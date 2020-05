Pas d'édition 2020 pour la Revue

Tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour alimenter le chaudron de la Revue genevoise 2020. Un nouveau conseil administratif presque tout neuf, presque tout propre. Sans carte de crédit personnelle cette fois-ci. Un conseiller d'État toujours là. Un procureur général toujours bien là, lui aussi, qu'on aurait imaginé trépigner dans son fauteuil Chesterfield à l'idée de pouvoir enfin sceller le sort de son jeune collègue de parti. Et puis, la pandémie, aussi tragique qu'elle est, aurait aussi apporté ses épices au spectacle. Des experts de tous bords qui s'écharpent sur le port du masque ou sur l'hydroxychloroquine. Enfin, il y aurait vraisemblablement eu une petite place pour Eric Stauffer (Oui, oui, il peut toujours revenir!), une beaucoup plus grande pour le 45e président des États-Unis. Ce spectacle (ou un autre d'ailleurs) n'aura donc pas lieu.

Les organisateurs de la Revue ont annoncé ce lundi renoncer à lancer ce nouveau projet avec une «infinie tristesse». Plusieurs facteurs ont concouru à leur faire prendre cette décision. Une incertitude d'abord sur une date de réouverture des théâtres, laquelle demeure encore en suspend. Incertitude encore sur les mesures de limitation du nombre de spectateurs qui courent, au moins, jusqu'à la fin du mois d'août.« Dans ces conditions, peut-on lire dans un communiqué, Antony Mettler et Laurent Nicolet n’imaginent pas de commencer à répéter fin août comme il était prévu et ainsi réunir à la rentrée une trentaine d’artistes et techniciens sur un plateau pour démarrer des répétitions». Sans compter tous les autres corps de métier nécessaires à l'édification de la Revue, couturiers, habilleuses, coach vocal, musiciens, etc. Au total, près de 200 personnes, selon les organisateurs.

Un autre écueil a aussi contraint la Revue 2020 à laisser ses rideaux fermés: l'incertitude quant à obtenir des soutiens financiers suffisants.« La crise sanitaire actuelle, ainsi que l’arrêt brutal de l’économie ont rendu impossible toute la phase de prospection et les démarches préliminaires habituelles permettant la constitution du plan de financement».

Et aux organisateurs de conclure avec le sourire, puisqu'ils espèrent retrouver leur public «aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire»: «C’est qu’il y en aura des choses à dire et à rire après cette période tempétueuse, et nous en aurons tous bien besoin, de rire !»