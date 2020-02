Édouard Hue rue ses danseurs dans la fusion des particules

Drôle de nom pour une compagnie de danse, le Barrage du Castor. Telle est pourtant la signification de Beaver Dam, l’appellation choisie par le Français Édouard Hue pour désigner la troupe qu’il a fondée en 2014. Le chorégraphe affirme d’ailleurs son penchant pour la langue anglaise en intitulant ses créations successivement «Murky Depths», «Meet me halfway», «Forward», «Into Outside», «Shiver» et, aujourd’hui, «Molten» – «En fusion».

Cette nouvelle pièce pour cinq danseurs, qui verra le jour la semaine prochaine à La Parfumerie, affiche donc d’emblée un ancrage dans la sphère de la chimie. En remontant au commencement de l’humanité, il s’agit pour Hue de transposer, à travers le mouvement des corps, des réactions de la matière telles que combustion, corrosion ou dissolution. Les interprètes y figurent des atomes – protons, noyaux et électrons compris – dont l’énergie à l’état pur interagit irrépressiblement. La fusion, ici, illustre cette attraction irrésistible des molécules entre elles, sorte d’aimantation vitale et porteuse d’espoir envers et contre tout.

À 28 ans à peine, Édouard Hue s’est fait connaître avant tout pour la virtuosité de ses chorégraphies et l’engagement physique demandé à ses interprètes. Entre hip-hop et ballet classique, un positionnement que l’on pourrait qualifier de «sauvagerie précise» dans le paysage de la danse contemporaine régionale. Sa formation au Ballet Junior de Genève a précipité le jeune prodige à collaborer avec de prestigieux intervenants de l’école: Hofesh Shechter ou Olivier Dubois notamment. Mais aussi, dans un rayon élargi, Damien Jalet, Philippe Saire ou Yoann Bourgeois. Quant à ses propres danseurs, il les recrute également dans les rangs du Ballet Junior.

En octobre, Édouard Hue a par ailleurs été récompensé du Prix suisse de danse 2019, catégorie danseur exceptionnel, au même titre que Marie-Caroline Hominal. À la remise, un membre du jury fédéral a déclaré à son sujet: «Sa danse est agile; il plie et déplie son envergure élastique, ouvrant de vastes espaces alentour. Par sa présence, il semble même densifier l’air et, parfois, on peut l’entendre murmurer le rythme du mouvement qui l’emporte.» Fouette, cocher!Katia Berger

Théâtre de La Parfumerie, du 11 au 15 fév. à 20h, 022341 21 21, www.laparfumerie.ch