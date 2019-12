Un duo d'artistes enchevêtre les époques à la Ferme de la Chapelle

Doté d’une affreuse tête de murène, un petit bipède en soutane s’avance derrière un long monsieur portant un masque de cochon. Les deux étranges personnages semblent être la cible d’une attaque de scarabées, guidés par des ombres de flèches. Bienvenue dans l’univers chimérique de Fred Penelle et Yannick Jacquet, qui montrent un épisode de leurs «Mécaniques discursives» à la Ferme de la Chapelle, au Grand-Lancy.

Né à Bruxelles en 1973, le premier grave sur bois tout un bestiaire bizarre, une «famille» nourrie aux contes, à l’histoire de l’art et de la littérature et à la science-fiction. Graphiste de formation, le second a vu le jour à Genève en 1980. Il travaille à mettre en espace vidéos et lumières dans une atmosphère hantée par l’idée de la fin des temps et d’une société engloutie par les chiffres et les données. «Nous avons commencé ce projet il y a huit ans, explique Yannick. Il s’agit d’une improvisation graphique sur le mode surréaliste du cadavre exquis, que nous réinventons à chaque exposition.» Au gré de cette aventure artistique au long cours, le duo a déjà collaboré sur presque soixante installations en Europe, en Asie ou au Canada.

Le récit singulier du binôme se déploie en noir et blanc sur les murs, comme si chaque paroi ouvrait un nouveau chapitre. Scannées et imprimées sur papier, les gravures du Bruxellois sont mises en scène par le vidéaste genevois, qui y projette faisceaux lumineux, décomptes numériques, symboles ou objets animés selon la technique du mapping. La plus ancienne méthode de reproduction d’images télescope ainsi les technologies multimédias les plus contemporaines.

Une bonne dose d'improvisation

Du contraste entre les matières, entre les ombres et la clarté, la froideur des formes géométriques et la douceur des courbes dessinées naît une étrange poésie, en partie rimée par le visiteur lui-même. Car c’est souvent dans l’imaginaire du spectateur que prend sens la juxtaposition d’éléments qui n’ont a priori rien à voir. «On aime que l’histoire nous dépasse, affirme Yannick Jacquet. On invite le public à se faire son propre récit.» Le tandem avoue d’ailleurs injecter une bonne dose d’improvisation dans d’élaboration de ses fresques: «On aime jouer!»

Dans la grande salle du rez-de-chaussée de la Ferme de la Chapelle, un grand arbre a poussé contre le mur. Perché avec grand sérieux sur la plus longue branche, un hibou s’inscrit dans un rond de lumière qui lui sert de lune. À ses côtés, une invraisemblable oiselle à visage de femme grimace atrocement sous son aigrette. Un lièvre semble vouloir jouer avec une tête suspendue au tronc, voilée telle la Justice, alors que sous un défilé de chiffres luminescents paradent à cheval plusieurs petites figurines – il s’agit, à y regarder de plus près, de reproductions de centurions Playmobil.

En bas d’un escalier, on se trouve nez à nez avec de terrifiantes créatures qu’on dirait venues de l’espace pour se consumer dans les flammes d’une crypte, alors qu’à l’étage, un trompe-l’œil lumineux évoque, à travers deux fenêtres cintrées, un paysage futuriste où gît un personnage emprunté à Goya…

«Mécaniques discursives» Jusqu’au 18 décembre à la Ferme de la Chapelle, au Grand-Lancy. De mardi à dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. www.fermedelachapelle.ch