio, comme La Gravière encore, ou le Zoo de l’Usine sont toujours de la partie, à l’exception du Motel Campo. Mais il était temps pour Electron d’embrasser de nouvelles ambitions. En 2019, la Ville de Genève reconduisait la convention quadriennale du festival, 320'000 francs annuels. Electron est reparti pour un tour.

Vivre une «expérience»

Installer une salle éphémère à Plainpalais relève également d’une stratégie bien pesée. Le «Treffpunkt» ne sera pas un lieu pour les noctambules, mais couvrira un horaire de 18h à 23h30. «On a testé ce type de créneau en organisant des soirées pour le restaurant des Bastions, explique Emmanuelle Dorsaz. Les retours étaient positifs, voilà une proposition séduisant un public plus âgé, qui ne se retrouve plus dans les horaires de nuit, les jeunes parents notamment.»

On a beau travailler dans l’électronique, le domaine n’est plus – et de loin – l’apanage des seuls clubbers invétérés, prêts à parcourir des kilomètres pour suivre leur artiste préféré. Les modes de consommation évoluent, Electron suit le mouvement: ainsi de son «Treffpunkt» qui entend proposer «plus que la programmation musicale, également une expérience». Discours maintes fois entendu ailleurs, dans les festivals estivaux également, Paléo pour n’en citer qu’un. Ce qui n’empêche pas Electron de cultiver ses particularités d’origine: expo au Commun il y aura encore, de même que de la danse contemporaine, des conférences. Et, bien sûr, les nuits folles sur les dance floors.

17e festival Electron du 23 avril au 3 mai, divers lieux. Infos: electronfestival.ch