Dominique Bordes est l’éditeur des marges

La vie d’éditeur de Dominique Bordes est riche de milliers de pages publiées et de presque autant de défis relevés. Âgé de 42 ans, il a fondé voici une vingtaine d’années, dans la région bordelaise, les Éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et il n’a pas choisi la facilité. Loin de Paris, où se concentre le microcosme des lettres, il doit lutter pour monter au créneau littéraire en n’apparaissant pas comme un «régionaliste». Tout comme il doit lutter pour traduire des livres différents, méconnus, nés d’une création tourmentée. Des livres non formatés dont il s’échine aussi à faire de beaux objets. Rencontre autour de la publication d’«À la merci du désir», ultime titre de l’auteur américain Frederick Exley (1929-1992).

Comment avez-vous rencontré les livres de Frederick Exley?

C’était il y a une dizaine d’années. Je lisais la préface d’un livre où je ne sais plus quel auteur parlait de Burroughs et d’Exley comme les écrivains les plus fous qu’il ait jamais croisés. Si je connaissais Burroughs, j’ignorais tout d’Exley, qui n’avait jamais été traduit en français. Très vite, j’ai trouvé cet auteur étrange et fascinant. J’ai acheté les droits, je l’ai fait traduire pour publier tout d’abord «Le dernier stade de la soif». Il s’agit d’un superbe texte, très touchant, que j’aurais bien aimé découvrir en tant que lecteur.

Et cette première parution a-t-elle su trouver son public en langue française?

Oui! On peut le dire même si tout est relatif. Le premier tirage s’est vendu à 14 000 exemplaires. Puis le titre a été acheté pour une publication en poche qui a atteint les 12 000 à 13 000 exemplaires. Enfin, on l’a ressorti une nouvelle fois l’an dernier pour en vendre encore 7000 à 8000.

Qu’avez-vous apprécié chez lui?

J’admire sa langue, qui est merveilleuse. Il a une très belle écriture, qui lui permet de dire le pire tout en visant tellement juste dans la psychologie masculine, dans la souffrance des hommes. Il y parvient avec une véracité terrifiante. Il est borderline, fou, saignant et reflète une souffrance de mâles occidentaux gâtés mais bien réelle. Il est capable de traduire une vision romantique de l’existence tout restant plein d’humour et en étant ailleurs. Il ne cesse de se critiquer, de se disséquer pour qu’on l’aime. Son œuvre est une grande geste d’amour. Il joue les misanthropes mais dans la vie, il avait beaucoup d’amis.

Vos choix de publication se révèlent toujours hors des sentiers battus. Pouvez-vous expliquer les motivations de votre démarche d’éditeur?

C’est parce que j’aime aller où les autres ne vont pas. C’est un projet littéraire qui est bien plus grand que moi. Je n’ai pas peur d’aimer publier des livres techniquement trop gros, trop bizarres, trop étranges, au cheminement très long, qui sont aux limites des genres.

Pour quelles raisons?

L’édition, c’est une façon de m’exprimer et de me réaliser, de porter des auteurs qui ont sacrifié des années de leur vie à leur projet avec des manuscrits refusés, perdus, brûlés, réécrits. Je me sens redevable de ces démarches. Et même si ce n’est pas une systématique, j’aime m’en emparer pour les inscrire dans une histoire contemporaine. En tout cas, c’est aussi mon rêve d’être là pour eux en France. Je n’ai pas peur de publier des livres parfois très difficiles à lire, qui demandent du temps, qui requièrent que le lecteur travaille. J’aime les livres qui exigent de la difficulté. Je ne vois pas les livres que je publie comme des divertissements, ce sont des interrogations sur le réel. Les auteurs ont fait preuve de courage, à nous de suivre.

Pourquoi êtes-vous devenu éditeur?

J’ai animé une revue qui portait le même nom que la maison d’édition. Être éditeur, c’est voulu car depuis toujours je suis fasciné par les livres, par le contenu comme par l’objet. Jeune, j’ai volé des livres en bibliothèque ou en librairie parce que je les voulais! Réaliser des beaux livres, c’est aussi susciter, provoquer ce désir de posséder les choses. Être éditeur, c’est aussi un rapport à la culture. Je veux être une personne comme cela! Les ouvrages que vous publiez ont souvent une présentation qui tranche et se remarque. C’est un choix délibéré?

Réaliser un livre, cela signifie avoir des intuitions de matière. Pour en revenir à Exley par exemple, j’ai tout de suite pensé à un carton brut qui serait traité de façon élégante. Cette présentation constitue pour moi une traduction de la sophistication du texte et la rudesse du propos. C’est aussi ma façon d’aller à l’encontre d’une vision très fonctionnelle du livre, qui s’est imposée notamment avec le livre de poche.

Dans un pays comme la France, n’est-il pas difficile d’exister en tant qu’éditeur quand on n’est pas implanté dans la capitale?

Être à Bordeaux, c’est effectivement beaucoup de travail et c’est quelque chose que je savais depuis le début. Si j’avais pu m’installer à Paris, je l’aurais fait, mais ma vie était ici. Du coup, tout cela demande une vraie réflexion sur la manière de faire ce métier dans un pays où le monde du livre est réuni dans un petit pré carré, très loin. Il faut se donner les moyens d’intéresser les journalistes et les libraires à ce que l’on fait. Il faut se créer une image forte, c’est une des rares intuitions que j’avais en démarrant. Enfin, on doit sans arrêt réfléchir à la meilleure façon de publier un livre, d’aller au bout des projets littéraires ambitieux dans lesquels les auteurs nous embarquent.